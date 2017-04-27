Руслан Нигматуллин: С такой игрой армейцев говорить о чемпионстве «Спартака» рано
Бывший голкипер «Локомотива» и ЦСКА выразил свое мнение о крупной победе армейцев над железнодорожниками и чемпионской гонке.
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ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВСТРЕЧАЛИСЬ КОМАНДЫ ИЗ РАЗНЫХ ДИВИЗИОНОВ
— В «Твиттере» вы грустно констатировали: ребята, позорите, Семина…
— Я поддерживаю в этой ситуации Юрия Палыча. Понятно, что во главе команды стоит тренер. Но мне не понравился настрой игроков «Локомотива». С самого начала было понятно, что нас ждет избиение.
— Как вы это определили?
— Да практически с первой же минуты железнодорожники начали проигрывать единоборства. А первый гол армейцев — это просто
— То есть гол Дзагоева — это прежде всего не мастерство хавбека
— Дзагоев мяч получил уже практически на линии вратарской. Как такое могло произойти? Понятно, что он здорово разобрался в ситуации. Но классного защитника так не должны убирать. Фактически на 10 сантиметрах… Как будто Алан обыгрывал соперников, как «стойки». Не хочется так говорить, но они оказали ему минимум сопротивления. А впереди, кроме опасных штрафных, «Локо» ничего не создал.
— Без травмированного Чорлуки у
— Грош цена такому коллектива, который разваливается сразу после потери одного футболиста! В прошлом туре железнодорожники пропустили три гола, сейчас четыре. Многовато… Может быть, «Локо» сосредоточился в этом сезоне на Кубке? Но ведь его еще нужно взять. Если не получится, то сезон выйдет провальным.
— В скольких голах виноват Гильерме?
— Он пытался выручить, докричаться до партнеров. Винить его не буду — не имею права. Но пожелаю повысить процент надежности.
СЕЙЧАС НЕТ ГАРАНТИЙ, ЧТО «СПАРТАК» СТАНЕТ ПЕРВЫМ
— Чем можете объяснить высокую травматичность Дзагоева?
— Хм. А чем вы объясните это у Бэйла или Марата Измайлова? Наверное, особенность организма. Мышцы не всегда выдерживают таких нагрузок. Конечно, это личная трагедия Дзагоева и вышеназванных футболистов. Алан забил классный гол, и почти сразу его заменили.
— Витинью вновь забил и был чуть ли не лучшим игроком на поле. В перспективе бразилец может стать для ЦСКА новым Вагнером Лав?
— Витинью сейчас совершенно другой футболист по сравнению с его первым приездом в Россию. Тогда он еще был совсем мальчиком, не окрепшим, не возмужавшим. Теперь бразилец претендует на роль одного из лидеров армейцев. В дерби со «Спартаком» наибольшую опасность в составе
— Несколько раз по ходу матча телекамеры выхватывали озадаченное лицо главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, сидевшего на трибуне. Итальянцу теперь придется здорово поломать голову перед воскресной игрой?
— Каррера — опытный человек, повидал многое в футболе и в жизни. В голове уже рисовал тактические схемы предстоящего дерби. Ему надо придумать план против такого атакующего ЦСКА, чтобы добиться результата. Как минимум ничьей.
— ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро или с таким футболом армейцы еще вполне могут побороться за чемпионство?
— Впереди еще пять туров. Считаю, интрига жива. Воскресное дерби все может развернуть в другую сторону. Если ЦСКА победит, то отрыв сократится до четырех очков. Так что сейчас не могу говорить о досрочном чемпионстве «Спартака». Гарантий нет. Видно, что армейцы не собираются сдаваться.
МЕДВЕДЕВУ ОТВЕТИТ МОЙ СЫН
— А есть же еще и «Зенит».
— Если в игре питерцев нет запаса прочности, то ЦСКА сейчас показывает очень хороший уровень.
— После очередного сухого матча голкипера «Ростова» Никиты Медведева, вы сказали, что накроете поляну игрокам «Амкара», если они в следующем туре забьют дончанам в первом тайме, чтобы вратарь
— (Смеется.) Ну об этом мы еще договоримся. Пока мне никто не набирал. Да и рановато. Пусть сначала забьют Медведеву. Решить задачу — непросто. Но «Амкар» — забивающая команда, тому же «Локомотиву» пермяки отгрузили «трешку». В любом случае все это шутки.
— Сильно расстроитесь, если Медведев вас в итоге превзойдет?
— Философски. Все рекорды
— Какая?
— Буду ждать и все сделаю для того, чтобы уже мой сын — тоже вратарь — постарался побить рекорд Медведева! Пусть ребенок сделает ответный ход.
|26.04.2017 19:30
|Зрители 16940
|основной раунд: 25-й тур
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|4:0
|Локомотив М
|Первый тайм: 3:0
|Виктор Гончаренко
|Юрий Семин
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
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