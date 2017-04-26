«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

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Забитыми мячами отметились Гиа Григалава (31-я минута) и Федерико Расич (80). «Арсенал» прервал свою серию из трех поражений.

В турнирной таблице «Арсенал» за пять туров до конца чемпионата, набрав 21 очко, вышел на 14-е место, обойдя «Крылья Советов» по дополнительным показателям. Команды, которые займут 15−16-е места, напрямую вылетят в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а финишировавшие на 13−14-й позициях проведут стыковые матчи с третьей и четвертой командами ФНЛ за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне.

В следующем туре «Арсенал» 30 апреля в гостях сыграет с «Уфой», «Крылья Советов» на следующий день на своем поле примут «Оренбург».