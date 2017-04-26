Гол Мбенге принес «Тереку» победу над «Рубином» в матче чемпионата России

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Мяч на 44-й минуте забил Аблайе Мбенге.

«Рубин» не побеждает в первенстве страны уже на протяжении семи матчей.

В турнирной таблице «Терек» за пять туров до конца чемпионата поднялся на шестое место, набрав 36 очков. Пять очков грозненцы проигрывают «Краснодару», идущему на четвертом месте, которое дает право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона. «Рубин» с 29 очками идет 11-м.

В следующем туре «Терек» на своем поле примет екатеринбургский «Урал», «Рубин» в гостях сыграет с московским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 29 апреля.