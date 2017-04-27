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27 апреля 2017, 12:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Безбородов рассудит ЦСКА и «Спартак»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура российской Премьер-Лиги.

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Центральную встречу между ЦСКА и «Спартаком» доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

29 апреля (суббота).

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

«Терек» — «Урал»: судья — Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

30 апреля (воскресенье).

«ЦСКА» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); дополнительные ассистенты судьи — Алексей Сухой (Люберцы), Алексей Матюнин (Москва); резервный судья — Антон Кобзев (Москва); инспектор матча — Алексей Спирин (Москва).

«Уфа» — «Арсенал»: судья — Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

«Ростов» — «Амкар»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар); Александр Богданов (Верея); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

1 мая (понедельник).

«Краснодар» — «Анжи»: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Александр Егоров (Саранск); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Томь» — «Зенит»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Игорь Панин (Московская область); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

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