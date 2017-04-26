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26 апреля 2017, 22:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гончаренко: Победа над «Локомотивом» никак не повлияет на ЦСКА перед игрой со «Спартаком»

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Победа в матче чемпионата России по футболу над «Локомотивом» не окажет никакого влияния на команду ЦСКА перед игрой с лидером чемпионата «Спартаком». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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В среду в матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА на своем стадионе крупно обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:0. Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет на «ВЭБ-Арене» 30 апреля.

«У нас достаточно опытная команда, на которую не оказывает какое-то влияние победный результат. Мы в равной степени подходим к любому сопернику, поэтому не думаю, что какое-то влияние окажет сегодняшний матч», — сказал Гончаренко.

«Что касается матча с “Локомотивом”, то это тот случай, когда нравится и игра, и результат, погода была такая же, и поле. Мы провели много хороших атак, это все для болельщиков. Что касается лучшей игры в атаке, чтобы идти в гости, надо, чтобы было хорошо дома. Мы находим нужный баланс, в этом работа тренера, чтобы защита и атака хорошо взаимодействовали», — отметил тренер.

ЦСКА сложно компенсировать игру в атаке без Дзагоева

Качество нападения ЦСКА без полузащитника Алана Дзагоева, получившего травму, сложно будет сохранить, считает тренер. 26-летний Дзагоев, недавно восстановившийся после травмы, был заменен на 17-й минуте встречи.

«Меня больше всего расстроила потеря Дзагоева, качество игры в атаке будет сложно компенсировать. Что с ним, мы будем знать завтра после медобследования», — сказал Гончаренко.

В текущем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА 14 матчей в чемпионате России, в которых забил два гола, а также три игры в Лиге чемпионов, где отличился дважды. Кроме того, полузащитник в текущем сезоне сыграл два товарищеских матча за сборную России против команд Ганы и Бельгии.

После 25 туров чемпионата России ЦСКА остался на втором месте в турнирной таблице с 50 очками, отставая от лидирующего «Спартака» на семь очков. «Локомотив» опустился на седьмое место с 35 очками.

26.04.2017 19:30 Зрители 16940 основной раунд: 25-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Локомотив М
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
11′ Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью) 10
39′ Виктор Винисиус Витинью (А. Ионов) 20
45′ Александр Головин 17
52′ Бибрас Натхо (Мариу Фернандес) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Алексей Ионов 11
Понтус Вернблум 3
81′ Мариу Фернандес 2
Зоран Тошич 7
17′ Алан Дзагоев 10
Кирилл Набабкин 14
64′ Виктор Винисиус Витинью 20
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
55 Ренат Янбаев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов
90 Арикленес да Силва Ари
7 Маркес Битанкур Майкон 46′
8 Джефферсон Фарфан
23 Дмитрий Тарасов 46′
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук 68′
20 Владислав Игнатьев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 7
5 Угловые 4
12 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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