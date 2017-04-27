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27 апреля 2017, 0:14 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

Прокофьев: Атмосфера в «Амкаре» помогает расти в мастерстве

Нападающий пермского клуба — о предстоящей игре с «Краснодаром», желании усложнить чемпионскую гонку «Спартаку» и причинах массового прогресса футболистов на Урале.

Нападающий пермского клуба — о предстоящей игре с Краснодаром желании усложнить чемпионскую гонку Спартаку и причинах массового прогресса футболистов на Урале. Увеличить
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27 апреля пермский «Амкар» примет у себя дома «Краснодар» в матче 25-го тура чемпионата России. В случае победы подопечные Гаджи Гаджиева подберутся на дистанцию в четыре очка к четвертому месту в РФПЛ, дающему путевку в Лигу Европы. Сейчас пермский клуб находится на седьмом месте и вновь демонстрирует способность добиваться успешных результатов при минимальном бюджете, отбирая очки у топ-клубов. Последний такой матч состоялся на прошлой неделе в Москве, когда «Амкар» сыграл вничью на выезде с «Локомотивом» (3:3), отыгравшись в концовке встречи.

Одним из героев матча стал 30-летний форвард Станислав Прокофьев, забивший третий мяч на 88-й минуте. В премьер-лиге уроженец Тюмени дебютировал только в начале нынешнего сезона, до этого он выступал на уровне первого и второго дивизионов. В эксклюзивном интервью «Известиям» Станислав поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Краснодаром», рассказал о голе в ворота «Локомотива» и секрете успеха «Амкара».

— Как «Амкару» удалось спасти игру с «железнодорожниками»?

— От начала до конца играли на пределе своих возможностей, в определенный момент подкараулили свои шансы. Проигрывали 1:3, сравняли и увезли одно очко из Москвы, что дорого стоит. Хотя сейчас есть досада от того, что вели в счете 1:0 и пропустили три необязательных гола. Но нужно реально смотреть на вещи — «Локомотив» является очень сильной командой с отличным нападением. Поэтому в целом от результата этого матча положительные эмоции.

— Расскажите о своем голе в концовке, когда сравняли счет.

— Повезло с отскоком. Стоял на линии вратарской. Если кто и мог подкараулить рикошет от вратаря, то я. Повезло, что мяч отскочил именно ко мне. Была определенная у меня чуйка, что Гильерме может неудачно отбить мяч, поэтому старался найти момент для добивания.

— Предстоящий матч с «Краснодаром» будет более сложным?

— «Краснодар» и «Локомотив» — примерно равные команды со своими сильными и слабыми сторонами. Мы должны воспользоваться их недостатками. Нам уже это не раз удавалось в нынешнем сезоне, когда отбирали очки у ЦСКА (2:2), обыгрывали «Зенит» (1:0), играли вничью с тем же «Локомотивом» (3:3). Должны это сделать и с «Краснодаром».

— «Амкар» еще сохранил амбиции на попадание в еврокубки?

— Конечно. Без еврокубковых амбиций нам далеко не уйти. Будем пытаться все оставшиеся матчи отыграть на пределе своих возможностей и набрать как можно больше очков.

— Почему после зимнего перерыва «Амкар» стал меньше набирать очков, чем в первой части сезона?

— Трудно сказать. Физическое состояние у нас очень хорошее — на зимних сборах нас тренерский штаб подготовил отлично. Может быть, слишком хотим оставить в неприкосновенности свои ворота в каждом матче, поэтому не очень качественно играем в атаке. Надо нам исправляться в этом плане. Первый шаг уже сделан — «Локомотиву» на выезде три гола забили.

— Многие футболисты, приходя в «Амкар», резко прибавляют в мастерстве и карьерном росте. За счет чего Пермь так раскрывает игроков?

— Думаю, за счет хорошей атмосферы в коллективе, позитивного общения между футболистами и тренерами. Это дает возможность сосредоточиться только на игре и тренировках, поэтому общий уровень футболистов поднимается. Это помогает нам всем прибавлять в мастерстве.

— В мае вам играть со «Спартаком», который может именно в игре с «Амкаром» обеспечить себе первую за 15 лет победу в чемпионате России. Для вас принципиально усложнить им борьбу за золото?

— Конечно, у нас заряд на «Спартак» максимальный. Против них всегда выходишь на поле с огромным желанием, а уж если они будут решать в этой игре вопрос с чемпионством… Просто так мы не сдадимся. Тем более играем у себя дома на глазах у пермских болельщиков. Да и за выездное поражение в первом круге на последних минутах (0:1) злость до сих пор осталась. Неприятный был гол в конце у Дениса Глушакова. Но это футбол — надо просто брать реванш.

22.04.2017 16:30 Зрители 7035 основной раунд: 24-й тур Локомотив
Локомотив М 3:3 Амкар
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Юрий Семин Гаджи Гаджиев
Голы
43′ Алексей Миранчук (Арикленес да Силва Ари, Р. Янбаев) 59
54′ Дмитрий Тарасов (В. Чорлука, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 23
56′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
9 Дарко Бодул (Р. Гиголаев, С. Баланович) 22′
9 Дарко Бодул 61′
28 Станислав Прокофьев 88′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Дмитрий Баринов 36
Алексей Миранчук 59
Арикленес да Силва Ари 90
71′ Дмитрий Тарасов 23
81′ Ведран Чорлука (к) 14
Тарас Михалик 17
81′ Маркес Битанкур Майкон 7
Неманья Пейчинович 5
15 Дмитрий Хомич 56′
19 Брайн Оладапо Идову 19′
13 Роланд Гиголаев
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
6 Секу Конде
5 Януш Гол
9 Дарко Бодул
16 Сергей Баланович 63′
28 Станислав Прокофьев
20 Павел Комолов 45′
33 Бранко Йовичич
27 Михаил Костюков 70′
17 Алексей Гасилин
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
19 Удары (всего) 4
9 Удары в створ 3
8 Угловые 2
10 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Краснодар
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