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ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 6,5. Выручил команду в важный отрезок первого тайма, когда дважды отражал сложные удары Фернандеша со штрафного. Тем самым не позволил «Локо» превратить счет 0:1 в 1:1 — и стал одним из творцов победу. К тому же, помешал забить Майкону и Миранчуку.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,5. Без каких-либо вопросов отработал в обороне и традиционно внес вклад в атакующие действия. Записал на свой счет результативную передачу при четвертом голе.

ВАСИН — 6,0. Допустил несколько ошибок и необязательных фолов в самом начале первого тайма, однажды пустил за спину Майкона, но в дальнейшем держал предпоследний рубеж дисциплинированно и надежно.

ИГНАШЕВИЧ — 6,5. Грамотно встречал форвардов «Локо», своевременно выходил на перехваты, во втором тайме здорово отнял мяч у Ари, когда бразилец готовился к удару из штрафной.

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,5. Как и все партнеры, сыграл ответственно и надежно. Из очевидных плюсов может записать на свой счет перехват в центре поля и развитие второй голевой атаки.

ГОЛОВИН — 7,5. Со стартовых минут расположился на левой бровке и успел на этой позиции внести вклад в первый гол, отдав своевременную передачу на Витинью. После травмы Дзагоева перебрался в центр, там тоже был крайне полезен, полностью переигрывал опорную зону железнодорожников, забил отличный третий гол, здорово сместившись к штрафной и выстрелив в нижний угол.

ВЕРНБЛУМ — 6,5. С легкостью доминировал в центральной зоне, очень редко позволял сопернику разгонять быстрые атаки. В самом начале встречи классно заблокировал выпад Ари. По мере возможности помогал атаке, а самое главное — не заработал лишней желтой карточки перед дерби со «Спартаком».

НАТХО — 6,5. Нанес парочку опасных ударов издали с игры, грамотно распоряжался мячом и перекрывал зоны. Забил отличный четвертый гол, отыгравшись с Мариу Фернандесом.

ДЗАГОЕВ — 6,5. Сыграл совсем ничего, но успел открыть счет, изящно разобравшись в чужой штрафной с Пейчиновичем. Далее, увы, получил травму, которая ставит под большое сомнение его участие в матче со «Спартаком».

ИОНОВ — 6,0. Полезно действовал в передней линии, придавал наступлениям скорость, избежал попаданий в офсайды, за которые заслужил по прошлым встречам немало упреков. Здорово разогнал из центральной зоны вторую голевую атаку, уйдя на замахе от Тарасова.

ВИТИНЬЮ — 8,0. В очередной раз был одним из лучших в составе армейцев. Когда было нужно, включал дриблинг, когда требовалось — отыгрывался накоротке. Выполнил первый голевой пас на Дзагоева, далее забил второй мяч, отлично пробив со средней дистанции в нижний угол. При третьем голе отнял мяч у Тарасова, снова фактически выступив в роли ассистента.

НАБАБКИН — 6,0. Вышел на поле из-за травмы Дзагоева, занял место на левой бровке обороны, отработал на совесть и упреков не заслужил.

ЧАЛОВ — 6,0. Мог тоже отличиться, но с его ударом в ближний угол справился Гильерме.

ТОШИЧ — б/о.

ЛОКОМОТИВ

ГИЛЬЕРМЕ — 4,5. Ни разу не выручил в первом тайме, все опасные удары армейцев завершились взятием ворот. При первом голе пропустил мяч под опорной ногой, правда, удар наносился в упор. При втором и третьем — капитулировал при сильных и точных выстрелах со средней дистанции. Фактически не виновен, но и не спас. После перерыва отразил хотя бы что-то, но — не при еще одном ударе Натхо.

ЯНБАЕВ — 4,0. Не справился ни с атакующей миссией, ни с оборонительной. Что, к примеру, он делал при первом пропущенном голе, зачем так глубоко опустился к штрафной и дал десяток метров пространства для разгона Витинью?

КВЕРКВЕЛИЯ — 4,0. Провалился и при первом голе, когда неудачно вылез на подстраховку Янбаеву, и при втором, и при третьем, когда из-под него наносились результативные удары.

ПЕЙЧИНОВИЧ — 3,5. Этот матч наверняка будет сниться ему в кошмарах. При первом голе сначала не вышел за линию офсайда, затем просто проскочил мимо мяча в штрафной при обыгрыше Дзагоева. Не предотвратил четвертый гол, не успев заблокировать удар Натхо. Да и других ошибок допустил немало.

В. ДЕНИСОВ — 4,5. У чужой штрафной был бесполезен, у своей — небезгрешен. Стал одним из виновников четвертого гола, который пришел именно с его фланга.

МАЙКОН — 4,5. Не реализовал отличный момент еще при счете 0:1, когда выбежал один на один после паса Миранчука, почти прокинул мяч мимо Акинфеева, но не успел пробить по оставленным вратарем воротам. В остальном бегал в передней линии без мяча, ничего интересного не придумал, на второй тайм уже не вышел.

ТАРАСОВ — 3,5. Просто провалился в первом тайме. Проиграл почти всю борьбу, допустил две грубейшие ошибки, которые привели к пропущенным голам — сначала просто проскочил мимо мяча в опорной зоне, затем допустил глупую потерю в ненужной обводке. Справедливо и ожидаемо был заменен в перерыве.

И. ДЕНИСОВ — 4,5. Наделал массу погрешностей, проваливался в отборах, фолил прямо около штрафной. При третьем голе помешал Тарасову уйти в сторону с мячом, хотя главные претензии там стоит адресовать Дмитрию.

ФЕРНАНДЕШ — 5,5. Пытался придумать что-то интересное, часто выходил на ударную позицию, зарабатывал на себе фолы и, пожалуй, стал единственным в составе «Локо», кто хоть как-то выделялся. Мог претендовать на гол в первом тайме, когда два раза очень опасно бил со штрафных.

МИРАНЧУК — 5,0. Отметился двумя неплохими смещениями к штрафной и ударами со средней дистанции — по одному в каждом из таймов, а также хорошей обостряющей передачей на Майкона до перерыва. Однако те обостряющие моменты стали лишь редкими эпизодами, в остальном со своей работой не справился. Да еще и подвел перед вторым пропущенным голом, когда плохо обработал мяч и допустил потерю, получив место опасной атаки на чужие ворота — результативную на свои.

АРИ — 4,5. В тех немногих атаках, когда оказывался с мячом около штрафной, откровенно тянул с решением и позволял соперникам себя нагнать. Если бы был быстрее, мог как минимум дважды выйти на ударную позицию, однако, видимо, включил чуть заторможенный режим.

ФАРФАН — 5,0. Ничем игру команды в атаке не усилил.

БАРИНОВ — 5,0. При нем опорная зона хотя бы чуточку стала напоминать опорную, а не разболтанную, однако все равно проигрывал в цепкости и скорости соперникам. К тому же, не реализовал момент на 63-й минуте, когда в одиночестве не смог обработать мяч в чужой штрафной.

ИГНАТЬЕВ — 5,0. Появился на поле доигрывать, когда все уже было решено.