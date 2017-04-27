«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели
В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Он — второй в списке лучших молодых бразильцев после Неймара», — убеждал нас Евгений Гинер, когда ЦСКА оформил трансфер Витиньо. Они одновременно уехали из Бразилии, но Неймар быстро адаптировался к «Барселоне» и стал лидером, временами отнимая хлеб даже у Лео Месси, а Витиньо провёл полтора года так серо, что в ЦСКА хотели заменить его Максимом Григорьевым. Тот Витиньо уже стал отцом, но не успел повзрослеть: история, как однажды парень перестал играть за «Сенас», потому что опаздывал на стадион, была показательной. В
Двухлетняя отлучка домой изменила Витиньо — он ещё раз стал отцом, перестал ставить деньги на первое место (бразилец не скрывал, что в 2013-м выбрал ЦСКА
Назначение Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА — лучшее, что могло случиться для Витиньо: тренер сразу определил бразильца в линию атаки, перестроил тактику «армейцев» на 3−5−2 и начал водить Витиньо за руку, показывая положение и объясняя ему функции в командной игре. Быстро стали ясны акценты в построении атаки ЦСКА: если Оланаре впереди — попытка взломать соперника за счёт мощи, регулярных подач и скидок на игроков поддержки, то Ионов и Витиньо — скорость, резкость, активное использование свободных зон.
У Гончаренко Витя, как ласково называют бразильца, резко вырос в плане тактического понимания, сильно прибавил в черновой работе, в прессинге. 72 минуты матча с «Ростовом» Витиньо отыграл на позиции центрального полузащитника, регулярно менялся полуфлангами с Головиным и демонстрировал невероятную продуктивность в отборе — 9 удачных попыток из 9. Построение атак выглядело следующим образом: Головин и Витиньо либо растягивают центр, располагаясь на полуфлангах и дожидаясь паса из глубины или с фланга, либо смещаются на помощь друг другу, как на скриншоте ниже. В этом моменте Витиньо помог Головину сыграть в стеночку и отрезать Калачёва, Нобоа и Гацкана.
До прошлой пятницы, несмотря на бодрый футбол и новый уровень понимания тактики, Витиньо мог похвалиться только уничтожением «Томи». Теперь список успехов бразильца шире — победный мяч «Уфе» и 1+2 с «Локомотивом» в дерби, где у ЦСКА получалось почти всё. «Теперь Витиньо — другой футболист по сравнению с тем, что приезжал в Москву. Я повзрослел, прошёл через разные ситуации и теперь концентрируюсь на игре, мыслю позитивно», — отрапортовал Витиньо после красивой победы над «Локомотивом». Наблюдение после победы от агента «армейца» Мигела Гойса: «Витиньо может и лучше».
Нужно подметить пару тактических деталей в игре Витиньо. Первая — регулярные смещения на фланг и полуфланг. Здесь бразилец разделяет функции с Алексеем Ионовым: если один уходит к бровке, второй пробует заполнять штрафную и насыщать центр. «Локомотив» провалился в полуфланговых зонах, откуда пришло сразу три гола ЦСКА, и алгоритм голов был привычным для «армейцев» — игроки могли заполнять «чужие» зоны, но при этом сохраняли игровую структуру. Когда ЦСКА забивал первый гол, так и было — Витиньо занял позицию Головина, начинавшего матч левым латералем, Головин появился на месте Дзагоева, а сам Алан открылся в штрафной, на одной линии с Ионовым. Так выстроенная структура — сигнал того, что ЦСКА Гончаренко в ближайшее время будет становиться только сильнее и сыграннее.
Вторая деталь — грамотная игра между линиями. Здесь опять же нужно критиковать «Локомотив», Игоря Денисова и Дмитрия Тарасова, сыгравших очень расхлябанно, — но и сам Витиньо грамотно пользовался пространством за их спинами. За три минуты до второго гола ЦСКА бразилец уже здорово открылся между защитниками и опорниками, тогда удар Витиньо получился мимо створа. Вторая попытка вышла точной.
Витиньо
Он часто рассказывает о дружбе с игроком «Локомотива» Майконом. Тот тоже
|26.04.2017 19:30
|Зрители 16940
|основной раунд: 25-й тур
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|4:0
|Локомотив М
|Первый тайм: 3:0
|Виктор Гончаренко
|Юрий Семин
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
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