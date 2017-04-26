Витинью — 8,0, Тарасову — 3,5 за разгром «Локо»
«СЭ» детально разобрал московское дерби.
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ЦСКА
АКИНФЕЕВ — 6,5. Выручил команду в важный отрезок первого тайма, когда дважды отражал сложные удары Фернандеша со штрафного. Тем самым не позволил «Локо» превратить счет 0:1 в 1:1 — и стал одним из творцов победу. К тому же, помешал забить Майкону и Миранчуку.
МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,5. Без
ВАСИН — 6,0. Допустил несколько ошибок и необязательных фолов в самом начале первого тайма, однажды пустил за спину Майкона, но в дальнейшем держал предпоследний рубеж дисциплинированно и надежно.
ИГНАШЕВИЧ — 6,5. Грамотно встречал форвардов «Локо», своевременно выходил на перехваты, во втором тайме здорово отнял мяч у Ари, когда бразилец готовился к удару из штрафной.
А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,5. Как и все партнеры, сыграл ответственно и надежно. Из очевидных плюсов может записать на свой счет перехват в центре поля и развитие второй голевой атаки.
ГОЛОВИН — 7,5. Со стартовых минут расположился на левой бровке и успел на этой позиции внести вклад в первый гол, отдав своевременную передачу на Витинью. После травмы Дзагоева перебрался в центр, там тоже был крайне полезен, полностью переигрывал опорную зону железнодорожников, забил отличный третий гол, здорово сместившись к штрафной и выстрелив в нижний угол.
ВЕРНБЛУМ — 6,5. С легкостью доминировал в центральной зоне, очень редко позволял сопернику разгонять быстрые атаки. В самом начале встречи классно заблокировал выпад Ари. По мере возможности помогал атаке, а самое главное — не заработал лишней желтой карточки перед дерби со «Спартаком».
НАТХО — 6,5. Нанес парочку опасных ударов издали с игры, грамотно распоряжался мячом и перекрывал зоны. Забил отличный четвертый гол, отыгравшись с Мариу Фернандесом.
ДЗАГОЕВ — 6,5. Сыграл совсем ничего, но успел открыть счет, изящно разобравшись в чужой штрафной с Пейчиновичем. Далее, увы, получил травму, которая ставит под большое сомнение его участие в матче со «Спартаком».
ИОНОВ — 6,0. Полезно действовал в передней линии, придавал наступлениям скорость, избежал попаданий в офсайды, за которые заслужил по прошлым встречам немало упреков. Здорово разогнал из центральной зоны вторую голевую атаку, уйдя на замахе от Тарасова.
ВИТИНЬЮ — 8,0. В очередной раз был одним из лучших в составе армейцев. Когда было нужно, включал дриблинг, когда требовалось — отыгрывался накоротке. Выполнил первый голевой пас на Дзагоева, далее забил второй мяч, отлично пробив со средней дистанции в нижний угол. При третьем голе отнял мяч у Тарасова, снова фактически выступив в роли ассистента.
НАБАБКИН — 6,0. Вышел на поле
ЧАЛОВ — 6,0. Мог тоже отличиться, но с его ударом в ближний угол справился Гильерме.
ТОШИЧ — б/о.
ЛОКОМОТИВ
ГИЛЬЕРМЕ — 4,5. Ни разу не выручил в первом тайме, все опасные удары армейцев завершились взятием ворот. При первом голе пропустил мяч под опорной ногой, правда, удар наносился в упор. При втором и третьем — капитулировал при сильных и точных выстрелах со средней дистанции. Фактически не виновен, но и не спас. После перерыва отразил хотя бы
ЯНБАЕВ — 4,0. Не справился ни с атакующей миссией, ни с оборонительной. Что, к примеру, он делал при первом пропущенном голе, зачем так глубоко опустился к штрафной и дал десяток метров пространства для разгона Витинью?
КВЕРКВЕЛИЯ — 4,0. Провалился и при первом голе, когда неудачно вылез на подстраховку Янбаеву, и при втором, и при третьем, когда
ПЕЙЧИНОВИЧ — 3,5. Этот матч наверняка будет сниться ему в кошмарах. При первом голе сначала не вышел за линию офсайда, затем просто проскочил мимо мяча в штрафной при обыгрыше Дзагоева. Не предотвратил четвертый гол, не успев заблокировать удар Натхо. Да и других ошибок допустил немало.
В. ДЕНИСОВ — 4,5. У чужой штрафной был бесполезен, у своей — небезгрешен. Стал одним из виновников четвертого гола, который пришел именно с его фланга.
МАЙКОН — 4,5. Не реализовал отличный момент еще при счете 0:1, когда выбежал один на один после паса Миранчука, почти прокинул мяч мимо Акинфеева, но не успел пробить по оставленным вратарем воротам. В остальном бегал в передней линии без мяча, ничего интересного не придумал, на второй тайм уже не вышел.
ТАРАСОВ — 3,5. Просто провалился в первом тайме. Проиграл почти всю борьбу, допустил две грубейшие ошибки, которые привели к пропущенным голам — сначала просто проскочил мимо мяча в опорной зоне, затем допустил глупую потерю в ненужной обводке. Справедливо и ожидаемо был заменен в перерыве.
И. ДЕНИСОВ — 4,5. Наделал массу погрешностей, проваливался в отборах, фолил прямо около штрафной. При третьем голе помешал Тарасову уйти в сторону с мячом, хотя главные претензии там стоит адресовать Дмитрию.
ФЕРНАНДЕШ — 5,5. Пытался придумать
МИРАНЧУК — 5,0. Отметился двумя неплохими смещениями к штрафной и ударами со средней дистанции — по одному в каждом из таймов, а также хорошей обостряющей передачей на Майкона до перерыва. Однако те обостряющие моменты стали лишь редкими эпизодами, в остальном со своей работой не справился. Да еще и подвел перед вторым пропущенным голом, когда плохо обработал мяч и допустил потерю, получив место опасной атаки на чужие ворота — результативную на свои.
АРИ — 4,5. В тех немногих атаках, когда оказывался с мячом около штрафной, откровенно тянул с решением и позволял соперникам себя нагнать. Если бы был быстрее, мог как минимум дважды выйти на ударную позицию, однако, видимо, включил чуть заторможенный режим.
ФАРФАН — 5,0. Ничем игру команды в атаке не усилил.
БАРИНОВ — 5,0. При нем опорная зона хотя бы чуточку стала напоминать опорную, а не разболтанную, однако все равно проигрывал в цепкости и скорости соперникам. К тому же, не реализовал момент на 63-й минуте, когда в одиночестве не смог обработать мяч в чужой штрафной.
ИГНАТЬЕВ — 5,0. Появился на поле доигрывать, когда все уже было решено.
|26.04.2017 19:30
|Зрители 16940
|основной раунд: 25-й тур
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|4:0
|Локомотив М
|Первый тайм: 3:0
|Виктор Гончаренко
|Юрий Семин
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
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