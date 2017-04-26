Кирьяков отправил Скрипченко в зону вылета

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

В одном из первых своих матчей во главе тульского клуба Сергей Кирьяков добился ничьей в Самаре, и всего через тур руководство «Крыльев Советов» уволило Франка Веркаутерена. Теперь же дамоклов меч навис уже над самим наставником оружейников, которому для сохранения собственного поста требовалось кровь из носу ликвидировать трехочковое отставание от набравшей в последнее время ход самарской команды.

Возможно, как раз высокая степень ответственности не лучшим образом сказывалась на действиях «Арсенала» в дебюте матча. Гости выглядели более цельной командой, и Брюно с Зуевым вполне могли открыть счет, однако один единственный эпизод вернул Туле уверенность в собственных силах. Не оставлявшие сопернику свободного пространства волжане при розыгрыше углового позволили Бурмистрову выполнить подачу без какого-либо сопротивления, и перепрыгнувший Божина Григалава отправил мяч в сетку.

Видя, что вернуть инициативу не удается, Вадим Скрипченко в начале второго тайма поменял опорника Зинкова на созидателя Глеба. Даже вместо захромавшего защитника Таранова, когда оставалась последняя замена, в бой был брошен нападающий Садик. Однако ставка не сработала, а шикарный диагональный перевод Горбатенко за спину проспавшему рывок Расича Зотову увенчался эффектным ударом аргентинца через выскочившего из ворот Конюхова. Заочное сражение туляков и самарцев за выживание обещает стать одной из главных интриг заключительных туров.

ЦИФРЫ

3 года не забивал в премьер-лиге защитник туляков Григалава, в прошлый раз отличившийся в мае 2014 года в матче «Анжи» — «Терек» (3:0).

4 мяча забил за тульский «Арсенала» Федерико Расич — на один мяч меньше, чем два года назад в аргентинском чемпионате за «Арсенал» из Саранди.

ЦИТАТЫ

Цитата Вадим Скрипченко К сожалению, не хватило эмоций: обе команды играли через два дня на третий. Тем не менее, в первые 15−20 минут у нас были три потенциально опасных момента. Тот же Брюно мог нанести более акцентированный удар. Потом же мы уступили инициативу и стали чаще терять мяч в центре поля. Гол со стандартного положения обеспечил сопернику стратегическое преимущество, а второй тайм, несмотря на проведенные замены, нам не удался.