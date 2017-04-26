Гол Мбенге принес «Тереку» победу над «Рубином» в матче чемпионата России
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Грозненский «Терек» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 1:0 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ).
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Мяч на 44-й минуте забил Аблайе Мбенге.
«Рубин» не побеждает в первенстве страны уже на протяжении семи матчей.
В турнирной таблице «Терек» за пять туров до конца чемпионата поднялся на шестое место, набрав 36 очков. Пять очков грозненцы проигрывают «Краснодару», идущему на четвертом месте, которое дает право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона. «Рубин» с 29 очками идет 11-м.
В следующем туре «Терек» на своем поле примет екатеринбургский «Урал», «Рубин» в гостях сыграет с московским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 29 апреля.
|26.04.2017 19:30
|Зрители 15121
|основной раунд: 25-й тур
|Казань Арена
Главные тренеры
|Грасия Хави
|Рашид Рахимов
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|7
|0
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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