Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29565390/
27 апреля 2017, 10:21 | Футбол: Премьер-лига | Volga News

Вадим Скрипченко: «Арсенал» одержал заслуженную победу

После выездного поражения от тульского «Арсенала» главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился своими впечатлениями от игры.

«Мы пропустили первый мяч в результате стандартного положения. Не с прямого удара, а после подбора и повторного навеса. В том моменте Григалаву потерял наш защитник. Играя по счету, “Арсенал” во втором тайме организованно действовал в обороне. У нас после перерыва даже в результате замен и других перестановок спасти игру не получилось. Считаю, что соперник одержал заслуженную победу. Нам нужно это признать», — приводит слова Скрипченко официальный сайт клуба.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
27 апреля

В Жигулевске при столкновении 14 машин пострадали четыре человека

Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

В Самаре жестоко избили судью