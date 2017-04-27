«Рубин» проиграл «Тереку» и довёл безвыигрышную серию до семи матчей

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Игроки «Рубина» сделали благородный жест для болельщиков, оплатив их билеты. Но на результат встречи «благотворительность» не повлияла. Несмотря на то, что хозяева владели территориальной инициативой они не смогли ни разу ударить по воротам гостей из Чечни. В свою очередь, «Терек» воспользовался своим шансом — Мбенгуе в концовке первого тайма забил единственный мяч в игре.

«Рубин» не может победить уже полтора месяца. В последних восьми матчах казанцы потерпели 5 поражений и трижды сыграли вничью. Сейчас команда занимает 11-ое место, имея отрыв от «Оренбурга» в 7 очков, который находится в зоне стыковых матчей.