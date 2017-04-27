Руслан Нигматуллин: С такой игрой армейцев говорить о чемпионстве «Спартака» рано

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ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВСТРЕЧАЛИСЬ КОМАНДЫ ИЗ РАЗНЫХ ДИВИЗИОНОВ

— В «Твиттере» вы грустно констатировали: ребята, позорите, Семина… По-вашему, виноваты футболисты, а не тренерский план на игру?

— Я поддерживаю в этой ситуации Юрия Палыча. Понятно, что во главе команды стоит тренер. Но мне не понравился настрой игроков «Локомотива». С самого начала было понятно, что нас ждет избиение.

— Как вы это определили?

— Да практически с первой же минуты железнодорожники начали проигрывать единоборства. А первый гол армейцев — это просто какое-то коллективное помешательство в обороне. Такое ощущение, что встречались команды из разных дивизионов. Неприятно мне комментировать игру «Локомотива» в таком ключе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ребята, позорим Семина... <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2?src=hash">#ЦСКАЛокомотив</a></p>— Ruslan Nigmatullin ⚽ (@RusNigmatullin) <a href="https://twitter.com/RusNigmatullin/status/857292250837069824">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— То есть гол Дзагоева — это прежде всего не мастерство хавбека красно-синих, а полный бардак в обороне?

— Дзагоев мяч получил уже практически на линии вратарской. Как такое могло произойти? Понятно, что он здорово разобрался в ситуации. Но классного защитника так не должны убирать. Фактически на 10 сантиметрах… Как будто Алан обыгрывал соперников, как «стойки». Не хочется так говорить, но они оказали ему минимум сопротивления. А впереди, кроме опасных штрафных, «Локо» ничего не создал.

— Без травмированного Чорлуки у красно-зеленых сзади полная беда?

— Грош цена такому коллектива, который разваливается сразу после потери одного футболиста! В прошлом туре железнодорожники пропустили три гола, сейчас четыре. Многовато… Может быть, «Локо» сосредоточился в этом сезоне на Кубке? Но ведь его еще нужно взять. Если не получится, то сезон выйдет провальным.

— В скольких голах виноват Гильерме?

— Он пытался выручить, докричаться до партнеров. Винить его не буду — не имею права. Но пожелаю повысить процент надежности. Все-таки два гола — из-за штрафной. Реагировал поздновато. В первом случае мог по идее отбить ногой.

СЕЙЧАС НЕТ ГАРАНТИЙ, ЧТО «СПАРТАК» СТАНЕТ ПЕРВЫМ

— Чем можете объяснить высокую травматичность Дзагоева?

— Хм. А чем вы объясните это у Бэйла или Марата Измайлова? Наверное, особенность организма. Мышцы не всегда выдерживают таких нагрузок. Конечно, это личная трагедия Дзагоева и вышеназванных футболистов. Алан забил классный гол, и почти сразу его заменили.

— Витинью вновь забил и был чуть ли не лучшим игроком на поле. В перспективе бразилец может стать для ЦСКА новым Вагнером Лав?

— Витинью сейчас совершенно другой футболист по сравнению с его первым приездом в Россию. Тогда он еще был совсем мальчиком, не окрепшим, не возмужавшим. Теперь бразилец претендует на роль одного из лидеров армейцев. В дерби со «Спартаком» наибольшую опасность в составе красно-синих ожидаю именно от него.

— Несколько раз по ходу матча телекамеры выхватывали озадаченное лицо главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, сидевшего на трибуне. Итальянцу теперь придется здорово поломать голову перед воскресной игрой?

— Каррера — опытный человек, повидал многое в футболе и в жизни. В голове уже рисовал тактические схемы предстоящего дерби. Ему надо придумать план против такого атакующего ЦСКА, чтобы добиться результата. Как минимум ничьей.

— ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро или с таким футболом армейцы еще вполне могут побороться за чемпионство?

— Впереди еще пять туров. Считаю, интрига жива. Воскресное дерби все может развернуть в другую сторону. Если ЦСКА победит, то отрыв сократится до четырех очков. Так что сейчас не могу говорить о досрочном чемпионстве «Спартака». Гарантий нет. Видно, что армейцы не собираются сдаваться.

МЕДВЕДЕВУ ОТВЕТИТ МОЙ СЫН

— А есть же еще и «Зенит».

— Если в игре питерцев нет запаса прочности, то ЦСКА сейчас показывает очень хороший уровень.

— После очередного сухого матча голкипера «Ростова» Никиты Медведева, вы сказали, что накроете поляну игрокам «Амкара», если они в следующем туре забьют дончанам в первом тайме, чтобы вратарь желто-синих не побил ваш рекорд. Пермяки, случайно, вам еще не звонили и не говорили о своих гастрономических предпочтениях?

— (Смеется.) Ну об этом мы еще договоримся. Пока мне никто не набирал. Да и рановато. Пусть сначала забьют Медведеву. Решить задачу — непросто. Но «Амкар» — забивающая команда, тому же «Локомотиву» пермяки отгрузили «трешку». В любом случае все это шутки.

— Сильно расстроитесь, если Медведев вас в итоге превзойдет?

— Философски. Все рекорды когда-то побиваются. Мой любимый — не исключение. Медведев — достойный кандидат, «Ростов» — хорошая команда с сильной защитой. Если голкипер дончан меня превзойдет, появится новая цель.

— Какая?

— Буду ждать и все сделаю для того, чтобы уже мой сын — тоже вратарь — постарался побить рекорд Медведева! Пусть ребенок сделает ответный ход.