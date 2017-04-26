ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев

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НА «ЛОКО» — РАДИ «СПАРТАКА»

«Мы рады приветствовать вас на одном из главных матчей сезона!», — за пятнадцать минут до стартового свистка диктор армейской арены как мог подбадривал зрителей. Отдачи толком не получалось, на трибунах было немноголюдно. И это не удивляло: будний день, холодный усиливающийся дождь и чересчур оборонительная игра ЦСКА по весне.

Однако пока человек с микрофоном развлекал публику перечислением свежих красно-синих рекордов и новостей (самая продолжительная серия без поражений на старте тренерской работы в клубе Гончаренко, 500 матчей в составе ЦСКА Игнашевича, 13-й пенальти, отраженный Акинфеевым, рождение ребенка у Натхо) пустых зрительских кресел место стало заметно меньше.

И тут секрет тоже прост. Хотя диктор и назвал дерби с «Локо» одним из важнейших, но самый главный матч — впереди. Уже 30 апреля. На этом же стадионе. Против «Спартака». Понятно, что попасть на арену в воскресенье будет очень сложно, ажиотаж огромный. И ЦСКА, чтобы обезопасить себя от большого количества «чужаков» на центральных секторах, подстраховался: билеты появятся в кассах только в четверг, а приоритетное право покупки будет у тех, кто предъявит… отсканированный билет на встречу с «Ростовом» или «Локомотивом». Хитро! Словом, многие пришли взглянуть на «Локо» по той причине, что хотят потом увидеть живьем «Спартак».

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ СЕМИНА

Ну, а чтобы жаркое воскресное противостояние не потеряло в турнирной значимости, армейцам как воздух нужна была победа. Ведь в противном случае отрыв красно-белых стал бы совсем неприличным. Они-то накануне свои три очка в матче с «Уралом» — вторым финалистом Кубка — набрали, пусть и не без нервотрепки.

И ЦСКА со своей задачей на вечер справился. Причем снял все вопросы на удивление быстро — уже к перерыву. А во втором тайме продолжил начатое. Под аккомпанемент ливня хозяева забивали легко и непринужденно. Словно против них играл аутсайдер, а не одна из самых надежных защитных линий весны.

Понятно, что выбыл из-за травмы до конца сезона капитан «Локо» Чорлука — в матче с «Амкаром» он порвал ахиллово сухожилие и как раз в среду успешно перенес операцию.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thanks everyone for nice messages, surgery went great. It is long way in front of me but i will work hard every day to come back soon! ?? <a href="https://t.co/n8Yn6YX7Br">pic.twitter.com/n8Yn6YX7Br</a></p>— Vedran Ćorluka (@CorlukaV05_14) <a href="https://twitter.com/CorlukaV05_14/status/857189013714866178">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Понятно, что от пермяков железнодорожники пропустили неприлично много — три мяча. Но нужно учитывать, что два из них были забили не совсем по правилам. Или совсем не по правилам….

Понятно, что 2 мая в Сочи «Локомотив» сыграет с «Уралом» в финале Кубка России и это куда более короткий путь к еврокубкам, чем сомнительные перспективы в борьбе за 4-е место, на которое у «Краснодара» и «Ростова» шансов больше.

Всерьез говорить о том, что «Локо» сделал ставку на фирменный для Юрия Семина турнир, а чемпионат отодвинул на второй план, как-то даже неудобно по отношению к заслуженному тренеру. Но впечатление создалось именно такое….

ВЫШЕЛ, ЗАБИЛ, СЛОМАЛСЯ

ЦСКА завладел подавляющим преимуществом с самого старта. И после нескольких острых атак добился своего: Витинью классной передачей нашел в штрафной Дзагоева, а тот убрал на замахе Пейчиновича и пробил под Гильерме.

Алан действовал на позиции под нападающим вместе с Натхо, и это позволило Гончаренко опробовать интересный тактический вариант — Головин вышел левым защитником. Правда, толком оценить его в новой роли не удалось… Вскоре после гола Дзагоев схватился за заднюю поверхность бедра и попросил замену. В итоге на фланг появился Набабкин, а Головин сместился в центр.

Потеря Дзаегова — жирный минус для ЦСКА в преддверии дерби, способного закрутить чемпионскую гонку по новой. Однако сценарий матча с «Локо» она не изменила.

Армейцы продолжили продавливать оборонительные порядки красно-зеленых что по флангам, что по центру. В опорной зоне у гостей из Черкизова, казалось, играли не привычно цепкие Денисов и Тарасов, а их призраки, мимо которых можно было проскочить без малейших усилий. Именно так ЦСКА забил второй и третий мячи. Сначала Ионову никто не помешал подойти к штрафной и выдать результативный пас Витинью. Затем горе-опорники не поделили мяч, и теперь уже Витинью ассистировал Головину, который без помех пробил в нижний угол….

Справедливости ради, «Локо» имел пару хороших моментов. К примеру, Акинфеев красиво отразил удар со штрафного в исполнении Фернандеша. Опасно бил португалец и с игры, но и тогда российский вратарь № 1 действовал выше всяких похвал.

ЧТО УВИДЕЛ КАРРЕРА?

Второй тайм стал формальностью. Двойная замена от Семина, снявшего с игры безобразно выглядевшего Тарасова, ничего не могла изменить. Ну, а быстрый четвертый мяч Натхо снял последние вопросы (если они у кого-то оставались).

Показательно, что в этот момент встал со своего кресла на трибуне и отправился домой главный тренер «Спартака» Массимо Каррера — свои выводы о предстоящем соперники он уже сделал.

Зрители тоже перешли в режим ожидания воскресного дерби. Армейские болельщики устроили красивое световое шоу. Скандировали антиспартковские кричалки. Удивительно, но даже сектор с фанатами «Локомотива» их в этом поддержал. Лишнее доказательство тому, что в среду на Песчанке была репетиция куда более жаркого шоу.

Филипп ПАПЕНКОВ

с 3-й Песчаной улицы.