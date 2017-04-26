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26 апреля 2017, 21:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА разгромил «Локомотив» в матче чемпионата России

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал крупную победу над столичным «Локомотивом» со счетом 4:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

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Забитыми мячами отметились Алан Дзагоев (11-я минута), Витиньо (39), Александр Головин (45) и Бибрас Натхо (52). На 17-й минуте Дзагоев получил повреждение и был заменен.

Армейцы не проигрывают в чемпионате страны уже на протяжении 13 матчей. Также ЦСКА не потерпел ни одного поражения под руководством Виктора Гончаренко. Эта победа стала для красно-синих самой крупной, одержанной над «Локомотивом» в чемпионатах России.

С разницей в четыре мяча «Локомотив» проиграл в чемпионатах России во второй раз в истории — осенью 2015 года железнодорожники в «Краснодаре» уступили «Кубани» со счетом 2:6.

В турнирной таблице ЦСКА за пять туров до конца первенства занимает второе место, набрав 50 очков и на семь очков отстает от лидирующего московского «Спартака». На одно очко меньше в активе у идущего третьим санкт-петербургского «Зенита». Первые две команды чемпионата сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов, третья и четвертая — в Лиге Европы.

«Локомотив» с 35 очками идет седьмым. От занимающего четвертую позицию «Краснодара» железнодорожники отстают на шесть очков.

В следующем туре ЦСКА 30 апреля на своем поле примет «Спартак», «Локомотив» днем ранее также дома сыграет с казанским «Рубином».

26.04.2017 19:30 Зрители 16940 основной раунд: 25-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Локомотив М
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
11′ Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью) 10
39′ Виктор Винисиус Витинью (А. Ионов) 20
45′ Александр Головин 17
52′ Бибрас Натхо (Мариу Фернандес) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
Алексей Ионов 11
Понтус Вернблум 3
81′ Мариу Фернандес 2
Зоран Тошич 7
17′ Алан Дзагоев 10
Кирилл Набабкин 14
64′ Виктор Винисиус Витинью 20
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
55 Ренат Янбаев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов
90 Арикленес да Силва Ари
7 Маркес Битанкур Майкон 46′
8 Джефферсон Фарфан
23 Дмитрий Тарасов 46′
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук 68′
20 Владислав Игнатьев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 7
5 Угловые 4
12 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гончаренко: Победа над «Локомотивом» никак не повлияет на ЦСКА перед игрой со «Спартаком»

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Победа в матче чемпионата России по футболу над «Локомотивом» не окажет никакого влияния на команду ЦСКА перед игрой с лидером чемпионата «Спартаком». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
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