Семин: Футболисты «Локомотива» в состоянии понять и принять поражение от ЦСКА
МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты «Локомотива» в состоянии принять и понять поражение от ЦСКА и, конечно, исправить ситуацию. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
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В среду в матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» на стадионе «ВЭБ-Арена» проиграл ЦСКА со счетом 0:4.
«ЦСКА полностью нас переиграл, он показал хорошую игру. В каждом эпизоде армейцы были злее, принципиальнее, по мозгам дали серьезно, и наши футболисты в состоянии понять и принять это поражение, и, конечно, исправить», — сказал Семин.
«Каждый футболист не играл в полную силу, как он может. После этого матча мне сложно сказать, где полурезервный состав, а где основной», — добавил тренер.
После 25 туров чемпионата России «Локомотив» опустился на седьмое место в турнирной таблице с 35 очками, пропустив вперед грозненский «Терек», который обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0. ЦСКА остался на втором месте, набрав 50 очков.
МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Победа в матче чемпионата России по футболу над «Локомотивом» не окажет никакого влияния на команду ЦСКА перед игрой с лидером чемпионата «Спартаком». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.