«Краснодар» расколдует «Звезду», «Анжи» обыграет «Томь»
Сегодня двумя матчами завершится программа 25-го тура чемпионата России.
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АМКАР — КРАСНОДАР
27 апреля. Пермь. Стадион «Звезда». 17.00 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).
Судья: Сухой (Люберцы).
Прогноз Winline — П1 3.63 — Н 3.04 — П2 2.10.
ПОТЕРИ
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Крицюк, Калешин, Окриашвили (травмы).
ПОД СОМНЕНИЕМ
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НОВОСТИ КОМАНД
Амкаровцы Идову и Йовичич навестили в больнице нуждающегося в серьезной операции 12-летнего Дениса Татевяна и подарили ему именную футболку пермского клуба.
Талисману «Амкара» рысенку, которого по итогам голосования болельщиков назвали Макаром, вручили футболку с 12-м номером.
В связи с короткой паузой между турами игроки «Краснодара» не получили выходных и ежедневно проводили занятия на клубной базе «Четук».
По информации «Известий», летом в «Краснодар» перейдет уже согласовавший контракт с «быками» защитник «Локомотива» Янбаев.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Больше года не проигрывает дома «Амкар». Уступив 24 апреля 2016 года «Локомотиву», уральцы провели 13 матчей (+8=5).
«Краснодар» не проигрывает пермскому клубу со времен домашнего поражения в марте 2012 (0:1). С тех пор сыграно 10 матчей (+6=4).
ЦИТАТЫ
Дарко БОДУЛ, нападающий «Амкара»:
— Будем очень счастливы попасть в еврокубки. Однако, даже если нам не удастся этого сделать, все равно будем радоваться итогам этого сезона. Считаю, что он сложился удачно для нас. Но расслабляться пока нельзя: чемпионат еще продолжается, впереди шесть туров, и посмотрим, что будет в конце сезона.
«Краснодар» является таким же серьезным клубом, что и «Зенит» со «Спартаком». Это очень сложный соперник. Но за нас должен сыграть фактор домашнего поля, где мы чувствуем себя сильнее. В этом матче реально добыть очки.
Шарль КАБОРЕ, полузащитник «Краснодара»:
— Здесь меня окружают прекрасные люди, друзья, которые понимают меня и которых понимаю я. Можно в составе
ПРОГНОЗ
Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник «Спартака»:
1:2 «Краснодар» сильнее. «Амкар» долгое время не пропускал на своем поле, однако в последних матчах позволяет соперникам многое.
Сергей АСТАХОВ, корреспондент «СЭ»:
0:2 Против Смолова оборонительные редуты Гаджиева не сработают. Да и победа «Краснодару» нужнее.
АНЖИ — ТОМЬ
27 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи Арена». 19.30 (НАШ ФУТБОЛ).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
Прогноз Winline — П1 1.17 — Н 5.78 — П2 19.0.
ПОТЕРИ
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Пульич (травма).
ПОД СОМНЕНИЕМ
Прудников, Форбс.
Митерев, Макурин.
НОВОСТИ КОМАНД
Получивший травму в игре с «Тереком» Форбс надеется сыграть уже в этом туре.
В рамках программы популяризации футбола в Дагестане в Магарамкенте открылся новый филиал академии «Анжи».
Предстоящий тур, скорее всего, пропустят получивший сильный ушиб Митерев и Макурин. В «Томи» рассчитывают, что последний вернется в строй к следующей домашней игре с «Зенитом».
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
С учетом первенства ФНЛ махачкалинцы выиграли у «Томи» два последних поединка с общим счетом 9:0.
Гостевая безвыигрышная серия «Томи» длится с мая 2014 года (+3−13), а не забивают сибиряки 7 полных матчей.
ЦИТАТЫ
Адлан КАЦАЕВ, нападающий «Анжи»:
— В
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Томи»:
— Мы вышли на игру с «Оренбургом» с двумя потерями, у нас еще две — «в проекте» на следующий матч, Макурин и Митерев. Сейчас даже не могу сказать, как мы будем выходить из этой ситуации. Катастрофически не хватает народа, обоймы.
ПРОГНОЗ
Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник «Спартака»:
2:0 У «Томи» нет шансов, эта команда самая слабая в чемпионате. Хотя сюрприз может преподнести.
Сергей АСТАХОВ, корреспондент «СЭ»:
3:0 «Анжи» играет дома против аутсайдера. Бойцовские качества томичей известны, но они обречены на понижение в классе.
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