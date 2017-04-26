ЦСКА разгромил «Локомотив» в матче чемпионата России

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Забитыми мячами отметились Алан Дзагоев (11-я минута), Витиньо (39), Александр Головин (45) и Бибрас Натхо (52). На 17-й минуте Дзагоев получил повреждение и был заменен.

Армейцы не проигрывают в чемпионате страны уже на протяжении 13 матчей. Также ЦСКА не потерпел ни одного поражения под руководством Виктора Гончаренко. Эта победа стала для красно-синих самой крупной, одержанной над «Локомотивом» в чемпионатах России.

С разницей в четыре мяча «Локомотив» проиграл в чемпионатах России во второй раз в истории — осенью 2015 года железнодорожники в «Краснодаре» уступили «Кубани» со счетом 2:6.

В турнирной таблице ЦСКА за пять туров до конца первенства занимает второе место, набрав 50 очков и на семь очков отстает от лидирующего московского «Спартака». На одно очко меньше в активе у идущего третьим санкт-петербургского «Зенита». Первые две команды чемпионата сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов, третья и четвертая — в Лиге Европы.

«Локомотив» с 35 очками идет седьмым. От занимающего четвертую позицию «Краснодара» железнодорожники отстают на шесть очков.

В следующем туре ЦСКА 30 апреля на своем поле примет «Спартак», «Локомотив» днем ранее также дома сыграет с казанским «Рубином».