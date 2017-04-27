Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29567812/
27 апреля 2017, 10:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели

В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев».

Он был вторым после Неймара. Такого Витиньо мы ещё не видели - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

«Он — второй в списке лучших молодых бразильцев после Неймара», — убеждал нас Евгений Гинер, когда ЦСКА оформил трансфер Витиньо. Они одновременно уехали из Бразилии, но Неймар быстро адаптировался к «Барселоне» и стал лидером, временами отнимая хлеб даже у Лео Месси, а Витиньо провёл полтора года так серо, что в ЦСКА хотели заменить его Максимом Григорьевым. Тот Витиньо уже стал отцом, но не успел повзрослеть: история, как однажды парень перестал играть за «Сенас», потому что опаздывал на стадион, была показательной. В Рио-де-Жанейро Витиньо чувствовал себя спокойно даже в родной фавеле, где быстро привык к оружию вокруг, зато в Москве замкнулся в четырёх стенах. Когда наступили холода, маршрут парня сократился до двух пунктов: тренировка — дом — тренировка — дом.

Двухлетняя отлучка домой изменила Витиньо — он ещё раз стал отцом, перестал ставить деньги на первое место (бразилец не скрывал, что в 2013-м выбрал ЦСКА из-за денег), адаптировался в полуживом «Интернасьонале» на позиции чистого нападающего. Оставалось лишь подтянуть тактику, давнюю слабую сторону Витиньо: «В Европе тактические построения полностью отличаются от тех, что применяют в Бразилии. Там требуют, чтобы ты отрабатывал в обороне, опекал соперника. Даже есть матчи, в которых команда почти не атакует».

Назначение Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА — лучшее, что могло случиться для Витиньо: тренер сразу определил бразильца в линию атаки, перестроил тактику «армейцев» на 3−5−2 и начал водить Витиньо за руку, показывая положение и объясняя ему функции в командной игре. Быстро стали ясны акценты в построении атаки ЦСКА: если Оланаре впереди — попытка взломать соперника за счёт мощи, регулярных подач и скидок на игроков поддержки, то Ионов и Витиньо — скорость, резкость, активное использование свободных зон.

У Гончаренко Витя, как ласково называют бразильца, резко вырос в плане тактического понимания, сильно прибавил в черновой работе, в прессинге. 72 минуты матча с «Ростовом» Витиньо отыграл на позиции центрального полузащитника, регулярно менялся полуфлангами с Головиным и демонстрировал невероятную продуктивность в отборе — 9 удачных попыток из 9. Построение атак выглядело следующим образом: Головин и Витиньо либо растягивают центр, располагаясь на полуфлангах и дожидаясь паса из глубины или с фланга, либо смещаются на помощь друг другу, как на скриншоте ниже. В этом моменте Витиньо помог Головину сыграть в стеночку и отрезать Калачёва, Нобоа и Гацкана.

До прошлой пятницы, несмотря на бодрый футбол и новый уровень понимания тактики, Витиньо мог похвалиться только уничтожением «Томи». Теперь список успехов бразильца шире — победный мяч «Уфе» и 1+2 с «Локомотивом» в дерби, где у ЦСКА получалось почти всё. «Теперь Витиньо — другой футболист по сравнению с тем, что приезжал в Москву. Я повзрослел, прошёл через разные ситуации и теперь концентрируюсь на игре, мыслю позитивно», — отрапортовал Витиньо после красивой победы над «Локомотивом». Наблюдение после победы от агента «армейца» Мигела Гойса: «Витиньо может и лучше».

Нужно подметить пару тактических деталей в игре Витиньо. Первая — регулярные смещения на фланг и полуфланг. Здесь бразилец разделяет функции с Алексеем Ионовым: если один уходит к бровке, второй пробует заполнять штрафную и насыщать центр. «Локомотив» провалился в полуфланговых зонах, откуда пришло сразу три гола ЦСКА, и алгоритм голов был привычным для «армейцев» — игроки могли заполнять «чужие» зоны, но при этом сохраняли игровую структуру. Когда ЦСКА забивал первый гол, так и было — Витиньо занял позицию Головина, начинавшего матч левым латералем, Головин появился на месте Дзагоева, а сам Алан открылся в штрафной, на одной линии с Ионовым. Так выстроенная структура — сигнал того, что ЦСКА Гончаренко в ближайшее время будет становиться только сильнее и сыграннее.

Вторая деталь — грамотная игра между линиями. Здесь опять же нужно критиковать «Локомотив», Игоря Денисова и Дмитрия Тарасова, сыгравших очень расхлябанно, — но и сам Витиньо грамотно пользовался пространством за их спинами. За три минуты до второго гола ЦСКА бразилец уже здорово открылся между защитниками и опорниками, тогда удар Витиньо получился мимо створа. Вторая попытка вышла точной.

Витиньо наконец-то повзрослел, и дело не только в тактическом понимании и стремлении прессинговать, обороняться, что помогло организовать третий гол в ворота «Локо» — за пределами поля он тоже начал вести себя грамотнее. «Витиньо в последнее время очень любит салат. Сам себе его делает. Он сел на диету ради команды. Сейчас его вес около 75 килограммов — оптимальнее, чем раньше», — рассказала после матча ЦСКА и «Локомотива» жена Витиньо Таяне Сантос. Другой «армейский» бразилец, Вагнер Лав, был фанатом чурраско, бразильского шашлыка на углях, но тогда было иное время, иной тренер и иные штрафы за лишний вес. У Гончаренко игроки должны максимально следить за собой. Витиньо это быстро усвоил.

Он часто рассказывает о дружбе с игроком «Локомотива» Майконом. Тот тоже когда-то считался невероятным талантом, но за годы в России качества Майкона атрофировались, он превратился в работоспособного, но довольно заурядного бегунка. Витиньо сейчас делает всё, чтобы не стать похожим на своего друга, — статус «второй после Неймара» явно нравится игроку больше.

26.04.2017 19:30 Зрители 16940 основной раунд: 25-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Локомотив М
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
11′ Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью) 10
39′ Виктор Винисиус Витинью (А. Ионов) 20
45′ Александр Головин 17
52′ Бибрас Натхо (Мариу Фернандес) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Алексей Ионов 11
Понтус Вернблум 3
81′ Мариу Фернандес 2
Зоран Тошич 7
17′ Алан Дзагоев 10
Кирилл Набабкин 14
64′ Виктор Винисиус Витинью 20
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
55 Ренат Янбаев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов
90 Арикленес да Силва Ари
7 Маркес Битанкур Майкон 45′
8 Джефферсон Фарфан
23 Дмитрий Тарасов 45′
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук 68′
20 Владислав Игнатьев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 7
5 Угловые 4
12 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Грустный триумф ЦСКА на глазах у Карреры

Грустный триумф ЦСКА на глазах у Карреры

Вчера армейцы провели свой пока что самый лучший матч при Викторе Гончаренко, испепелив «Локомотив» (4:0). Победа вышла эффектная, но с большой ложкой дегтя. Похоже, за четыре дня до дерби красно-синие снова лишились Алана Дзагоева.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов