Главный тренер «Локомотива» Семин может быть дисквалифицирован на срок до трех матчей

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Матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» состоялся в среду в Москве и завершился победой армейцев со счетом 4:0. В середине марта после одного из заседаний КДК РФС Семин был оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. Кроме того, комитет предупредил тренера, что в случае повторения этого нарушения к нему будут применены санкции в соответствии с частью 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС.

Согласно части 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС, в случае неоднократного выхода физического лица во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи КДК РФС вправе применить к нарушителю дисквалификацию сроком до трех матчей.

«Из шести прошедших матчей замечания только по трем. По матчу ЦСКА — “Локомотив” болельщики первой команды использовали пиротехнические изделия, скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. У “Локомотива” главный тренер Семин также выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи», — сказал Григорьянц.

«В матче “Спартак” — “Урал” болельщики красно-белых использовали пиротехнику, а также скандировали ненормативную лексику. В матче “Арсенал” — “Крылья Советов” дисциплинарное дело только в отношении болельщиков тульского клуба. Они скандировали ненормативную лексику, вывесили несогласованный баннер, а также будут рассмотрены неправомерные действия болельщиков, сидевших на оградительном заборе», — отметил глава КДК РФС.

Заседание КДК РФС пройдет в пятницу в Доме футбола в Москве.