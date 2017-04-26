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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29564986/
26 апреля 2017, 22:04 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев

Армейцы уверенно разобрались с «Локо», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров.

Армейцы разобрались с <span class=error>Локо</span> размявшись перед дерби со Спартаком но снова потеряли <nobr>из-за </nobr>травмы одного из своих лидеров. Увеличить
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НА «ЛОКО» — РАДИ «СПАРТАКА»

«Мы рады приветствовать вас на одном из главных матчей сезона!», — за пятнадцать минут до стартового свистка диктор армейской арены как мог подбадривал зрителей. Отдачи толком не получалось, на трибунах было немноголюдно. И это не удивляло: будний день, холодный усиливающийся дождь и чересчур оборонительная игра ЦСКА по весне.

Однако пока человек с микрофоном развлекал публику перечислением свежих красно-синих рекордов и новостей (самая продолжительная серия без поражений на старте тренерской работы в клубе Гончаренко, 500 матчей в составе ЦСКА Игнашевича, 13-й пенальти, отраженный Акинфеевым, рождение ребенка у Натхо) пустых зрительских кресел место стало заметно меньше.

И тут секрет тоже прост. Хотя диктор и назвал дерби с «Локо» одним из важнейших, но самый главный матч — впереди. Уже 30 апреля. На этом же стадионе. Против «Спартака». Понятно, что попасть на арену в воскресенье будет очень сложно, ажиотаж огромный. И ЦСКА, чтобы обезопасить себя от большого количества «чужаков» на центральных секторах, подстраховался: билеты появятся в кассах только в четверг, а приоритетное право покупки будет у тех, кто предъявит… отсканированный билет на встречу с «Ростовом» или «Локомотивом». Хитро! Словом, многие пришли взглянуть на «Локо» по той причине, что хотят потом увидеть живьем «Спартак».

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ СЕМИНА

Ну, а чтобы жаркое воскресное противостояние не потеряло в турнирной значимости, армейцам как воздух нужна была победа. Ведь в противном случае отрыв красно-белых стал бы совсем неприличным. Они-то накануне свои три очка в матче с «Уралом» — вторым финалистом Кубка — набрали, пусть и не без нервотрепки.

И ЦСКА со своей задачей на вечер справился. Причем снял все вопросы на удивление быстро — уже к перерыву. А во втором тайме продолжил начатое. Под аккомпанемент ливня хозяева забивали легко и непринужденно. Словно против них играл аутсайдер, а не одна из самых надежных защитных линий весны.

Понятно, что выбыл из-за травмы до конца сезона капитан «Локо» Чорлука — в матче с «Амкаром» он порвал ахиллово сухожилие и как раз в среду успешно перенес операцию.

Понятно, что от пермяков железнодорожники пропустили неприлично много — три мяча. Но нужно учитывать, что два из них были забили не совсем по правилам. Или совсем не по правилам….

Понятно, что 2 мая в Сочи «Локомотив» сыграет с «Уралом» в финале Кубка России и это куда более короткий путь к еврокубкам, чем сомнительные перспективы в борьбе за 4-е место, на которое у «Краснодара» и «Ростова» шансов больше.

Всерьез говорить о том, что «Локо» сделал ставку на фирменный для Юрия Семина турнир, а чемпионат отодвинул на второй план, как-то даже неудобно по отношению к заслуженному тренеру. Но впечатление создалось именно такое….

ВЫШЕЛ, ЗАБИЛ, СЛОМАЛСЯ

ЦСКА завладел подавляющим преимуществом с самого старта. И после нескольких острых атак добился своего: Витинью классной передачей нашел в штрафной Дзагоева, а тот убрал на замахе Пейчиновича и пробил под Гильерме.

Алан действовал на позиции под нападающим вместе с Натхо, и это позволило Гончаренко опробовать интересный тактический вариант — Головин вышел левым защитником. Правда, толком оценить его в новой роли не удалось… Вскоре после гола Дзагоев схватился за заднюю поверхность бедра и попросил замену. В итоге на фланг появился Набабкин, а Головин сместился в центр.

Потеря Дзаегова — жирный минус для ЦСКА в преддверии дерби, способного закрутить чемпионскую гонку по новой. Однако сценарий матча с «Локо» она не изменила.

Армейцы продолжили продавливать оборонительные порядки красно-зеленых что по флангам, что по центру. В опорной зоне у гостей из Черкизова, казалось, играли не привычно цепкие Денисов и Тарасов, а их призраки, мимо которых можно было проскочить без малейших усилий. Именно так ЦСКА забил второй и третий мячи. Сначала Ионову никто не помешал подойти к штрафной и выдать результативный пас Витинью. Затем горе-опорники не поделили мяч, и теперь уже Витинью ассистировал Головину, который без помех пробил в нижний угол….

Справедливости ради, «Локо» имел пару хороших моментов. К примеру, Акинфеев красиво отразил удар со штрафного в исполнении Фернандеша. Опасно бил португалец и с игры, но и тогда российский вратарь № 1 действовал выше всяких похвал.

ЧТО УВИДЕЛ КАРРЕРА?

Второй тайм стал формальностью. Двойная замена от Семина, снявшего с игры безобразно выглядевшего Тарасова, ничего не могла изменить. Ну, а быстрый четвертый мяч Натхо снял последние вопросы (если они у кого-то оставались).

Показательно, что в этот момент встал со своего кресла на трибуне и отправился домой главный тренер «Спартака» Массимо Каррера — свои выводы о предстоящем соперники он уже сделал.

Зрители тоже перешли в режим ожидания воскресного дерби. Армейские болельщики устроили красивое световое шоу. Скандировали антиспартковские кричалки. Удивительно, но даже сектор с фанатами «Локомотива» их в этом поддержал. Лишнее доказательство тому, что в среду на Песчанке была репетиция куда более жаркого шоу.

Филипп ПАПЕНКОВ
с 3-й Песчаной улицы.

26.04.2017 19:30 Зрители 16940 основной раунд: 25-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Локомотив М
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
11′ Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью) 10
39′ Виктор Винисиус Витинью (А. Ионов) 20
45′ Александр Головин 17
52′ Бибрас Натхо (Мариу Фернандес) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Алексей Ионов 11
Понтус Вернблум 3
81′ Мариу Фернандес 2
Зоран Тошич 7
17′ Алан Дзагоев 10
Кирилл Набабкин 14
64′ Виктор Винисиус Витинью 20
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
55 Ренат Янбаев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов
90 Арикленес да Силва Ари
7 Маркес Битанкур Майкон 46′
8 Джефферсон Фарфан
23 Дмитрий Тарасов 46′
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук 68′
20 Владислав Игнатьев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 7
5 Угловые 4
12 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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