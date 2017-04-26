Президент «Рубина» назвал игру команды позором
«Рубин» проиграл «Тереку» и продлил безвыигрышную серию до восьми матчей.
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
«Рубину» исполнилось 59 лет, и игроки, выкупив за свои деньги билеты, организовали для болельщиков бесплатный вход. К тому же в Казани потеплело, и на халяву зритель клюнул. Явка вполне приличная — 17 тысяч зрителей.
Хави Грасия
— Как вам игра? — спрашиваю президента казанского клуба Ильсура Метшина в перерыве.
— Это позор! — ответил он.
После пропущенного гола команда Грасии «сдулась». За «Рубин» уже даже не стыдно — происходящее просто смешно. Испанец даже не выходил к бровке. Он просто молча сидел в своем кресле. Рыжиков спас Казань на предпоследней минуте, а на последней побежал в чужую штрафную попытаться сравнять счет. Зона переходных матчей для «Рубина» все ближе.
ЦИТАТЫ
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
— Обе команды подошли к игре с не очень хорошими результатами. Нужны были очки. Отсюда и напряжение. Мы немного поменяли тактическую схему. Ждали от «Рубина» фланговой игры, поэтому вышли с тремя центральными защитниками. Схема сработала — моментов у наших ворот не было. Думаю, тактический план нам удался. Не надо падать в грязь лицом. Нужно уметь подняться и показать, что эта грязь лечебная.
Хави ГРАСИЯ, главный тренер «Рубина»:
— Мы постарались войти в игру агрессивно, пытались повести в счете, но это не удалось. Соперник реализовал свою первую же атаку.
— После зимнего перерыва команда была в пяти очках от зоны еврокубков. Завтра она будет в шаге от переходных матчей. Что вообще происходит?
— Если бы я знал, то нашел бы средство. Самоотдача? Нет вопросов.
Сергей РЫЖИКОВ, вратарь «Рубина»:
— С каждым матчем все хуже. Травмы, голы пропускаем. Надо разбираться. Разговоры? Мы разговариваем два месяца. Надо делать! Дело в команде. Не надо кивать на поле и болельщиков. Сегодня поле было и народ… Дело в нас.
В этом году я бегал в чужую штрафную больше, чем за всю свою жизнь. Это не так хорошо. Легионеры? Не так прост российский чемпионат. Если в примере убрать «Барсу», «Реал» и «Атлетико», то наш чемпионат в плане тактики даже сильнее испанского. «Терек» приехал и нашел контратаку.
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.
|26.04.2017 19:30
|Зрители 15121
|основной раунд: 25-й тур
|Казань Арена
|Грасия Хави
|Рашид Рахимов
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|7
|0
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
- Капитан команды
- Гол
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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