Прокофьев: Атмосфера в «Амкаре» помогает расти в мастерстве

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27 апреля пермский «Амкар» примет у себя дома «Краснодар» в матче 25-го тура чемпионата России. В случае победы подопечные Гаджи Гаджиева подберутся на дистанцию в четыре очка к четвертому месту в РФПЛ, дающему путевку в Лигу Европы. Сейчас пермский клуб находится на седьмом месте и вновь демонстрирует способность добиваться успешных результатов при минимальном бюджете, отбирая очки у топ-клубов. Последний такой матч состоялся на прошлой неделе в Москве, когда «Амкар» сыграл вничью на выезде с «Локомотивом» (3:3), отыгравшись в концовке встречи.

Одним из героев матча стал 30-летний форвард Станислав Прокофьев, забивший третий мяч на 88-й минуте. В премьер-лиге уроженец Тюмени дебютировал только в начале нынешнего сезона, до этого он выступал на уровне первого и второго дивизионов. В эксклюзивном интервью «Известиям» Станислав поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Краснодаром», рассказал о голе в ворота «Локомотива» и секрете успеха «Амкара».

— Как «Амкару» удалось спасти игру с «железнодорожниками»?

— От начала до конца играли на пределе своих возможностей, в определенный момент подкараулили свои шансы. Проигрывали 1:3, сравняли и увезли одно очко из Москвы, что дорого стоит. Хотя сейчас есть досада от того, что вели в счете 1:0 и пропустили три необязательных гола. Но нужно реально смотреть на вещи — «Локомотив» является очень сильной командой с отличным нападением. Поэтому в целом от результата этого матча положительные эмоции.

— Расскажите о своем голе в концовке, когда сравняли счет.

— Повезло с отскоком. Стоял на линии вратарской. Если кто и мог подкараулить рикошет от вратаря, то я. Повезло, что мяч отскочил именно ко мне. Была определенная у меня чуйка, что Гильерме может неудачно отбить мяч, поэтому старался найти момент для добивания.

— Предстоящий матч с «Краснодаром» будет более сложным?

— «Краснодар» и «Локомотив» — примерно равные команды со своими сильными и слабыми сторонами. Мы должны воспользоваться их недостатками. Нам уже это не раз удавалось в нынешнем сезоне, когда отбирали очки у ЦСКА (2:2), обыгрывали «Зенит» (1:0), играли вничью с тем же «Локомотивом» (3:3). Должны это сделать и с «Краснодаром».

— «Амкар» еще сохранил амбиции на попадание в еврокубки?

— Конечно. Без еврокубковых амбиций нам далеко не уйти. Будем пытаться все оставшиеся матчи отыграть на пределе своих возможностей и набрать как можно больше очков.

— Почему после зимнего перерыва «Амкар» стал меньше набирать очков, чем в первой части сезона?

— Трудно сказать. Физическое состояние у нас очень хорошее — на зимних сборах нас тренерский штаб подготовил отлично. Может быть, слишком хотим оставить в неприкосновенности свои ворота в каждом матче, поэтому не очень качественно играем в атаке. Надо нам исправляться в этом плане. Первый шаг уже сделан — «Локомотиву» на выезде три гола забили.

— Многие футболисты, приходя в «Амкар», резко прибавляют в мастерстве и карьерном росте. За счет чего Пермь так раскрывает игроков?

— Думаю, за счет хорошей атмосферы в коллективе, позитивного общения между футболистами и тренерами. Это дает возможность сосредоточиться только на игре и тренировках, поэтому общий уровень футболистов поднимается. Это помогает нам всем прибавлять в мастерстве.

— В мае вам играть со «Спартаком», который может именно в игре с «Амкаром» обеспечить себе первую за 15 лет победу в чемпионате России. Для вас принципиально усложнить им борьбу за золото?

— Конечно, у нас заряд на «Спартак» максимальный. Против них всегда выходишь на поле с огромным желанием, а уж если они будут решать в этой игре вопрос с чемпионством… Просто так мы не сдадимся. Тем более играем у себя дома на глазах у пермских болельщиков. Да и за выездное поражение в первом круге на последних минутах (0:1) злость до сих пор осталась. Неприятный был гол в конце у Дениса Глушакова. Но это футбол — надо просто брать реванш.