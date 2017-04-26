Тошич: Игра со «Спартаком» для футболистов ЦСКА будет особенной
МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игра 26-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» для футбольного клуба ЦСКА будет особенной, игроки подходят к ней с позитивным настроем после победы над столичным «Локомотивом». Об этом журналистам рассказал полузащитник армейцев Зоран Тошич.
В среду ЦСКА в матче 25-го тура на домашнем стадионе обыграл «Локомотив» со счетом 4:0. Встреча со «Спартаком» состоится в воскресенье также на домашнем стадионе.
«К игре со “Спартаком” подходим с позитивным настроем. У нас в этой части сезона ни одного поражения, команда играет хорошо, набирает форму. Матч со “Спартаком” — особенный. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть», — сказал Тошич.
Также игрок рассказал об эмоциях от матча с «Локомотивом». «Главное, что мы забили много голов. Это первая наша большая победа в дерби в этом сезоне. Могли забить и еще, но и важно, что не пропустили. Мы готовились к обеим схемам — четыре и пять защитников — “Локомотив” использовал эти схемы в разных матчах, по игре мы со всем справились», — отметил игрок армейцев.
После 25-го тура чемпионата России ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. На первом месте идет «Спартак» с 57-ю баллами.
МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА не ожидали, что у них получится обыграть столичный «Локомотив» с таким крупным счетом. Об этом журналистам рассказал полузащитник армейцев Александр Головин.