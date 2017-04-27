Главный тренер «Локомотива» Семин может быть дисквалифицирован на срок до трех матчей
МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит выход главного тренера «Локомотива» Юрия Семина за пределы технической зоны без разрешения судьи в матче против ЦСКА и может дисквалифицировать специалиста за неоднократное нарушение Дисциплинарного регламента РФС на срок до трех матчей. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
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Матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» состоялся в среду в Москве и завершился победой армейцев со счетом 4:0. В середине марта после одного из заседаний КДК РФС Семин был оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. Кроме того, комитет предупредил тренера, что в случае повторения этого нарушения к нему будут применены санкции в соответствии с частью 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС.
Согласно части 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС, в случае неоднократного выхода физического лица во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи КДК РФС вправе применить к нарушителю дисквалификацию сроком до трех матчей.
«Из шести прошедших матчей замечания только по трем. По матчу ЦСКА — “Локомотив” болельщики первой команды использовали пиротехнические изделия, скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. У “Локомотива” главный тренер Семин также выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи», — сказал Григорьянц.
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Заседание КДК РФС пройдет в пятницу в Доме футбола в Москве.
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