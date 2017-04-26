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26 апреля 2017, 21:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гол Мбенге принес «Тереку» победу над «Рубином» в матче чемпионата России

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Грозненский «Терек» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 1:0 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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Мяч на 44-й минуте забил Аблайе Мбенге.

«Рубин» не побеждает в первенстве страны уже на протяжении семи матчей.

В турнирной таблице «Терек» за пять туров до конца чемпионата поднялся на шестое место, набрав 36 очков. Пять очков грозненцы проигрывают «Краснодару», идущему на четвертом месте, которое дает право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона. «Рубин» с 29 очками идет 11-м.

В следующем туре «Терек» на своем поле примет екатеринбургский «Урал», «Рубин» в гостях сыграет с московским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 29 апреля.

26.04.2017 19:30 Зрители 15121 основной раунд: 25-й тур Казань Арена
Рубин 0:1 Терек
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Грасия Хави Рашид Рахимов
Голы
17 Аблай Мбенг 44′
Составы
Сергей Рыжиков 1
Олег Кузьмин (к) 2
Эльмир Набиуллин 3
83′ Ортега Серхио Санчес 6
75′ Карлос Самбрано 25
30′ Мийо Цакташ 20
Максим Канунников 9
Кристиан Жонатас 22
78′ Рифат Жемалетдинов 96
Денис Ткачук 31
68′ Максим Лестьенн 10
Рубен Рочина 21
38′ Александр Сонг 8
75′ Янн М`Вила 4
16 Евгений Городов
15 Андрей Семенов
5 Заурбек Плиев 24′
2 Дантас Биспу Родолфу (к) 83′
4 Вилькер Анхель
13 Милад Мохаммади
14 Далер Кузяев 15′
23 Факундо Пирис
55 Игорь Лебеденко 82′
19 Олег Иванов
95 Магомед Митришев 69′
20 Габриэл Торже
17 Аблай Мбенг 79′
18 Беким Балай
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 7
0 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 3
12 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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