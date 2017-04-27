«Амкар» — «Краснодар». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команды в матче 25-го тура чемпионата России «Амкар» — «Краснодар».
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«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Бодул, Гиголаев, Баланович, Комолов, Прокофьев.
«Краснодар»: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Шишкин, Газинский, Подберезкин, Вандерсон, Классон, Смолов.
Матч начнется в 17:00 по Москве.
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