Гончаренко: Победа над «Локомотивом» никак не повлияет на ЦСКА перед игрой со «Спартаком»

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В среду в матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА на своем стадионе крупно обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:0. Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет на «ВЭБ-Арене» 30 апреля.

«У нас достаточно опытная команда, на которую не оказывает какое-то влияние победный результат. Мы в равной степени подходим к любому сопернику, поэтому не думаю, что какое-то влияние окажет сегодняшний матч», — сказал Гончаренко.

«Что касается матча с “Локомотивом”, то это тот случай, когда нравится и игра, и результат, погода была такая же, и поле. Мы провели много хороших атак, это все для болельщиков. Что касается лучшей игры в атаке, чтобы идти в гости, надо, чтобы было хорошо дома. Мы находим нужный баланс, в этом работа тренера, чтобы защита и атака хорошо взаимодействовали», — отметил тренер.

ЦСКА сложно компенсировать игру в атаке без Дзагоева

Качество нападения ЦСКА без полузащитника Алана Дзагоева, получившего травму, сложно будет сохранить, считает тренер. 26-летний Дзагоев, недавно восстановившийся после травмы, был заменен на 17-й минуте встречи.

«Меня больше всего расстроила потеря Дзагоева, качество игры в атаке будет сложно компенсировать. Что с ним, мы будем знать завтра после медобследования», — сказал Гончаренко.

В текущем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА 14 матчей в чемпионате России, в которых забил два гола, а также три игры в Лиге чемпионов, где отличился дважды. Кроме того, полузащитник в текущем сезоне сыграл два товарищеских матча за сборную России против команд Ганы и Бельгии.

После 25 туров чемпионата России ЦСКА остался на втором месте в турнирной таблице с 50 очками, отставая от лидирующего «Спартака» на семь очков. «Локомотив» опустился на седьмое место с 35 очками.