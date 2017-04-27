Роберт Евдокимов: У нас великолепные судьи

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

.— У нас было много таких матчей, когда футболисты выполняли установку, но не могли победить, — сказал во флеш-интервью Евдокимов. — Против такой команды, как «Зенит», сыграли очень качественно, имели явное преимущество по голевым моментам. Но поражение есть поражение.

Момент с пенальти? У нас великолепные судьи. Если бы наш футболист упал в штрафной в подобном эпизоде, то никакого 11-метрового не было бы. А нам поставили.

Чего не хватило? Не знаю. Мы атаковали, создавали моменты, выигрывали верх. Ребята делали все, что могли. Руденко? Я всегда говорил, что он может удивить. Правда, у соперника было мало моментов у наших ворот, чтобы оценить полностью действия голкипера. Но он очень хорошо проявил себя.

Мирча ЛУЧЕСКУ: «ПРЕССИНГ “ОРЕНБУРГА” ЗАСТАВЛЯЛ НЕРВНИЧАТЬ»

Главный тренер сине-бело-голубых уважительно отозвался о сопернике.

— Больше доволен результатом, чем игрой, — сказал на пресс-конференции Луческу. — До перерыва имели полное преимущество, во втором тайме кое-что позволили сопернику. В особенности опасные «стандарты». Крепкая, сильная команда. Они своим прессингом заставляли нас нервничать.

Хотя мы могли и забить во второй половине — Цаллагов промахнулся по мячу, невероятный момент был у Данни, но голкипер выручил хозяев. Мы думали, что «Оренбург» прессингует еще жестче, поскольку анализировали его игру со «Спартаком» — там было невероятное давление, которое не позволяло сопернику выходить из обороны. Вероятно, с нами они посчитали, что, если выберемся из-под него, получим преимущество в атаке и сможем проводить быстрые выпады. Поэтому прессинг был не такой активный.

Юрий ЖИРКОВ: «ГЕОРГИЕВ НЕ ИГРАЛ ГРУБО, НО КОНТАКТ БЫЛ»

Защитник «Зенита» рассказал об эпизоде с пенальти, который стал ключевым в матче.

— Что произошло в том моменте? — вопрос Жиркову.

— Я прокинул мяч, и Благо Георгиев наткнулся на мою ногу. Не скажу, что он играл как-то грубо, но контакт, может быть небольшой, был.

— Тяжелые три очка?

— Встреча действительно стала трудной. Поле искусственное… Мы больше действовали в обороне, потому что «Оренбург» наладил игру за счет длинных передач вперед. У нас, в свою очередь, проходили опасные контратаки. Забей Данни во втором тайме, в концовке по-другому бы все было — полегче.

— Зато «Зенит» выигрывает второй матч подряд.

— Это, конечно, хорошо. Но сейчас так пишут про нас, мол, мы так плохо выглядим. В этом есть давление на команду. От этого в том числе такая неубедительная игра. Но есть шесть очков в двух встречах — двигаемся дальше. В следующем туре в Томске тоже вряд ли будет просто. Но будем стараться.