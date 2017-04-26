Президент «Рубина» назвал игру команды позором

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

«Рубину» исполнилось 59 лет, и игроки, выкупив за свои деньги билеты, организовали для болельщиков бесплатный вход. К тому же в Казани потеплело, и на халяву зритель клюнул. Явка вполне приличная — 17 тысяч зрителей.

Хави Грасия из-за эпидемии травм и дисквалификаций в обороне наконец-то выпустил в стартовом составе капитана Олега Кузьмина. Фирменные подключения правого крайнего казанцев дали хороший импульс команде, но по ходу первого тайма травмировался Сонг, и вся игра хозяев разрушилась. Команда Рахимова свой единственный шанс в тайме исполнило здорово: забил Мбенг.

— Как вам игра? — спрашиваю президента казанского клуба Ильсура Метшина в перерыве.

— Это позор! — ответил он.

После пропущенного гола команда Грасии «сдулась». За «Рубин» уже даже не стыдно — происходящее просто смешно. Испанец даже не выходил к бровке. Он просто молча сидел в своем кресле. Рыжиков спас Казань на предпоследней минуте, а на последней побежал в чужую штрафную попытаться сравнять счет. Зона переходных матчей для «Рубина» все ближе.

ЦИТАТЫ

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:

— Обе команды подошли к игре с не очень хорошими результатами. Нужны были очки. Отсюда и напряжение. Мы немного поменяли тактическую схему. Ждали от «Рубина» фланговой игры, поэтому вышли с тремя центральными защитниками. Схема сработала — моментов у наших ворот не было. Думаю, тактический план нам удался. Не надо падать в грязь лицом. Нужно уметь подняться и показать, что эта грязь лечебная.

Хави ГРАСИЯ, главный тренер «Рубина»:

— Мы постарались войти в игру агрессивно, пытались повести в счете, но это не удалось. Соперник реализовал свою первую же атаку.

— После зимнего перерыва команда была в пяти очках от зоны еврокубков. Завтра она будет в шаге от переходных матчей. Что вообще происходит?

— Если бы я знал, то нашел бы средство. Самоотдача? Нет вопросов.

Сергей РЫЖИКОВ, вратарь «Рубина»:

— С каждым матчем все хуже. Травмы, голы пропускаем. Надо разбираться. Разговоры? Мы разговариваем два месяца. Надо делать! Дело в команде. Не надо кивать на поле и болельщиков. Сегодня поле было и народ… Дело в нас.

В этом году я бегал в чужую штрафную больше, чем за всю свою жизнь. Это не так хорошо. Легионеры? Не так прост российский чемпионат. Если в примере убрать «Барсу», «Реал» и «Атлетико», то наш чемпионат в плане тактики даже сильнее испанского. «Терек» приехал и нашел контратаку. Какая-то безнадега. Последние два года для меня очень тяжелые. Очень больно и руководству и болельщикам и клубу. Я не был уверен, что сегодня столько болельщиков придет. Нам надо игру наладить….

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.