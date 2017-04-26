Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29565373/
26 апреля 2017, 23:10 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Головин: Футболисты ЦСКА не ожидали, что смогут так крупно обыграть «Локомотив»

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА не ожидали, что у них получится обыграть столичный «Локомотив» с таким крупным счетом. Об этом журналистам рассказал полузащитник армейцев Александр Головин.

Головин: Футболисты ЦСКА не ожидали что смогут так крупно обыграть Локомотив - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

В среду ЦСКА в 25-м туре чемпионата России на домашнем стадионе обыграл «Локомотив» со счетом 4:0.

«Мы не ожидали, что получится так крупно победить. Но к игре мы готовились усиленно, настраивались на нее и очень рады такому результату. Я тренировался на левом фланге, примерно знаю эту позицию. И тренер мне объяснял перед игрой, поэтому никаких трудностей не возникло», — сказал Головин.

«После травмы Алана (Дзагоева) перешел ближе к центру — здесь я всегда играю, поэтому перешел без проблем. Насчет Алана ничего не знаю, но все в команде надеются, что все будет хорошо. В раздевалке он ничего не сказал, ничего пока не ясно», — добавил он.

«Пару раз в игре я сфолил, поэтому были опасения получить желтую карточку. Но я надеюсь, что их никто не заметил. Сам я не просил меня заменить, хотел доиграть матч до конца», — подытожил полузащитник.

После 25-го тура чемпионата России ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. На первом месте идет «Спартак» с 57-ю баллами. В следующем туре команды сыграют между собой на домашнем стадионе армейцев.

26.04.2017 19:30 Зрители 16940 основной раунд: 25-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Локомотив М
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
11′ Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью) 10
39′ Виктор Винисиус Витинью (А. Ионов) 20
45′ Александр Головин 17
52′ Бибрас Натхо (Мариу Фернандес) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Алексей Ионов 11
Понтус Вернблум 3
81′ Мариу Фернандес 2
Зоран Тошич 7
17′ Алан Дзагоев 10
Кирилл Набабкин 14
64′ Виктор Винисиус Витинью 20
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
55 Ренат Янбаев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов
90 Арикленес да Силва Ари
7 Маркес Битанкур Майкон 46′
8 Джефферсон Фарфан
23 Дмитрий Тарасов 46′
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук 68′
20 Владислав Игнатьев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 7
5 Угловые 4
12 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Тошич: Игра со «Спартаком» для футболистов ЦСКА будет особенной

Тошич: Игра со «Спартаком» для футболистов ЦСКА будет особенной

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игра 26-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» для футбольного клуба ЦСКА будет особенной, игроки подходят к ней с позитивным настроем после победы над столичным «Локомотивом». Об этом журналистам рассказал полузащитник армейцев Зоран Тошич.
Еще 7 новостей  Все новости
26 апреля

Тарпищев: Шарапова в матче с Винчи показала, что способна вернуться в теннисную элиту

ЦСКА разгромил "Локомотив" в матче чемпионата России

Станислав Поздняков утвержден руководителем олимпийской делегации РФ на Игры-2018