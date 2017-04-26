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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29565474/
26 апреля 2017, 23:21 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Президент «Рубина» назвал игру команды позором

«Рубин» проиграл «Тереку» и продлил безвыигрышную серию до восьми матчей.

<span class=error>Казанцы</span> проиграли Тереку и продлили <span class=error>безвыигрышную</span> серию до восьми матчей. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

«Рубину» исполнилось 59 лет, и игроки, выкупив за свои деньги билеты, организовали для болельщиков бесплатный вход. К тому же в Казани потеплело, и на халяву зритель клюнул. Явка вполне приличная — 17 тысяч зрителей.

Хави Грасия из-за эпидемии травм и дисквалификаций в обороне наконец-то выпустил в стартовом составе капитана Олега Кузьмина. Фирменные подключения правого крайнего казанцев дали хороший импульс команде, но по ходу первого тайма травмировался Сонг, и вся игра хозяев разрушилась. Команда Рахимова свой единственный шанс в тайме исполнило здорово: забил Мбенг.

— Как вам игра? — спрашиваю президента казанского клуба Ильсура Метшина в перерыве.

— Это позор! — ответил он.

После пропущенного гола команда Грасии «сдулась». За «Рубин» уже даже не стыдно — происходящее просто смешно. Испанец даже не выходил к бровке. Он просто молча сидел в своем кресле. Рыжиков спас Казань на предпоследней минуте, а на последней побежал в чужую штрафную попытаться сравнять счет. Зона переходных матчей для «Рубина» все ближе.

ЦИТАТЫ

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:

— Обе команды подошли к игре с не очень хорошими результатами. Нужны были очки. Отсюда и напряжение. Мы немного поменяли тактическую схему. Ждали от «Рубина» фланговой игры, поэтому вышли с тремя центральными защитниками. Схема сработала — моментов у наших ворот не было. Думаю, тактический план нам удался. Не надо падать в грязь лицом. Нужно уметь подняться и показать, что эта грязь лечебная.

Хави ГРАСИЯ, главный тренер «Рубина»:

— Мы постарались войти в игру агрессивно, пытались повести в счете, но это не удалось. Соперник реализовал свою первую же атаку.

— После зимнего перерыва команда была в пяти очках от зоны еврокубков. Завтра она будет в шаге от переходных матчей. Что вообще происходит?

— Если бы я знал, то нашел бы средство. Самоотдача? Нет вопросов.

Сергей РЫЖИКОВ, вратарь «Рубина»:

— С каждым матчем все хуже. Травмы, голы пропускаем. Надо разбираться. Разговоры? Мы разговариваем два месяца. Надо делать! Дело в команде. Не надо кивать на поле и болельщиков. Сегодня поле было и народ… Дело в нас.

В этом году я бегал в чужую штрафную больше, чем за всю свою жизнь. Это не так хорошо. Легионеры? Не так прост российский чемпионат. Если в примере убрать «Барсу», «Реал» и «Атлетико», то наш чемпионат в плане тактики даже сильнее испанского. «Терек» приехал и нашел контратаку. Какая-то безнадега. Последние два года для меня очень тяжелые. Очень больно и руководству и болельщикам и клубу. Я не был уверен, что сегодня столько болельщиков придет. Нам надо игру наладить….

Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.

26.04.2017 19:30 Зрители 15121 основной раунд: 25-й тур Казань Арена
Рубин 0:1 Терек
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Грасия Хави Рашид Рахимов
Голы
17 Аблай Мбенг 44′
Составы
Сергей Рыжиков 1
Олег Кузьмин (к) 2
Эльмир Набиуллин 3
83′ Ортега Серхио Санчес 6
75′ Карлос Самбрано 25
30′ Мийо Цакташ 20
Максим Канунников 9
Кристиан Жонатас 22
78′ Рифат Жемалетдинов 96
Денис Ткачук 31
68′ Максим Лестьенн 10
Рубен Рочина 21
38′ Александр Сонг 8
75′ Янн М`Вила 4
16 Евгений Городов
15 Андрей Семенов
5 Заурбек Плиев 24′
2 Дантас Биспу Родолфу (к) 83′
4 Вилькер Анхель
13 Милад Мохаммади
14 Далер Кузяев 15′
23 Факундо Пирис
55 Игорь Лебеденко 82′
19 Олег Иванов
95 Магомед Митришев 69′
20 Габриэл Торже
17 Аблай Мбенг 79′
18 Беким Балай
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 7
0 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 3
12 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Болельщики «Рубина» начнут ходить на «Казань-Арену», если будет проводиться нормальная ценовая политика. Такое мнение после матча с «Тереком» (0:1) высказал вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков.
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