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26 апреля 2017, 23:06 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Для кого медали «Спартака» будут первыми в жизни?

Если в четверг «Краснодар» не сумеет выиграть в Перми, «Спартак» гарантирует себе попадание в медали по итогам сезона. «Советский спорт» изучил регалии нынешних красно-белых и выяснил: лидеры команды до сих пор не знали опыта больших побед.

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В заявке «Спартака» на весеннюю часть чемпионата — 22 футболиста. Многие становились чемпионами разных стран, выигрывали национальные кубки или останавливалась в шаге от трофея. Но ключевые исполнители Карреры не завоевывали почти ничего. Или совсем немного.

ТИТУЛЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ИГРОКОВ «СПАРТАКА»

Массимо Каррера — Кубок Митропы; кубок Италии; Суперкубок Италии, Кубок УЕФА, Кубок Чемпионов, Суперкубок Италии (как тренер).

Сергей Песьяков — без наград.

Александр Селихов — без наград.

Артем Ребров — серебро чемпионата России.

Георгий Джикия — без наград.

Сальваторе Боккетти — бронза ЧР; Кубок России; Суперкубок России.

Георгий Тигиев — без наград.

Илья Кутепов — без наград.

Дмитрий Комбаров — серебро и бронза ЧР.

Маурисио — кубок Португалии.

Евгений Макеев — два серебра чемпионата России.

Сердар Таски — двукратный чемпион Германии; кубок Германии; бронза ЧМ-2010.

Андрей Ещенко — кубок Украины; суперкубок Украины; серебро чемпионата Украины; бронза ЧР.

Джано Ананидзе — два серебра чемпионата России; Кубок России.

Денис Глушаков — без наград.

Квинси Промес — без наград.

Фернандо — чемпион Украины; Суперкубок Украины; Кубок конфедераций.

Александр Самедов — 3-кратный обладатель КР; три бронзы ЧР.

Лоренсо Мельгарехо — без наград.

Роман Зобнин — без наград.

Ивелин Попов — чемпион Болгарии,; двухкратный обладатель Кубка Болгарии; Суперкубок Болгарии.

Зе Луиш — обладатель Кубка португальской лиги.

Луис Адриано — победитель клубного ЧМ, 6-кратный чемпион Украины; 4-кратный обладатель Кубка Украины; Кубок УЕФА, Суперкубок Италии.

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