«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели

«Он — второй в списке лучших молодых бразильцев после Неймара», — убеждал нас Евгений Гинер, когда ЦСКА оформил трансфер Витиньо. Они одновременно уехали из Бразилии, но Неймар быстро адаптировался к «Барселоне» и стал лидером, временами отнимая хлеб даже у Лео Месси, а Витиньо провёл полтора года так серо, что в ЦСКА хотели заменить его Максимом Григорьевым. Тот Витиньо уже стал отцом, но не успел повзрослеть: история, как однажды парень перестал играть за «Сенас», потому что опаздывал на стадион, была показательной. В Рио-де-Жанейро Витиньо чувствовал себя спокойно даже в родной фавеле, где быстро привык к оружию вокруг, зато в Москве замкнулся в четырёх стенах. Когда наступили холода, маршрут парня сократился до двух пунктов: тренировка — дом — тренировка — дом.

Двухлетняя отлучка домой изменила Витиньо — он ещё раз стал отцом, перестал ставить деньги на первое место (бразилец не скрывал, что в 2013-м выбрал ЦСКА из-за денег), адаптировался в полуживом «Интернасьонале» на позиции чистого нападающего. Оставалось лишь подтянуть тактику, давнюю слабую сторону Витиньо: «В Европе тактические построения полностью отличаются от тех, что применяют в Бразилии. Там требуют, чтобы ты отрабатывал в обороне, опекал соперника. Даже есть матчи, в которых команда почти не атакует».

Назначение Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА — лучшее, что могло случиться для Витиньо: тренер сразу определил бразильца в линию атаки, перестроил тактику «армейцев» на 3−5−2 и начал водить Витиньо за руку, показывая положение и объясняя ему функции в командной игре. Быстро стали ясны акценты в построении атаки ЦСКА: если Оланаре впереди — попытка взломать соперника за счёт мощи, регулярных подач и скидок на игроков поддержки, то Ионов и Витиньо — скорость, резкость, активное использование свободных зон.

У Гончаренко Витя, как ласково называют бразильца, резко вырос в плане тактического понимания, сильно прибавил в черновой работе, в прессинге. 72 минуты матча с «Ростовом» Витиньо отыграл на позиции центрального полузащитника, регулярно менялся полуфлангами с Головиным и демонстрировал невероятную продуктивность в отборе — 9 удачных попыток из 9. Построение атак выглядело следующим образом: Головин и Витиньо либо растягивают центр, располагаясь на полуфлангах и дожидаясь паса из глубины или с фланга, либо смещаются на помощь друг другу, как на скриншоте ниже. В этом моменте Витиньо помог Головину сыграть в стеночку и отрезать Калачёва, Нобоа и Гацкана.

До прошлой пятницы, несмотря на бодрый футбол и новый уровень понимания тактики, Витиньо мог похвалиться только уничтожением «Томи». Теперь список успехов бразильца шире — победный мяч «Уфе» и 1+2 с «Локомотивом» в дерби, где у ЦСКА получалось почти всё. «Теперь Витиньо — другой футболист по сравнению с тем, что приезжал в Москву. Я повзрослел, прошёл через разные ситуации и теперь концентрируюсь на игре, мыслю позитивно», — отрапортовал Витиньо после красивой победы над «Локомотивом». Наблюдение после победы от агента «армейца» Мигела Гойса: «Витиньо может и лучше».

Нужно подметить пару тактических деталей в игре Витиньо. Первая — регулярные смещения на фланг и полуфланг. Здесь бразилец разделяет функции с Алексеем Ионовым: если один уходит к бровке, второй пробует заполнять штрафную и насыщать центр. «Локомотив» провалился в полуфланговых зонах, откуда пришло сразу три гола ЦСКА, и алгоритм голов был привычным для «армейцев» — игроки могли заполнять «чужие» зоны, но при этом сохраняли игровую структуру. Когда ЦСКА забивал первый гол, так и было — Витиньо занял позицию Головина, начинавшего матч левым латералем, Головин появился на месте Дзагоева, а сам Алан открылся в штрафной, на одной линии с Ионовым. Так выстроенная структура — сигнал того, что ЦСКА Гончаренко в ближайшее время будет становиться только сильнее и сыграннее.

Вторая деталь — грамотная игра между линиями. Здесь опять же нужно критиковать «Локомотив», Игоря Денисова и Дмитрия Тарасова, сыгравших очень расхлябанно, — но и сам Витиньо грамотно пользовался пространством за их спинами. За три минуты до второго гола ЦСКА бразилец уже здорово открылся между защитниками и опорниками, тогда удар Витиньо получился мимо створа. Вторая попытка вышла точной.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW">@PFC_CSKA_MOSCOW</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 25-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE?src=hash">#ЦСКАЛоко</a> 2:0 39' Витиньо <a href="https://twitter.com/11vittinnho">@11vittinnho</a> <a href="https://t.co/jRriZUydrL">pic.twitter.com/jRriZUydrL</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/857287366842646528">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Витиньо наконец-то повзрослел, и дело не только в тактическом понимании и стремлении прессинговать, обороняться, что помогло организовать третий гол в ворота «Локо» — за пределами поля он тоже начал вести себя грамотнее. «Витиньо в последнее время очень любит салат. Сам себе его делает. Он сел на диету ради команды. Сейчас его вес около 75 килограммов — оптимальнее, чем раньше», — рассказала после матча ЦСКА и «Локомотива» жена Витиньо Таяне Сантос. Другой «армейский» бразилец, Вагнер Лав, был фанатом чурраско, бразильского шашлыка на углях, но тогда было иное время, иной тренер и иные штрафы за лишний вес. У Гончаренко игроки должны максимально следить за собой. Витиньо это быстро усвоил.