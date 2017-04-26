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26 апреля 2017, 22:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин: Футболисты «Локомотива» в состоянии понять и принять поражение от ЦСКА

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты «Локомотива» в состоянии принять и понять поражение от ЦСКА и, конечно, исправить ситуацию. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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В среду в матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» на стадионе «ВЭБ-Арена» проиграл ЦСКА со счетом 0:4.

«ЦСКА полностью нас переиграл, он показал хорошую игру. В каждом эпизоде армейцы были злее, принципиальнее, по мозгам дали серьезно, и наши футболисты в состоянии понять и принять это поражение, и, конечно, исправить», — сказал Семин.

«Каждый футболист не играл в полную силу, как он может. После этого матча мне сложно сказать, где полурезервный состав, а где основной», — добавил тренер.

После 25 туров чемпионата России «Локомотив» опустился на седьмое место в турнирной таблице с 35 очками, пропустив вперед грозненский «Терек», который обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0. ЦСКА остался на втором месте, набрав 50 очков.

26.04.2017 19:30 Зрители 16940 основной раунд: 25-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Локомотив М
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
11′ Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью) 10
39′ Виктор Винисиус Витинью (А. Ионов) 20
45′ Александр Головин 17
52′ Бибрас Натхо (Мариу Фернандес) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Алексей Ионов 11
Понтус Вернблум 3
81′ Мариу Фернандес 2
Зоран Тошич 7
17′ Алан Дзагоев 10
Кирилл Набабкин 14
64′ Виктор Винисиус Витинью 20
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
55 Ренат Янбаев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов
90 Арикленес да Силва Ари
7 Маркес Битанкур Майкон 46′
8 Джефферсон Фарфан
23 Дмитрий Тарасов 46′
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук 68′
20 Владислав Игнатьев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 7
5 Угловые 4
12 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Победа в матче чемпионата России по футболу над «Локомотивом» не окажет никакого влияния на команду ЦСКА перед игрой с лидером чемпионата «Спартаком». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
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