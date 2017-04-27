Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29566160/
27 апреля 2017, 1:27 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Руслан Нигматуллин: С такой игрой армейцев говорить о чемпионстве «Спартака» рано

Бывший голкипер «Локомотива» и ЦСКА выразил свое мнение о крупной победе армейцев над железнодорожниками и чемпионской гонке.

Руслан Нигматуллин: С такой игрой армейцев говорить о чемпионстве Спартака рано - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВСТРЕЧАЛИСЬ КОМАНДЫ ИЗ РАЗНЫХ ДИВИЗИОНОВ

— В «Твиттере» вы грустно констатировали: ребята, позорите, Семина… По-вашему, виноваты футболисты, а не тренерский план на игру?

— Я поддерживаю в этой ситуации Юрия Палыча. Понятно, что во главе команды стоит тренер. Но мне не понравился настрой игроков «Локомотива». С самого начала было понятно, что нас ждет избиение.

— Как вы это определили?

— Да практически с первой же минуты железнодорожники начали проигрывать единоборства. А первый гол армейцев — это просто какое-то коллективное помешательство в обороне. Такое ощущение, что встречались команды из разных дивизионов. Неприятно мне комментировать игру «Локомотива» в таком ключе.

— То есть гол Дзагоева — это прежде всего не мастерство хавбека красно-синих, а полный бардак в обороне?

— Дзагоев мяч получил уже практически на линии вратарской. Как такое могло произойти? Понятно, что он здорово разобрался в ситуации. Но классного защитника так не должны убирать. Фактически на 10 сантиметрах… Как будто Алан обыгрывал соперников, как «стойки». Не хочется так говорить, но они оказали ему минимум сопротивления. А впереди, кроме опасных штрафных, «Локо» ничего не создал.

— Без травмированного Чорлуки у красно-зеленых сзади полная беда?

— Грош цена такому коллектива, который разваливается сразу после потери одного футболиста! В прошлом туре железнодорожники пропустили три гола, сейчас четыре. Многовато… Может быть, «Локо» сосредоточился в этом сезоне на Кубке? Но ведь его еще нужно взять. Если не получится, то сезон выйдет провальным.

— В скольких голах виноват Гильерме?

— Он пытался выручить, докричаться до партнеров. Винить его не буду — не имею права. Но пожелаю повысить процент надежности. Все-таки два гола — из-за штрафной. Реагировал поздновато. В первом случае мог по идее отбить ногой.

СЕЙЧАС НЕТ ГАРАНТИЙ, ЧТО «СПАРТАК» СТАНЕТ ПЕРВЫМ

— Чем можете объяснить высокую травматичность Дзагоева?

— Хм. А чем вы объясните это у Бэйла или Марата Измайлова? Наверное, особенность организма. Мышцы не всегда выдерживают таких нагрузок. Конечно, это личная трагедия Дзагоева и вышеназванных футболистов. Алан забил классный гол, и почти сразу его заменили.

— Витинью вновь забил и был чуть ли не лучшим игроком на поле. В перспективе бразилец может стать для ЦСКА новым Вагнером Лав?

— Витинью сейчас совершенно другой футболист по сравнению с его первым приездом в Россию. Тогда он еще был совсем мальчиком, не окрепшим, не возмужавшим. Теперь бразилец претендует на роль одного из лидеров армейцев. В дерби со «Спартаком» наибольшую опасность в составе красно-синих ожидаю именно от него.

— Несколько раз по ходу матча телекамеры выхватывали озадаченное лицо главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, сидевшего на трибуне. Итальянцу теперь придется здорово поломать голову перед воскресной игрой?

— Каррера — опытный человек, повидал многое в футболе и в жизни. В голове уже рисовал тактические схемы предстоящего дерби. Ему надо придумать план против такого атакующего ЦСКА, чтобы добиться результата. Как минимум ничьей.

— ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро или с таким футболом армейцы еще вполне могут побороться за чемпионство?

— Впереди еще пять туров. Считаю, интрига жива. Воскресное дерби все может развернуть в другую сторону. Если ЦСКА победит, то отрыв сократится до четырех очков. Так что сейчас не могу говорить о досрочном чемпионстве «Спартака». Гарантий нет. Видно, что армейцы не собираются сдаваться.

МЕДВЕДЕВУ ОТВЕТИТ МОЙ СЫН

— А есть же еще и «Зенит».

— Если в игре питерцев нет запаса прочности, то ЦСКА сейчас показывает очень хороший уровень.

— После очередного сухого матча голкипера «Ростова» Никиты Медведева, вы сказали, что накроете поляну игрокам «Амкара», если они в следующем туре забьют дончанам в первом тайме, чтобы вратарь желто-синих не побил ваш рекорд. Пермяки, случайно, вам еще не звонили и не говорили о своих гастрономических предпочтениях?

(Смеется.) Ну об этом мы еще договоримся. Пока мне никто не набирал. Да и рановато. Пусть сначала забьют Медведеву. Решить задачу — непросто. Но «Амкар» — забивающая команда, тому же «Локомотиву» пермяки отгрузили «трешку». В любом случае все это шутки.

— Сильно расстроитесь, если Медведев вас в итоге превзойдет?

— Философски. Все рекорды когда-то побиваются. Мой любимый — не исключение. Медведев — достойный кандидат, «Ростов» — хорошая команда с сильной защитой. Если голкипер дончан меня превзойдет, появится новая цель.

— Какая?

— Буду ждать и все сделаю для того, чтобы уже мой сын — тоже вратарь — постарался побить рекорд Медведева! Пусть ребенок сделает ответный ход.

26.04.2017 19:30 Зрители 16940 основной раунд: 25-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Локомотив М
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
11′ Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью) 10
39′ Виктор Винисиус Витинью (А. Ионов) 20
45′ Александр Головин 17
52′ Бибрас Натхо (Мариу Фернандес) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Алексей Ионов 11
Понтус Вернблум 3
81′ Мариу Фернандес 2
Зоран Тошич 7
17′ Алан Дзагоев 10
Кирилл Набабкин 14
64′ Виктор Винисиус Витинью 20
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
55 Ренат Янбаев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов
90 Арикленес да Силва Ари
7 Маркес Битанкур Майкон 46′
8 Джефферсон Фарфан
23 Дмитрий Тарасов 46′
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук 68′
20 Владислав Игнатьев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 7
5 Угловые 4
12 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
25 апреля

"Каррера хочет пять новичков. На трансферы выделят 30 миллионов евро"

Алексей Ягудин: "Зенит" - "Урал": что за хрень"

Овечкина чуть не "сломали"