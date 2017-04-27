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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29571021/
27 апреля 2017, 14:11 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Роберт Евдокимов: У нас великолепные судьи

После матча главный тренер «Оренбурга» говорил о работе арбитров с сарказмом.

После матча с Зенитом тренер Оренбурга говорил о работе арбитров с сарказмом. Увеличить
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.— У нас было много таких матчей, когда футболисты выполняли установку, но не могли победить, — сказал во флеш-интервью Евдокимов. — Против такой команды, как «Зенит», сыграли очень качественно, имели явное преимущество по голевым моментам. Но поражение есть поражение.

Момент с пенальти? У нас великолепные судьи. Если бы наш футболист упал в штрафной в подобном эпизоде, то никакого 11-метрового не было бы. А нам поставили.

Чего не хватило? Не знаю. Мы атаковали, создавали моменты, выигрывали верх. Ребята делали все, что могли. Руденко? Я всегда говорил, что он может удивить. Правда, у соперника было мало моментов у наших ворот, чтобы оценить полностью действия голкипера. Но он очень хорошо проявил себя.

Мирча ЛУЧЕСКУ: «ПРЕССИНГ “ОРЕНБУРГА” ЗАСТАВЛЯЛ НЕРВНИЧАТЬ»

Главный тренер сине-бело-голубых уважительно отозвался о сопернике.

— Больше доволен результатом, чем игрой, — сказал на пресс-конференции Луческу. — До перерыва имели полное преимущество, во втором тайме кое-что позволили сопернику. В особенности опасные «стандарты». Крепкая, сильная команда. Они своим прессингом заставляли нас нервничать.

Хотя мы могли и забить во второй половине — Цаллагов промахнулся по мячу, невероятный момент был у Данни, но голкипер выручил хозяев. Мы думали, что «Оренбург» прессингует еще жестче, поскольку анализировали его игру со «Спартаком» — там было невероятное давление, которое не позволяло сопернику выходить из обороны. Вероятно, с нами они посчитали, что, если выберемся из-под него, получим преимущество в атаке и сможем проводить быстрые выпады. Поэтому прессинг был не такой активный.

Юрий ЖИРКОВ: «ГЕОРГИЕВ НЕ ИГРАЛ ГРУБО, НО КОНТАКТ БЫЛ»

Защитник «Зенита» рассказал об эпизоде с пенальти, который стал ключевым в матче.

— Что произошло в том моменте? — вопрос Жиркову.

— Я прокинул мяч, и Благо Георгиев наткнулся на мою ногу. Не скажу, что он играл как-то грубо, но контакт, может быть небольшой, был.

— Тяжелые три очка?

— Встреча действительно стала трудной. Поле искусственное… Мы больше действовали в обороне, потому что «Оренбург» наладил игру за счет длинных передач вперед. У нас, в свою очередь, проходили опасные контратаки. Забей Данни во втором тайме, в концовке по-другому бы все было — полегче.

— Зато «Зенит» выигрывает второй матч подряд.

— Это, конечно, хорошо. Но сейчас так пишут про нас, мол, мы так плохо выглядим. В этом есть давление на команду. От этого в том числе такая неубедительная игра. Но есть шесть очков в двух встречах — двигаемся дальше. В следующем туре в Томске тоже вряд ли будет просто. Но будем стараться.

26.04.2017 17:00 Зрители 5543 основной раунд: 25-й тур Газовик
Оренбург 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Мирча Луческу
Голы
7 Виктор де Паула Жулиану 17′
Составы
Александр Руденко 1
Андрей Малых 12
Владимир Полуяхтов 2
Михаил Сиваков 3
Максим Григорьев 48
Владимир Парняков 9
Благое Георгиев 40
Станислав Драгун 50
45′ Адессойе Ойеволе (к) 58
Дмитрий Андреев 15
75′ Денис Попович 32
Роман Воробьев 5
57′ Михал Дюриш 16
Элгуджа Лобжанидзе 45
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 66′
81 Юрий Жирков
13 Луиш Нету 43′
60 Бранислав Иванович
7 Виктор де Паула Жулиану
30 Ибрагим Цаллагов 81′
17 Олег Шатов 59′
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия 90′
77 Лука Джорджевич 75′
24 Йоан Молло
10 Мигел Алвеш Данни (к) 87′
11 Александр Кержаков
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 4
4 Угловые 2
17 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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