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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29564211/
26 апреля 2017, 20:38 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Лучшие у «Зенита» в Оренбурге — Лунев и Смольников

«СЭ» детально разобрал матч в Оренбурге.

Оренбург — Зенит. Оценки СЭ. Увеличить
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ОРЕНБУРГ

РУДЕНКО — 6,0. Попал в основу из-за травм трех основных вратарей, но не стушевался. На 13-й минуте вытащил из-под перекладины сложный удар-подачу Шатова, а чуть позже среагировал на помарку Полуяхтова и намертво взял мяч, не позволив добраться до него Смольникову. Во втором тайме выручил команду после удара Данни в упор.

МАЛЫХ — 5,5. В целом, уверенно провел игру на правом фланге защиты, перекрыл кислород игравшему на той же бровке Данни. Но в концовке допустил оплошность, оставив зону на краю и позволив тому же португальцу выйти один на один.

ОЙЕВОЛЕ — 5,5. В целом, справился с задачами в центре обороны, хотя суперсложных ребусов зенитовцы ему не загадывали. Перед началом второго тайма впервые в этом сезоне был заменен — до этого сыграл все матчи от свистка до свистка.

СИВАКОВ — 6,0. Лучший в матче по числу выносов. Что совсем не удивительно: защитник отлично справился с задачей связать Джорджевича.

ПОЛУЯХТОВ — 5,5. За пару минут до назначения пенальти чуть не привез голевой момент — не стал выбивать мяч из штрафной, и тот чуть не оказался у Смольникова. Вперед бегал нечасто.

ГРИГОРЬЕВ — 6,0. Часто оказывался в центре внимания, поучаствовал почти во всех атаках хозяев. Отлично навесил со штрафного в конце первого тайма — Дюриш после этой подачи чуть не сравнял счет.

ГЕОРГИЕВ — 5,5. В спорной ситуации за фол болгарина на Жиркове был назначен пенальти. В остальное время Георгиев пытался исправиться, постоянно мелькал в нападении, а на 81-й минуте мог забить гол-красавец — но не попал в «девятку».

ДРАГУН — 6,0. Один из незаметных героев встречи: не только усердно трудился в опорной зоне и совершил большое количество перехватов, но и старательно раскручивал атаки хозяев из глубины.

ПОПОВИЧ — 5,5. Неброский матч словенца. Номинально вышел в центре полузащиты ближе к атаке, но в большей степени занимался черновой работой.

ПАРНЯКОВ — 5,5. Перманентно бороздил левую бровку, хотя вчистую дуэль у Смольникова не выиграл. Часто навешивал в центр штрафной, иногда — опасно.

ДЮРИШ — 6,0. В дебюте встречи оказался на передовой, но мяч после его удара со «второго этажа» оказался в руках Лунева. Перед перерывом получил голевой момент «пожирнее»: из неудобной позиции исхитрился пробить головой так, что голкиперу «Зенита» пришлось продемонстрировать свое мастерство. Из-за травмы был заменен на исходе часа.

АНДРЕЕВ — 5,5. Занял место в центре обороны в перерыве. Отработал без нареканий.

ЛОБЖАНИДЗЕ — 6,0. Спешно вышел на замену в середине второго тайма из-за травмы Дюриша. Спустя три минуты создал для себя момент: хлестко пробил с левой в ближний угол, но чуть промазал. Чуть позже мог замкнуть подачу Георгиева, но не подстроился под мяч.

ВОРОБЬЕВ — 5,5. Добавил свежести атаке «Оренбурга», но не более того.

ЗЕНИТ

ЛУНЕВ — 6,5. Неожиданно часто вступал в игру: не только перехватывал и отбивал мячи, но и порой творил чудеса. В частности, в конце первого тайма с трудом сложился и среагировал на коварный удар Дюриша.

СМОЛЬНИКОВ — 6,5. В первом тайме не слишком часто бегал вперед, но после перерыва стал более активен и даже создал голевой момент для партнеров — в том эпизоде сначала Цаллагов, а потом и Жулиану не попали по мячу.

НЕТУ — 5,0. Не всегда выигрывал единоборства — например, в начале встречи уступил в верховой дуэли Дюришу, а тот пробил в створ. В конце первого тайма в необязательной ситуации нарушил правила, за что получил желтую карточку. С этого «стандарта» «Оренбург» чуть не забил.

ИВАНОВИЧ — 5,5. Как и Нету, не выглядел оплотом обороны в этом матче — не раз терял позицию и проиграл не одно единоборство.

ЖИРКОВ — 6,0. Не слишком ярко проявил себя на левом фланге, хотя с непосредственными обязанностями справился. Главное — заработал пенальти в неоднозначной ситуации.

ХАВИ ГАРСИЯ — 5,5. Не так часто вступал в отбор, как обычно. Помимо этого, проворонил Дюриша, когда словак в конце первого тайма опасно бил по воротам.

ЦАЛЛАГОВ — 6,0. На этот раз вышел не на фланге обороны, а в опорной зоне. «Оренбург» чаще атаковал с флангов, что можно посчитать похвалой Цаллагова.

ШАТОВ — 5,5. В начале игры совершил хитроумный удар-навес, который ликвидировал голкипер. В остальное время был достаточно инертен.

ЖУЛИАНУ — 6,0. Уверенно реализовал 11-метровый удар, прервав серию из восьми безголевых матчей. Затем на долгое время выпал из игры и вернулся в нее в середине второго тайма, когда не попал по мячу после прострела Смольникова — правда, в том эпизоде бразильца смутил Цаллагов.

ДАННИ — 5,5. Много двигался с фланга в центр и обратно, не жалел себя при единоборствах. Но остроты от португальца не хватало. Лишь раз он приблизился к голу, когда пробил во вратаря в середине второго тайма.

ДЖОРДЖЕВИЧ — 5,0. Получил редкий шанс проявить себя в основе, но в роли центрального нападающего себя не проявил. Был практически изолирован от команды, так как редко открывался и не смог навязать борьбу мощным защитникам «Оренбурга».

МОЛЛО — 5,0. Не сумел разнообразить игру «Зенита» в нападении.

26.04.2017 17:00 Зрители 5543 основной раунд: 25-й тур Газовик
Оренбург 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Мирча Луческу
Голы
7 Виктор де Паула Жулиану 17′
Составы
Александр Руденко 1
Андрей Малых 12
Владимир Полуяхтов 2
Михаил Сиваков 3
Максим Григорьев 48
Владимир Парняков 9
Благое Георгиев 40
Станислав Драгун 50
46′ Адессойе Ойеволе (к) 58
Дмитрий Андреев 15
75′ Денис Попович 32
Роман Воробьев 5
57′ Михал Дюриш 16
Элгуджа Лобжанидзе 45
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 66′
81 Юрий Жирков
13 Луиш Нету 43′
60 Бранислав Иванович
7 Виктор де Паула Жулиану
30 Ибрагим Цаллагов 81′
17 Олег Шатов 59′
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия 90′
77 Лука Джорджевич 75′
24 Йоан Молло
10 Мигел Алвеш Данни (к) 87′
11 Александр Кержаков
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 4
4 Угловые 2
17 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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