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26 апреля 2017, 22:50 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Кирьяков отправил Скрипченко в зону вылета

В матче, который называли решающим для наставника «Арсенала» Сергея Кирьякова, тульская команда обыграла прямого конкурента в борьбе за выживание.

Арсенал обыграл Крылья прямого конкурента в борьбе за выживание. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

В одном из первых своих матчей во главе тульского клуба Сергей Кирьяков добился ничьей в Самаре, и всего через тур руководство «Крыльев Советов» уволило Франка Веркаутерена. Теперь же дамоклов меч навис уже над самим наставником оружейников, которому для сохранения собственного поста требовалось кровь из носу ликвидировать трехочковое отставание от набравшей в последнее время ход самарской команды.

Возможно, как раз высокая степень ответственности не лучшим образом сказывалась на действиях «Арсенала» в дебюте матча. Гости выглядели более цельной командой, и Брюно с Зуевым вполне могли открыть счет, однако один единственный эпизод вернул Туле уверенность в собственных силах. Не оставлявшие сопернику свободного пространства волжане при розыгрыше углового позволили Бурмистрову выполнить подачу без какого-либо сопротивления, и перепрыгнувший Божина Григалава отправил мяч в сетку.

Видя, что вернуть инициативу не удается, Вадим Скрипченко в начале второго тайма поменял опорника Зинкова на созидателя Глеба. Даже вместо захромавшего защитника Таранова, когда оставалась последняя замена, в бой был брошен нападающий Садик. Однако ставка не сработала, а шикарный диагональный перевод Горбатенко за спину проспавшему рывок Расича Зотову увенчался эффектным ударом аргентинца через выскочившего из ворот Конюхова. Заочное сражение туляков и самарцев за выживание обещает стать одной из главных интриг заключительных туров.

ЦИФРЫ

3 года не забивал в премьер-лиге защитник туляков Григалава, в прошлый раз отличившийся в мае 2014 года в матче «Анжи» — «Терек» (3:0).

4 мяча забил за тульский «Арсенала» Федерико Расич — на один мяч меньше, чем два года назад в аргентинском чемпионате за «Арсенал» из Саранди.

ЦИТАТЫ

26.04.2017 19:30 Зрители 11730 основной раунд: 25-й тур Арсенал
Арсенал Т 2:0 Крылья Советов
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Вадим Скрипченко
Голы
31′ Гиа Григалава (Н. Бурмистров) 61
80′ Федерико Иван Расич (И. Горбатенко) 19
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Михаил Александров 98
13′ Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Гиа Григалава 61
60′ Александру Бурчану 62
Игорь Шевченко 88
73′ Илья Максимов 78
Федерико Иван Расич 19
65′ Никита Бурмистров 18
Игорь Горбатенко 39
90′ Мусса Думбья 26
Владислав Рыжков 28
13 Евгений Конюхов
31 Георгий Зотов 59′
40 Сергей Божин
6 Жозе Феррейра Надсон
27 Александр Зуев
10 Кристиан Паскуато
8 Сергей Корниленко
20 Срджан Мияйлович 44′
4 Иван Таранов (к) 71′ 18′
9 Берат Садик
29 Жанни Брюно 58′
77 Сергей Ткачев
21 Вячеслав Зинков 54′
11 Александр Глеб
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 4
3 Угловые 5
10 Фолы 16
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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