Мутко: РФС хочет ввести видеоповторы в чемпионате России

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В среду глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что видеоассистенты судей будут использоваться на чемпионате мира — 2018, игры которого пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

«Мы подробно обсуждали эту тему (видеоповторов) с ФИФА, и я обратился к ним с официальной просьбой, — сказал Мутко, комментируя введение видеоповторов на мировом первенстве 2018 года. — Мы хотели бы, чтобы эти эксперименты (с видеоповторами) — как минимум, на этих стадионах (чемпионата мира) — использовались бы и на матчах чемпионата России».

«Футбол становится более динамичным, быстрым. Зрители смотрят его в комфортных условиях, особенно по телевизору, где повторы показывают десятки раз», — подчеркнул глава РФС.