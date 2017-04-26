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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29565301/
26 апреля 2017, 22:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Витинью — 8,0, Тарасову — 3,5 за разгром «Локо»

«СЭ» детально разобрал московское дерби.

СЭ детально разобрал московское дерби. Увеличить
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ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 6,5. Выручил команду в важный отрезок первого тайма, когда дважды отражал сложные удары Фернандеша со штрафного. Тем самым не позволил «Локо» превратить счет 0:1 в 1:1 — и стал одним из творцов победу. К тому же, помешал забить Майкону и Миранчуку.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,5. Без каких-либо вопросов отработал в обороне и традиционно внес вклад в атакующие действия. Записал на свой счет результативную передачу при четвертом голе.

ВАСИН — 6,0. Допустил несколько ошибок и необязательных фолов в самом начале первого тайма, однажды пустил за спину Майкона, но в дальнейшем держал предпоследний рубеж дисциплинированно и надежно.

ИГНАШЕВИЧ — 6,5. Грамотно встречал форвардов «Локо», своевременно выходил на перехваты, во втором тайме здорово отнял мяч у Ари, когда бразилец готовился к удару из штрафной.

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,5. Как и все партнеры, сыграл ответственно и надежно. Из очевидных плюсов может записать на свой счет перехват в центре поля и развитие второй голевой атаки.

ГОЛОВИН — 7,5. Со стартовых минут расположился на левой бровке и успел на этой позиции внести вклад в первый гол, отдав своевременную передачу на Витинью. После травмы Дзагоева перебрался в центр, там тоже был крайне полезен, полностью переигрывал опорную зону железнодорожников, забил отличный третий гол, здорово сместившись к штрафной и выстрелив в нижний угол.

ВЕРНБЛУМ — 6,5. С легкостью доминировал в центральной зоне, очень редко позволял сопернику разгонять быстрые атаки. В самом начале встречи классно заблокировал выпад Ари. По мере возможности помогал атаке, а самое главное — не заработал лишней желтой карточки перед дерби со «Спартаком».

НАТХО — 6,5. Нанес парочку опасных ударов издали с игры, грамотно распоряжался мячом и перекрывал зоны. Забил отличный четвертый гол, отыгравшись с Мариу Фернандесом.

ДЗАГОЕВ — 6,5. Сыграл совсем ничего, но успел открыть счет, изящно разобравшись в чужой штрафной с Пейчиновичем. Далее, увы, получил травму, которая ставит под большое сомнение его участие в матче со «Спартаком».

ИОНОВ — 6,0. Полезно действовал в передней линии, придавал наступлениям скорость, избежал попаданий в офсайды, за которые заслужил по прошлым встречам немало упреков. Здорово разогнал из центральной зоны вторую голевую атаку, уйдя на замахе от Тарасова.

ВИТИНЬЮ — 8,0. В очередной раз был одним из лучших в составе армейцев. Когда было нужно, включал дриблинг, когда требовалось — отыгрывался накоротке. Выполнил первый голевой пас на Дзагоева, далее забил второй мяч, отлично пробив со средней дистанции в нижний угол. При третьем голе отнял мяч у Тарасова, снова фактически выступив в роли ассистента.

НАБАБКИН — 6,0. Вышел на поле из-за травмы Дзагоева, занял место на левой бровке обороны, отработал на совесть и упреков не заслужил.

ЧАЛОВ — 6,0. Мог тоже отличиться, но с его ударом в ближний угол справился Гильерме.

ТОШИЧ — б/о.

ЛОКОМОТИВ

ГИЛЬЕРМЕ — 4,5. Ни разу не выручил в первом тайме, все опасные удары армейцев завершились взятием ворот. При первом голе пропустил мяч под опорной ногой, правда, удар наносился в упор. При втором и третьем — капитулировал при сильных и точных выстрелах со средней дистанции. Фактически не виновен, но и не спас. После перерыва отразил хотя бы что-то, но — не при еще одном ударе Натхо.

ЯНБАЕВ — 4,0. Не справился ни с атакующей миссией, ни с оборонительной. Что, к примеру, он делал при первом пропущенном голе, зачем так глубоко опустился к штрафной и дал десяток метров пространства для разгона Витинью?

КВЕРКВЕЛИЯ — 4,0. Провалился и при первом голе, когда неудачно вылез на подстраховку Янбаеву, и при втором, и при третьем, когда из-под него наносились результативные удары.

ПЕЙЧИНОВИЧ — 3,5. Этот матч наверняка будет сниться ему в кошмарах. При первом голе сначала не вышел за линию офсайда, затем просто проскочил мимо мяча в штрафной при обыгрыше Дзагоева. Не предотвратил четвертый гол, не успев заблокировать удар Натхо. Да и других ошибок допустил немало.

В. ДЕНИСОВ — 4,5. У чужой штрафной был бесполезен, у своей — небезгрешен. Стал одним из виновников четвертого гола, который пришел именно с его фланга.

МАЙКОН — 4,5. Не реализовал отличный момент еще при счете 0:1, когда выбежал один на один после паса Миранчука, почти прокинул мяч мимо Акинфеева, но не успел пробить по оставленным вратарем воротам. В остальном бегал в передней линии без мяча, ничего интересного не придумал, на второй тайм уже не вышел.

ТАРАСОВ — 3,5. Просто провалился в первом тайме. Проиграл почти всю борьбу, допустил две грубейшие ошибки, которые привели к пропущенным голам — сначала просто проскочил мимо мяча в опорной зоне, затем допустил глупую потерю в ненужной обводке. Справедливо и ожидаемо был заменен в перерыве.

И. ДЕНИСОВ — 4,5. Наделал массу погрешностей, проваливался в отборах, фолил прямо около штрафной. При третьем голе помешал Тарасову уйти в сторону с мячом, хотя главные претензии там стоит адресовать Дмитрию.

ФЕРНАНДЕШ — 5,5. Пытался придумать что-то интересное, часто выходил на ударную позицию, зарабатывал на себе фолы и, пожалуй, стал единственным в составе «Локо», кто хоть как-то выделялся. Мог претендовать на гол в первом тайме, когда два раза очень опасно бил со штрафных.

МИРАНЧУК — 5,0. Отметился двумя неплохими смещениями к штрафной и ударами со средней дистанции — по одному в каждом из таймов, а также хорошей обостряющей передачей на Майкона до перерыва. Однако те обостряющие моменты стали лишь редкими эпизодами, в остальном со своей работой не справился. Да еще и подвел перед вторым пропущенным голом, когда плохо обработал мяч и допустил потерю, получив место опасной атаки на чужие ворота — результативную на свои.

АРИ — 4,5. В тех немногих атаках, когда оказывался с мячом около штрафной, откровенно тянул с решением и позволял соперникам себя нагнать. Если бы был быстрее, мог как минимум дважды выйти на ударную позицию, однако, видимо, включил чуть заторможенный режим.

ФАРФАН — 5,0. Ничем игру команды в атаке не усилил.

БАРИНОВ — 5,0. При нем опорная зона хотя бы чуточку стала напоминать опорную, а не разболтанную, однако все равно проигрывал в цепкости и скорости соперникам. К тому же, не реализовал момент на 63-й минуте, когда в одиночестве не смог обработать мяч в чужой штрафной.

ИГНАТЬЕВ — 5,0. Появился на поле доигрывать, когда все уже было решено.

26.04.2017 19:30 Зрители 16940 основной раунд: 25-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Локомотив М
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
11′ Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью) 10
39′ Виктор Винисиус Витинью (А. Ионов) 20
45′ Александр Головин 17
52′ Бибрас Натхо (Мариу Фернандес) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Алексей Ионов 11
Понтус Вернблум 3
81′ Мариу Фернандес 2
Зоран Тошич 7
17′ Алан Дзагоев 10
Кирилл Набабкин 14
64′ Виктор Винисиус Витинью 20
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
55 Ренат Янбаев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов
90 Арикленес да Силва Ари
7 Маркес Битанкур Майкон 46′
8 Джефферсон Фарфан
23 Дмитрий Тарасов 46′
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук 68′
20 Владислав Игнатьев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 7
5 Угловые 4
12 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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