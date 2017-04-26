Головин: Футболисты ЦСКА не ожидали, что смогут так крупно обыграть «Локомотив»

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В среду ЦСКА в 25-м туре чемпионата России на домашнем стадионе обыграл «Локомотив» со счетом 4:0.

«Мы не ожидали, что получится так крупно победить. Но к игре мы готовились усиленно, настраивались на нее и очень рады такому результату. Я тренировался на левом фланге, примерно знаю эту позицию. И тренер мне объяснял перед игрой, поэтому никаких трудностей не возникло», — сказал Головин.

«После травмы Алана (Дзагоева) перешел ближе к центру — здесь я всегда играю, поэтому перешел без проблем. Насчет Алана ничего не знаю, но все в команде надеются, что все будет хорошо. В раздевалке он ничего не сказал, ничего пока не ясно», — добавил он.

«Пару раз в игре я сфолил, поэтому были опасения получить желтую карточку. Но я надеюсь, что их никто не заметил. Сам я не просил меня заменить, хотел доиграть матч до конца», — подытожил полузащитник.

После 25-го тура чемпионата России ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. На первом месте идет «Спартак» с 57-ю баллами. В следующем туре команды сыграют между собой на домашнем стадионе армейцев.