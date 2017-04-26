Для кого медали «Спартака» будут первыми в жизни?
Если в четверг «Краснодар» не сумеет выиграть в Перми, «Спартак» гарантирует себе попадание в медали по итогам сезона. «Советский спорт» изучил регалии нынешних
красно-белых и выяснил: лидеры команды до сих пор не знали опыта больших побед.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В заявке «Спартака» на весеннюю часть чемпионата — 22 футболиста. Многие становились чемпионами разных стран, выигрывали национальные кубки или останавливалась в шаге от трофея. Но ключевые исполнители Карреры не завоевывали почти ничего. Или совсем немного.
ТИТУЛЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ИГРОКОВ «СПАРТАКА»
Массимо Каррера — Кубок Митропы; кубок Италии; Суперкубок Италии, Кубок УЕФА, Кубок Чемпионов, Суперкубок Италии (как тренер).
Сергей Песьяков — без наград.
Александр Селихов — без наград.
Артем Ребров — серебро чемпионата России.
Георгий Джикия — без наград.
Сальваторе Боккетти — бронза ЧР; Кубок России; Суперкубок России.
Георгий Тигиев — без наград.
Илья Кутепов — без наград.
Дмитрий Комбаров — серебро и бронза ЧР.
Маурисио — кубок Португалии.
Евгений Макеев — два серебра чемпионата России.
Сердар Таски — двукратный чемпион Германии; кубок Германии; бронза ЧМ-2010.
Андрей Ещенко — кубок Украины; суперкубок Украины; серебро чемпионата Украины; бронза ЧР.
Джано Ананидзе — два серебра чемпионата России; Кубок России.
Денис Глушаков — без наград.
Квинси Промес — без наград.
Фернандо — чемпион Украины; Суперкубок Украины; Кубок конфедераций.
Александр Самедов — 3-кратный обладатель КР; три бронзы ЧР.
Лоренсо Мельгарехо — без наград.
Роман Зобнин — без наград.
Ивелин Попов — чемпион Болгарии,; двухкратный обладатель Кубка Болгарии; Суперкубок Болгарии.
Зе Луиш — обладатель Кубка португальской лиги.
Луис Адриано — победитель клубного ЧМ, 6-кратный чемпион Украины; 4-кратный обладатель Кубка Украины; Кубок УЕФА, Суперкубок Италии.
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