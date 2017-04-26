Головин: Футболисты ЦСКА не ожидали, что смогут так крупно обыграть «Локомотив»
МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА не ожидали, что у них получится обыграть столичный «Локомотив» с таким крупным счетом. Об этом журналистам рассказал полузащитник армейцев Александр Головин.
В среду ЦСКА в 25-м туре чемпионата России на домашнем стадионе обыграл «Локомотив» со счетом 4:0.
«Мы не ожидали, что получится так крупно победить. Но к игре мы готовились усиленно, настраивались на нее и очень рады такому результату. Я тренировался на левом фланге, примерно знаю эту позицию. И тренер мне объяснял перед игрой, поэтому никаких трудностей не возникло», — сказал Головин.
«После травмы Алана (Дзагоева) перешел ближе к центру — здесь я всегда играю, поэтому перешел без проблем. Насчет Алана ничего не знаю, но все в команде надеются, что все будет хорошо. В раздевалке он ничего не сказал, ничего пока не ясно», — добавил он.
«Пару раз в игре я сфолил, поэтому были опасения получить желтую карточку. Но я надеюсь, что их никто не заметил. Сам я не просил меня заменить, хотел доиграть матч до конца», — подытожил полузащитник.
После 25-го тура чемпионата России ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. На первом месте идет «Спартак» с 57-ю баллами. В следующем туре команды сыграют между собой на домашнем стадионе армейцев.
МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игра 26-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» для футбольного клуба ЦСКА будет особенной, игроки подходят к ней с позитивным настроем после победы над столичным «Локомотивом». Об этом журналистам рассказал полузащитник армейцев Зоран Тошич.