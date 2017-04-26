Семин: Футболисты «Локомотива» в состоянии понять и принять поражение от ЦСКА

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В среду в матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» на стадионе «ВЭБ-Арена» проиграл ЦСКА со счетом 0:4.

«ЦСКА полностью нас переиграл, он показал хорошую игру. В каждом эпизоде армейцы были злее, принципиальнее, по мозгам дали серьезно, и наши футболисты в состоянии понять и принять это поражение, и, конечно, исправить», — сказал Семин.

«Каждый футболист не играл в полную силу, как он может. После этого матча мне сложно сказать, где полурезервный состав, а где основной», — добавил тренер.

После 25 туров чемпионата России «Локомотив» опустился на седьмое место в турнирной таблице с 35 очками, пропустив вперед грозненский «Терек», который обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0. ЦСКА остался на втором месте, набрав 50 очков.