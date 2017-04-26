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ОРЕНБУРГ

РУДЕНКО — 6,0. Попал в основу из-за травм трех основных вратарей, но не стушевался. На 13-й минуте вытащил из-под перекладины сложный удар-подачу Шатова, а чуть позже среагировал на помарку Полуяхтова и намертво взял мяч, не позволив добраться до него Смольникову. Во втором тайме выручил команду после удара Данни в упор.

МАЛЫХ — 5,5. В целом, уверенно провел игру на правом фланге защиты, перекрыл кислород игравшему на той же бровке Данни. Но в концовке допустил оплошность, оставив зону на краю и позволив тому же португальцу выйти один на один.

ОЙЕВОЛЕ — 5,5. В целом, справился с задачами в центре обороны, хотя суперсложных ребусов зенитовцы ему не загадывали. Перед началом второго тайма впервые в этом сезоне был заменен — до этого сыграл все матчи от свистка до свистка.

СИВАКОВ — 6,0. Лучший в матче по числу выносов. Что совсем не удивительно: защитник отлично справился с задачей связать Джорджевича.

ПОЛУЯХТОВ — 5,5. За пару минут до назначения пенальти чуть не привез голевой момент — не стал выбивать мяч из штрафной, и тот чуть не оказался у Смольникова. Вперед бегал нечасто.

ГРИГОРЬЕВ — 6,0. Часто оказывался в центре внимания, поучаствовал почти во всех атаках хозяев. Отлично навесил со штрафного в конце первого тайма — Дюриш после этой подачи чуть не сравнял счет.

ГЕОРГИЕВ — 5,5. В спорной ситуации за фол болгарина на Жиркове был назначен пенальти. В остальное время Георгиев пытался исправиться, постоянно мелькал в нападении, а на 81-й минуте мог забить гол-красавец — но не попал в «девятку».

ДРАГУН — 6,0. Один из незаметных героев встречи: не только усердно трудился в опорной зоне и совершил большое количество перехватов, но и старательно раскручивал атаки хозяев из глубины.

ПОПОВИЧ — 5,5. Неброский матч словенца. Номинально вышел в центре полузащиты ближе к атаке, но в большей степени занимался черновой работой.

ПАРНЯКОВ — 5,5. Перманентно бороздил левую бровку, хотя вчистую дуэль у Смольникова не выиграл. Часто навешивал в центр штрафной, иногда — опасно.

ДЮРИШ — 6,0. В дебюте встречи оказался на передовой, но мяч после его удара со «второго этажа» оказался в руках Лунева. Перед перерывом получил голевой момент «пожирнее»: из неудобной позиции исхитрился пробить головой так, что голкиперу «Зенита» пришлось продемонстрировать свое мастерство. Из-за травмы был заменен на исходе часа.

АНДРЕЕВ — 5,5. Занял место в центре обороны в перерыве. Отработал без нареканий.

ЛОБЖАНИДЗЕ — 6,0. Спешно вышел на замену в середине второго тайма из-за травмы Дюриша. Спустя три минуты создал для себя момент: хлестко пробил с левой в ближний угол, но чуть промазал. Чуть позже мог замкнуть подачу Георгиева, но не подстроился под мяч.

ВОРОБЬЕВ — 5,5. Добавил свежести атаке «Оренбурга», но не более того.

ЗЕНИТ

ЛУНЕВ — 6,5. Неожиданно часто вступал в игру: не только перехватывал и отбивал мячи, но и порой творил чудеса. В частности, в конце первого тайма с трудом сложился и среагировал на коварный удар Дюриша.

СМОЛЬНИКОВ — 6,5. В первом тайме не слишком часто бегал вперед, но после перерыва стал более активен и даже создал голевой момент для партнеров — в том эпизоде сначала Цаллагов, а потом и Жулиану не попали по мячу.

НЕТУ — 5,0. Не всегда выигрывал единоборства — например, в начале встречи уступил в верховой дуэли Дюришу, а тот пробил в створ. В конце первого тайма в необязательной ситуации нарушил правила, за что получил желтую карточку. С этого «стандарта» «Оренбург» чуть не забил.

ИВАНОВИЧ — 5,5. Как и Нету, не выглядел оплотом обороны в этом матче — не раз терял позицию и проиграл не одно единоборство.

ЖИРКОВ — 6,0. Не слишком ярко проявил себя на левом фланге, хотя с непосредственными обязанностями справился. Главное — заработал пенальти в неоднозначной ситуации.

ХАВИ ГАРСИЯ — 5,5. Не так часто вступал в отбор, как обычно. Помимо этого, проворонил Дюриша, когда словак в конце первого тайма опасно бил по воротам.

ЦАЛЛАГОВ — 6,0. На этот раз вышел не на фланге обороны, а в опорной зоне. «Оренбург» чаще атаковал с флангов, что можно посчитать похвалой Цаллагова.

ШАТОВ — 5,5. В начале игры совершил хитроумный удар-навес, который ликвидировал голкипер. В остальное время был достаточно инертен.

ЖУЛИАНУ — 6,0. Уверенно реализовал 11-метровый удар, прервав серию из восьми безголевых матчей. Затем на долгое время выпал из игры и вернулся в нее в середине второго тайма, когда не попал по мячу после прострела Смольникова — правда, в том эпизоде бразильца смутил Цаллагов.

ДАННИ — 5,5. Много двигался с фланга в центр и обратно, не жалел себя при единоборствах. Но остроты от португальца не хватало. Лишь раз он приблизился к голу, когда пробил во вратаря в середине второго тайма.

ДЖОРДЖЕВИЧ — 5,0. Получил редкий шанс проявить себя в основе, но в роли центрального нападающего себя не проявил. Был практически изолирован от команды, так как редко открывался и не смог навязать борьбу мощным защитникам «Оренбурга».

МОЛЛО — 5,0. Не сумел разнообразить игру «Зенита» в нападении.