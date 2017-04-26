Рыжиков: Болельщики будут ходить на игры «Рубина», если будет нормальная ценовая политика
КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Болельщики «Рубина» начнут ходить на «Казань-Арену», если будет проводиться нормальная ценовая политика. Такое мнение после матча с «Тереком» (0:1) высказал вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков.
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
«Если ты будешь нормально играть, будут нормальная ценовая политика и игра, то будут ходить в Казани на футбол. С каждым матчем все хуже и хуже. Ничего больше не остается, как всем нам сплотиться», — сказал он и добавил, что пока не удается наладить игру.
В свою очередь, капитан казанцев Олег Кузьмин отметил, что в «Рубине» есть игровые проблемы, но не командные.
«Внутри команды проблем нет, это игровые проблемы. Не хватает борьбы, не хватает движения. Надо работать, делать выводы, каждому посмотреть на себя», — пояснил он.
Кузьмин не играл 11 месяцев из-за тяжелой травмы, до матча с «Тереком» он ни разу не появлялся на поле с тех пор, как команду возглавил Хавьер Грасия. По словам футболиста, ему было тяжело играть, не хватало ритма.