Тошич: Игра со «Спартаком» для футболистов ЦСКА будет особенной

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В среду ЦСКА в матче 25-го тура на домашнем стадионе обыграл «Локомотив» со счетом 4:0. Встреча со «Спартаком» состоится в воскресенье также на домашнем стадионе.

«К игре со “Спартаком” подходим с позитивным настроем. У нас в этой части сезона ни одного поражения, команда играет хорошо, набирает форму. Матч со “Спартаком” — особенный. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть», — сказал Тошич.

Также игрок рассказал об эмоциях от матча с «Локомотивом». «Главное, что мы забили много голов. Это первая наша большая победа в дерби в этом сезоне. Могли забить и еще, но и важно, что не пропустили. Мы готовились к обеим схемам — четыре и пять защитников — “Локомотив” использовал эти схемы в разных матчах, по игре мы со всем справились», — отметил игрок армейцев.

После 25-го тура чемпионата России ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. На первом месте идет «Спартак» с 57-ю баллами.