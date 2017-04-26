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— Во вторник «Спартак» пусть и с большим трудом, но выиграл у «Урала». Какие впечатления остались у вас?

— Я в таких случаях обычно задаю встречный вопрос: «Что, как считают те же англичане, самое красивое в футболе?» Счет на табло! Дело в том, что после оглушительного провала, какой случился в субботу на Дону, сейчас была нужна просто победа. Уже говорил, что команда не имеет права сегодня сыграть на «четыре с плюсом», как это было с «Зенитом», а потом следующий матч — на твердый «кол», как это произошло в Ростове. Требуется стабильность! И факт, что «Спартак» во вторник переборол разгром, достоин всяческой похвалы.

— Наверняка ощущали нервозность в действиях красно-белых?

— Конечно. Она чувствовалась. Тем более, многие говорят, мол у «Урала» не было трех важных футболистов после удалений. Но и «Спартак» недосчитался капитана Глушакова, а также двух форвардов — Зе Луиша и Луиза Адриану. И если на то пошло, то у каждого клуба есть резервы. Считаю екатеринбуржцев сильной командой с хорошим поставленным футболом. Они здорово контролируют игру, владеют мячом, проводят комбинации. И против красно-белых, кстати, имели моменты, особенно в первом тайме. Так что «Спартак» одержал очень важную победу.

— Массимо Каррера, к слову, в девятый раз в сезоне выиграл со счетом 1:0 и превзошел достижение сезона-1969, когда у вас за чемпионат набралось восемь минимальных побед.

— Победа с таким счетом говорит о том, что надежно выстроена оборона. Если перевести разговор на язык военной тематики… Чем силен фронт?

— Тылом.

— Вот! Сами же отвечаете. Хотя, конечно, содержание игры в атаке тоже желательно. Можно натужно выиграть один матч по принципу «главное — результат», затем другой… Но народ все-таки приходит и за зрелищем на стадион.

— Конкретно в ближайший месяц болельщики, кажется, будут приходить все-таки в надежде увидеть чемпионство.

— Сейчас — да. Все очень соскучились. Слишком большой все-таки был период после предыдущего золота.

— В ближайшем дерби с ЦСКА сможет сыграть Глушаков, которому КДК выписал лишь один матч дисквалификации. Правильное решение?

— Абсолютно. Я не увидел в действиях Дениса чего-то криминального. Также дисциплинарный комитет справедливо разобрался в истории с Павлюченко.

— Анзор Кавазашвили с вами не согласится. Он на страницах «СЭ» выразил мнение, что Глушакова надо было наказать строже, что его нарушение — пятно на репутации…

— Анзор Амберкович имеет право на свое мнение. Но у меня оно совершенно другое. К слову, Валерий Газзаев оценил судейство Еськова в Санкт-Петербурге положительно. А Сергей Хусаинов, арбитр ФИФА, раскритиковал работу рефери вдрызг. И я на стороне Хусаинова! Потому что Еськов потерял бразды правления на поле. Это был провал! Как судья он полностью провалил матч.

— Не имел права в той игре судья показывать три удаления гостям? Не заслуживали они этого?

— Нет, конечно же. По крайней мере, как минимум с одной красной карточкой, показанной Бикфалви, я вообще не согласен. Футболист екатеринбуржцев играл в мяч! И уже потом он все-таки по инерции наткнулся на ногу соперника. Чисто игровой момент!

— Все пишут о рекомендациях УЕФА — якобы, если игрок попадает в ногу даже после того, как выбил мяч, это все равно расценивается как фол. Гранквиста так удаляли в Лиге Европы.

— Да ведь Бикфалви не попадал в ногу! Смольников сам влетел в него! Как вообще игрок «Урала» мог избежать этой ситуации? Молниеносный эпизод. Кто успеет подогнуть ногу и убрать ее? Невозможно это сделать. И намерение было — сыграть в мяч, что футболист гостей и сделал.

— Что вообще происходит в нашем судействе, на ваш взгляд? В матче «Локо» — «Амкар» вот пенальти странный еще назначили…

— Я, к сожалению, не смотрел ту игру, но все говорят, что да, это был смешной 11-метровый. У меня одно пожелание арбитрам: работайте квалифицированно и объективно. Чтобы никто не видел в ваших действиях предвзятости.

— Сейчас ее не наблюдаете?

— Очень не хотелось бы в это верить. Многие говорят, что в игре «Зенит» — «Урал» она была. Так ли это? Не могу ответить. Предвзят ли был осенью в матче сине-бело-голубых против «Спартака» Сергей Иванов? То же самое — не знаю… Как судья может якобы реагировать на подсказку помощника и не видеть при этом эпизод самостоятельно?

А в завершении этой темы просто скажу: посмотрите, кто из наших арбитров обслуживает чемпионаты мира и Европы?

— Карасев.

— Единственный! Пока только он на международном уровне котируется. Да и то, к сожалению, говорят, что Сергей получил не столь высокую оценку за Euro-2016. А есть замечательные примеры из прошлого — тот же Николай Латышев. И наших действующих судей я хочу сейчас попросить: ни испортите, пожалуйста, концовку чемпионата.

Михаил ГОНЧАРОВ

из Дома футбола.