ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев
Армейцы уверенно разобрались с «Локо», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли
из-за травмы одного из своих лидеров.
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Видимо, что-то случилось...
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НА «ЛОКО» — РАДИ «СПАРТАКА»
«Мы рады приветствовать вас на одном из главных матчей сезона!», — за пятнадцать минут до стартового свистка диктор армейской арены как мог подбадривал зрителей. Отдачи толком не получалось, на трибунах было немноголюдно. И это не удивляло: будний день, холодный усиливающийся дождь и чересчур оборонительная игра ЦСКА по весне.
Однако пока человек с микрофоном развлекал публику перечислением свежих
И тут секрет тоже прост. Хотя диктор и назвал дерби с «Локо» одним из важнейших, но самый главный матч — впереди. Уже 30 апреля. На этом же стадионе. Против «Спартака». Понятно, что попасть на арену в воскресенье будет очень сложно, ажиотаж огромный. И ЦСКА, чтобы обезопасить себя от большого количества «чужаков» на центральных секторах, подстраховался: билеты появятся в кассах только в четверг, а приоритетное право покупки будет у тех, кто предъявит… отсканированный билет на встречу с «Ростовом» или «Локомотивом». Хитро! Словом, многие пришли взглянуть на «Локо» по той причине, что хотят потом увидеть живьем «Спартак».
ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ СЕМИНА
Ну, а чтобы жаркое воскресное противостояние не потеряло в турнирной значимости, армейцам как воздух нужна была победа. Ведь в противном случае отрыв
И ЦСКА со своей задачей на вечер справился. Причем снял все вопросы на удивление быстро — уже к перерыву. А во втором тайме продолжил начатое. Под аккомпанемент ливня хозяева забивали легко и непринужденно. Словно против них играл аутсайдер, а не одна из самых надежных защитных линий весны.
Понятно, что выбыл
Понятно, что от пермяков железнодорожники пропустили неприлично много — три мяча. Но нужно учитывать, что два из них были забили не совсем по правилам. Или совсем не по правилам….
Понятно, что 2 мая в Сочи «Локомотив» сыграет с «Уралом» в финале Кубка России и это куда более короткий путь к еврокубкам, чем сомнительные перспективы в борьбе за 4-е место, на которое у «Краснодара» и «Ростова» шансов больше.
Всерьез говорить о том, что «Локо» сделал ставку на фирменный для Юрия Семина турнир, а чемпионат отодвинул на второй план,
ВЫШЕЛ, ЗАБИЛ, СЛОМАЛСЯ
ЦСКА завладел подавляющим преимуществом с самого старта. И после нескольких острых атак добился своего: Витинью классной передачей нашел в штрафной Дзагоева, а тот убрал на замахе Пейчиновича и пробил под Гильерме.
Алан действовал на позиции под нападающим вместе с Натхо, и это позволило Гончаренко опробовать интересный тактический вариант — Головин вышел левым защитником. Правда, толком оценить его в новой роли не удалось… Вскоре после гола Дзагоев схватился за заднюю поверхность бедра и попросил замену. В итоге на фланг появился Набабкин, а Головин сместился в центр.
Потеря Дзаегова — жирный минус для ЦСКА в преддверии дерби, способного закрутить чемпионскую гонку по новой. Однако сценарий матча с «Локо» она не изменила.
Армейцы продолжили продавливать оборонительные порядки
Справедливости ради, «Локо» имел пару хороших моментов. К примеру, Акинфеев красиво отразил удар со штрафного в исполнении Фернандеша. Опасно бил португалец и с игры, но и тогда российский вратарь № 1 действовал выше всяких похвал.
ЧТО УВИДЕЛ КАРРЕРА?
Второй тайм стал формальностью. Двойная замена от Семина, снявшего с игры безобразно выглядевшего Тарасова, ничего не могла изменить. Ну, а быстрый четвертый мяч Натхо снял последние вопросы (если они у
Показательно, что в этот момент встал со своего кресла на трибуне и отправился домой главный тренер «Спартака» Массимо Каррера — свои выводы о предстоящем соперники он уже сделал.
Зрители тоже перешли в режим ожидания воскресного дерби. Армейские болельщики устроили красивое световое шоу. Скандировали антиспартковские кричалки. Удивительно, но даже сектор с фанатами «Локомотива» их в этом поддержал. Лишнее доказательство тому, что в среду на Песчанке была репетиция куда более жаркого шоу.
Филипп ПАПЕНКОВ
с 3-й Песчаной улицы.
|26.04.2017 19:30
|Зрители 16940
|основной раунд: 25-й тур
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|4:0
|Локомотив М
|Первый тайм: 3:0
|Виктор Гончаренко
|Юрий Семин
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
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