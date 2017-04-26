Рыжиков: Болельщики будут ходить на игры «Рубина», если будет нормальная ценовая политика

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«Если ты будешь нормально играть, будут нормальная ценовая политика и игра, то будут ходить в Казани на футбол. С каждым матчем все хуже и хуже. Ничего больше не остается, как всем нам сплотиться», — сказал он и добавил, что пока не удается наладить игру.

В свою очередь, капитан казанцев Олег Кузьмин отметил, что в «Рубине» есть игровые проблемы, но не командные.

«Внутри команды проблем нет, это игровые проблемы. Не хватает борьбы, не хватает движения. Надо работать, делать выводы, каждому посмотреть на себя», — пояснил он.