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26 апреля 2017, 23:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Рыжиков: Болельщики будут ходить на игры «Рубина», если будет нормальная ценовая политика

КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Болельщики «Рубина» начнут ходить на «Казань-Арену», если будет проводиться нормальная ценовая политика. Такое мнение после матча с «Тереком» (0:1) высказал вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков.

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«Если ты будешь нормально играть, будут нормальная ценовая политика и игра, то будут ходить в Казани на футбол. С каждым матчем все хуже и хуже. Ничего больше не остается, как всем нам сплотиться», — сказал он и добавил, что пока не удается наладить игру.

В свою очередь, капитан казанцев Олег Кузьмин отметил, что в «Рубине» есть игровые проблемы, но не командные.

«Внутри команды проблем нет, это игровые проблемы. Не хватает борьбы, не хватает движения. Надо работать, делать выводы, каждому посмотреть на себя», — пояснил он.

Кузьмин не играл 11 месяцев из-за тяжелой травмы, до матча с «Тереком» он ни разу не появлялся на поле с тех пор, как команду возглавил Хавьер Грасия. По словам футболиста, ему было тяжело играть, не хватало ритма.

26.04.2017 19:30 Зрители 15121 основной раунд: 25-й тур Казань Арена
Рубин 0:1 Терек
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Грасия Хави Рашид Рахимов
Голы
17 Аблай Мбенг 44′
Составы
Сергей Рыжиков 1
Олег Кузьмин (к) 2
Эльмир Набиуллин 3
83′ Ортега Серхио Санчес 6
75′ Карлос Самбрано 25
30′ Мийо Цакташ 20
Максим Канунников 9
Кристиан Жонатас 22
78′ Рифат Жемалетдинов 96
Денис Ткачук 31
68′ Максим Лестьенн 10
Рубен Рочина 21
38′ Александр Сонг 8
75′ Янн М`Вила 4
16 Евгений Городов
15 Андрей Семенов
5 Заурбек Плиев 24′
2 Дантас Биспу Родолфу (к) 83′
4 Вилькер Анхель
13 Милад Мохаммади
14 Далер Кузяев 15′
23 Факундо Пирис
55 Игорь Лебеденко 82′
19 Олег Иванов
95 Магомед Митришев 69′
20 Габриэл Торже
17 Аблай Мбенг 79′
18 Беким Балай
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 7
0 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 3
12 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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