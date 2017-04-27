Грустный триумф ЦСКА на глазах у Карреры
Вчера армейцы провели свой пока что самый лучший матч при Викторе Гончаренко, испепелив «Локомотив» (4:0). Победа вышла эффектная, но с большой ложкой дегтя. Похоже, за четыре дня до дерби
красно-синие снова лишились Алана Дзагоева.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Все три претендента на золото выиграли свои матчи всухую, только каждый —
После прихода Виктора Гончаренко армейцы мощнее еще не играли. И это при том, что «Локомотив» по весне был одной из самых интересных команд РФПЛ. Ничья казалась не менее вероятным исходом, чем победа армейцев. А оно вон как вышло — пусть даже мыслями «Локо» уже в финале Кубка, а переход со стабильно работавшей весной схемы с тремя центральными защитниками на прежнюю у
На мой взгляд, две последние победы — при трех неоднозначных удалениях игроков «Урала» от Алексея Еськова и над «Оренбургом» при ошибочном пенальти от Михаила Вилкова — не делают чести «Зениту». Когда при счете 0:1 победный мяч забивается после нырка Жиркова, обсуждения этой темы неизбежны. И сразу вспоминается, что «Зенит» пробил в турнире восемь пенальти, тогда как лидер чемпионата «Спартак» — один. Будь все питерские «железобетонными» — обсуждений бы не было. Но порой они бывают такими, как в Оренбурге. И молчать об этом не представляется возможным.
Как и о том, что в канун дерби ЦСКА — лидер весеннего отрезка. 5 побед, 3 ничьи, 0 поражений, соотношение мячей — 14−2. Разговоры о чрезмерно оборонительной доктрине нового тренера, активные после домашних нулевых ничьих с «Зенитом» и «Ростовом», позади.
А каков Витинью! Тонко отдал на Алана Дзагоева при первом голе, классно пробил
В то же время скверной новостью стала для ЦСКА травма Дзагоева, чей виртуозный финт в штрафной и удар определили исход матча с «Локо» — ведь из пяти матчей, когда армейцы при Гончаренко открывали счет, они выиграли все пять. Господи, что же творится со здоровьем самого талантливого ныне футболиста России!
Не доиграв даже половину первого тайма, он ушел в раздевалку, и это явно стало рецидивом повреждения, от которого он только восстановился. Главный тренер после игры тоже назвал это «ложкой дегтя», и все говорит о том, что в дерби Дзагоев сыграть не сможет.
Уходя, он держался за заднюю поверхность бедра. Обычно такая травма чревата тремя неделями восстановления. Но ведь за ту же часть ноги схватился в прошлом туре в Ростове и спартаковец Фернанду. Синхронно с ним многие спартаковские болельщики схватились за сердце. Ведь более незаменимого футболиста в составе
Как, собственно, и все восемь футболистов, которые «висели» на карточках. Дисквалифицирован в матче ЦСКА — «Спартак» никто не будет. И слава богу: пусть в культовом матче играют все сильнейшие! Вдвойне хорошо, что в этом туре не было странных желтых карточек, позволявших заподозрить невесть что.
В последнее время о «Спартаке» чаще
Что ж, следующий тур покажет в том числе и это. Впервые в истории дерби ЦСКА — «Спартак» произойдет на новом армейском стадионе. Пока
Впрочем, нет сомнений, что стратегически «Спартак» устроит и ничья. Уже сейчас в пяти оставшихся встречах
Но и игроки, и тренеры «Спартака» прекрасно понимают, что 16-летняя мечта будет изрядно подпорчена, если против ЦСКА их матч сложится так же, как у «Локомотива». И тот разгром, что учинила команда Гончаренко
Игорь РАБИНЕР.
|26.04.2017 19:30
|Зрители 16940
|основной раунд: 25-й тур
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|4:0
|Локомотив М
|Первый тайм: 3:0
|Виктор Гончаренко
|Юрий Семин
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
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