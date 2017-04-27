«Краснодар» расколдует «Звезду», «Анжи» обыграет «Томь»

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АМКАР — КРАСНОДАР

27 апреля. Пермь. Стадион «Звезда». 17.00 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).

Судья: Сухой (Люберцы).

Прогноз Winline — П1 3.63 — Н 3.04 — П2 2.10.

ПОТЕРИ

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Крицюк, Калешин, Окриашвили (травмы).

ПОД СОМНЕНИЕМ

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НОВОСТИ КОМАНД

Амкаровцы Идову и Йовичич навестили в больнице нуждающегося в серьезной операции 12-летнего Дениса Татевяна и подарили ему именную футболку пермского клуба.

Талисману «Амкара» рысенку, которого по итогам голосования болельщиков назвали Макаром, вручили футболку с 12-м номером.

В связи с короткой паузой между турами игроки «Краснодара» не получили выходных и ежедневно проводили занятия на клубной базе «Четук».

По информации «Известий», летом в «Краснодар» перейдет уже согласовавший контракт с «быками» защитник «Локомотива» Янбаев.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Больше года не проигрывает дома «Амкар». Уступив 24 апреля 2016 года «Локомотиву», уральцы провели 13 матчей (+8=5).

«Краснодар» не проигрывает пермскому клубу со времен домашнего поражения в марте 2012 (0:1). С тех пор сыграно 10 матчей (+6=4).

ЦИТАТЫ

Дарко БОДУЛ, нападающий «Амкара»:

— Будем очень счастливы попасть в еврокубки. Однако, даже если нам не удастся этого сделать, все равно будем радоваться итогам этого сезона. Считаю, что он сложился удачно для нас. Но расслабляться пока нельзя: чемпионат еще продолжается, впереди шесть туров, и посмотрим, что будет в конце сезона.

«Краснодар» является таким же серьезным клубом, что и «Зенит» со «Спартаком». Это очень сложный соперник. Но за нас должен сыграть фактор домашнего поля, где мы чувствуем себя сильнее. В этом матче реально добыть очки.

Шарль КАБОРЕ, полузащитник «Краснодара»:

— Здесь меня окружают прекрасные люди, друзья, которые понимают меня и которых понимаю я. Можно в составе какого-нибудь клуба-гранда выиграть все возможные турниры, но при этом не быть счастливым, потому что тебе будет психологически не очень комфортно в коллективе. В «Краснодаре» я счастлив, клуб дает мне полный психологический комфорт, и я всегда выхожу на поле с желанием бороться и отдать все для победы команды. «Краснодар» — это мой мадридский «Реал», и о другом клубе я даже не мечтаю!

ПРОГНОЗ

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник «Спартака»:

1:2 «Краснодар» сильнее. «Амкар» долгое время не пропускал на своем поле, однако в последних матчах позволяет соперникам многое.

Сергей АСТАХОВ, корреспондент «СЭ»:

0:2 Против Смолова оборонительные редуты Гаджиева не сработают. Да и победа «Краснодару» нужнее.

АНЖИ — ТОМЬ

27 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи Арена». 19.30 (НАШ ФУТБОЛ).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

Прогноз Winline — П1 1.17 — Н 5.78 — П2 19.0.

ПОТЕРИ

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Пульич (травма).

ПОД СОМНЕНИЕМ

Прудников, Форбс.

Митерев, Макурин.

НОВОСТИ КОМАНД

Получивший травму в игре с «Тереком» Форбс надеется сыграть уже в этом туре.

В рамках программы популяризации футбола в Дагестане в Магарамкенте открылся новый филиал академии «Анжи».

Предстоящий тур, скорее всего, пропустят получивший сильный ушиб Митерев и Макурин. В «Томи» рассчитывают, что последний вернется в строй к следующей домашней игре с «Зенитом».

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

С учетом первенства ФНЛ махачкалинцы выиграли у «Томи» два последних поединка с общим счетом 9:0.

Гостевая безвыигрышная серия «Томи» длится с мая 2014 года (+3−13), а не забивают сибиряки 7 полных матчей.

ЦИТАТЫ

Адлан КАЦАЕВ, нападающий «Анжи»:

— В премьер-лиге нет ни легких соперников, ни легких игр. Кто-то скажет, что томичи занимают последнее место. Ну и что? Раненный зверь всегда опасен, и мы должны об этом помнить. Нельзя выходить на поле без настроя. И не важно, против кого ты играешь — лидера или аутсайдера. Настрой на «Томь» у нас самый максимальный.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Томи»:

— Мы вышли на игру с «Оренбургом» с двумя потерями, у нас еще две — «в проекте» на следующий матч, Макурин и Митерев. Сейчас даже не могу сказать, как мы будем выходить из этой ситуации. Катастрофически не хватает народа, обоймы.

ПРОГНОЗ

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник «Спартака»:

2:0 У «Томи» нет шансов, эта команда самая слабая в чемпионате. Хотя сюрприз может преподнести.

Сергей АСТАХОВ, корреспондент «СЭ»:

3:0 «Анжи» играет дома против аутсайдера. Бойцовские качества томичей известны, но они обречены на понижение в классе.