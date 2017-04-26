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26 апреля 2017, 23:15 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тошич: Игра со «Спартаком» для футболистов ЦСКА будет особенной

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игра 26-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» для футбольного клуба ЦСКА будет особенной, игроки подходят к ней с позитивным настроем после победы над столичным «Локомотивом». Об этом журналистам рассказал полузащитник армейцев Зоран Тошич.

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© ИТАР-ТАСС

В среду ЦСКА в матче 25-го тура на домашнем стадионе обыграл «Локомотив» со счетом 4:0. Встреча со «Спартаком» состоится в воскресенье также на домашнем стадионе.

«К игре со “Спартаком” подходим с позитивным настроем. У нас в этой части сезона ни одного поражения, команда играет хорошо, набирает форму. Матч со “Спартаком” — особенный. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть», — сказал Тошич.

Также игрок рассказал об эмоциях от матча с «Локомотивом». «Главное, что мы забили много голов. Это первая наша большая победа в дерби в этом сезоне. Могли забить и еще, но и важно, что не пропустили. Мы готовились к обеим схемам — четыре и пять защитников — “Локомотив” использовал эти схемы в разных матчах, по игре мы со всем справились», — отметил игрок армейцев.

После 25-го тура чемпионата России ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. На первом месте идет «Спартак» с 57-ю баллами.

26.04.2017 19:30 Зрители 16940 основной раунд: 25-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Локомотив М
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
11′ Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью) 10
39′ Виктор Винисиус Витинью (А. Ионов) 20
45′ Александр Головин 17
52′ Бибрас Натхо (Мариу Фернандес) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Алексей Ионов 11
Понтус Вернблум 3
81′ Мариу Фернандес 2
Зоран Тошич 7
17′ Алан Дзагоев 10
Кирилл Набабкин 14
64′ Виктор Винисиус Витинью 20
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
55 Ренат Янбаев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов
90 Арикленес да Силва Ари
7 Маркес Битанкур Майкон 46′
8 Джефферсон Фарфан
23 Дмитрий Тарасов 46′
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук 68′
20 Владислав Игнатьев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 7
5 Угловые 4
12 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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