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26 апреля 2017, 21:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

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Забитыми мячами отметились Гиа Григалава (31-я минута) и Федерико Расич (80). «Арсенал» прервал свою серию из трех поражений.

В турнирной таблице «Арсенал» за пять туров до конца чемпионата, набрав 21 очко, вышел на 14-е место, обойдя «Крылья Советов» по дополнительным показателям. Команды, которые займут 15−16-е места, напрямую вылетят в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а финишировавшие на 13−14-й позициях проведут стыковые матчи с третьей и четвертой командами ФНЛ за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне.

В следующем туре «Арсенал» 30 апреля в гостях сыграет с «Уфой», «Крылья Советов» на следующий день на своем поле примут «Оренбург».

26.04.2017 19:30 Зрители 11730 основной раунд: 25-й тур Арсенал
Арсенал Т 2:0 Крылья Советов
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Вадим Скрипченко
Голы
31′ Гиа Григалава (Н. Бурмистров) 61
80′ Федерико Иван Расич (И. Горбатенко) 19
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Михаил Александров 98
13′ Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Гиа Григалава 61
60′ Александру Бурчану 62
Игорь Шевченко 88
73′ Илья Максимов 78
Федерико Иван Расич 19
65′ Никита Бурмистров 18
Игорь Горбатенко 39
90′ Мусса Думбья 26
Владислав Рыжков 28
13 Евгений Конюхов
31 Георгий Зотов 59′
40 Сергей Божин
6 Жозе Феррейра Надсон
27 Александр Зуев
10 Кристиан Паскуато
8 Сергей Корниленко
20 Срджан Мияйлович 44′
4 Иван Таранов (к) 71′ 18′
9 Берат Садик
29 Жанни Брюно 58′
77 Сергей Ткачев
21 Вячеслав Зинков 54′
11 Александр Глеб
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 4
3 Угловые 5
10 Фолы 16
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
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Арсенал Т
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