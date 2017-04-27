Роберт Евдокимов: У нас великолепные судьи
После матча главный тренер «Оренбурга» говорил о работе арбитров с сарказмом.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
.— У нас было много таких матчей, когда футболисты выполняли установку, но не могли победить, — сказал во
Момент с пенальти? У нас великолепные судьи. Если бы наш футболист упал в штрафной в подобном эпизоде, то никакого 11-метрового не было бы. А нам поставили.
Чего не хватило? Не знаю. Мы атаковали, создавали моменты, выигрывали верх. Ребята делали все, что могли. Руденко? Я всегда говорил, что он может удивить. Правда, у соперника было мало моментов у наших ворот, чтобы оценить полностью действия голкипера. Но он очень хорошо проявил себя.
Мирча ЛУЧЕСКУ: «ПРЕССИНГ “ОРЕНБУРГА” ЗАСТАВЛЯЛ НЕРВНИЧАТЬ»
Главный тренер
— Больше доволен результатом, чем игрой, — сказал на
Хотя мы могли и забить во второй половине — Цаллагов промахнулся по мячу, невероятный момент был у Данни, но голкипер выручил хозяев. Мы думали, что «Оренбург» прессингует еще жестче, поскольку анализировали его игру со «Спартаком» — там было невероятное давление, которое не позволяло сопернику выходить из обороны. Вероятно, с нами они посчитали, что, если выберемся
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Защитник «Зенита» рассказал об эпизоде с пенальти, который стал ключевым в матче.
— Что произошло в том моменте? — вопрос Жиркову.
— Я прокинул мяч, и Благо Георгиев наткнулся на мою ногу. Не скажу, что он играл
— Тяжелые три очка?
— Встреча действительно стала трудной. Поле искусственное… Мы больше действовали в обороне, потому что «Оренбург» наладил игру за счет длинных передач вперед. У нас, в свою очередь, проходили опасные контратаки. Забей Данни во втором тайме, в концовке
— Зато «Зенит» выигрывает второй матч подряд.
— Это, конечно, хорошо. Но сейчас так пишут про нас, мол, мы так плохо выглядим. В этом есть давление на команду. От этого в том числе такая неубедительная игра. Но есть шесть очков в двух встречах — двигаемся дальше. В следующем туре в Томске тоже вряд ли будет просто. Но будем стараться.
|Роберт Евдокимов
|Мирча Луческу
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|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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