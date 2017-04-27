«Краснодар» сыграет с «Амкаром» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу

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Кубанский клуб сохраняет четвертое место в таблице, которое гарантирует участие в следующем еврокубковом сезоне, однако «Амкар» отстает всего на семь очков и в случае успеха не расстанется с надеждами на Лигу Европы. Четыре последних матча «Амкар» завершил вничью, потеряв немало важных очков, а всего в семи весенних встречах пермяки победили лишь раз — «Зенит». На своем поле «Амкар» в нынешнем сезоне еще не проигрывал, пропустив всего лишь два мяча.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 25, 27.04.2017, 17:00 -:- Амкар Краснодар

«Амкар» отличается прежде всего надежностью у своих ворот, хотя с уходом зимой голкипера Александра Селихова и защитника Георгия Джикии в «Спартак» команда Гаджи Гаджиева стала пропускать чаще. В предыдущем матче трижды поразил ворота пермяков «Локомотив», хотя матч завершился ничьей — 3:3.

«Краснодар» весной еще не проигрывал, однако также четырежды сыграл вничью. В двух предыдущих матчах команда Игоря Шалимова победила «Рубин» (1:0) и «Арсенал» (2:0), закрепившись на четвертом месте, а голевая серия лучшего бомбардира чемпионата страны Федора Смолова составляет уже три матча.

Матч «Амкар» — «Краснодар» пройдет на стадионе «Звезда» в Перми, начало — 17:00 мск. Главным арбитром назначен Алексей Сухой из подмосковных Люберец. В первом круге в октябре «Краснодар» победил на своем поле пермяков со счетом 1:0, победный мяч забил Юрий Газинский.

К «Анжи» приехал главный аутсайдер

Махачкалинский «Анжи» на домашнем стадионе сыграет против «Томи» и в случае победы практически гарантирует себе сохранение места в премьер-лиге. Команда Александра Григоряна может подняться на 10-е место, опередив «Урал» и «Рубин», а отрыв от 13-й строчки и зоны стыковых матчей будет составлять уже восемь очков. Еще тур назад «Анжи» вместе с томичами были худшими командами лиги по итогам матчей весенней части чемпионата, однако дагестанский клуб в воскресенье победил в гостях «Терек» (1:0).

«Томи» сохранить место в элите будет невероятно сложно, команда доигрывает сезон наполовину молодежным составом, испытывая при этом нехватку футболистов. За пределами Томска весной «Томь» проиграла все четыре матча с общим счетом 0:14.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 25, 27.04.2017, 19:30 -:- Анжи Томь

Матч «Анжи» — «Томь» начнется в 19:30 мск, главный арбитр — Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. В первом круге «Анжи» победил в Томске со счетом 3:0, мячи забили уже покинувшие махачкалинскую команду Иво Иличевич (дважды) и Бернард Бериша.

25-й тур стартовал во вторник, когда «Спартак» победил «Урал» (1:0), а «Ростов» с таким же счетом — «Уфу». В среду «Оренбург» проиграл «Зениту» (0:1), а «Рубин» — «Тереку» (0:1), ЦСКА разгромил «Локомотив» (4:0), тогда как «Арсенал» победил «Крылья Советов» (2:0).

После 25 сыгранных матчей «Спартак» лидирует в чемпионате страны, набрав 57 очков. 50 очков у ЦСКА, 49 — «Зенита».