Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29564201/
26 апреля 2017, 20:36 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко: РФС хочет ввести видеоповторы в чемпионате России

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский футбольный союз (РФС) хотел бы, чтобы на матчах чемпионата страны использовалась система видеоповторов, которая будет функционировать на мировом первенстве 2018 года. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Мутко: РФС хочет ввести видеоповторы в чемпионате России - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что видеоассистенты судей будут использоваться на чемпионате мира — 2018, игры которого пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

«Мы подробно обсуждали эту тему (видеоповторов) с ФИФА, и я обратился к ним с официальной просьбой, — сказал Мутко, комментируя введение видеоповторов на мировом первенстве 2018 года. — Мы хотели бы, чтобы эти эксперименты (с видеоповторами) — как минимум, на этих стадионах (чемпионата мира) — использовались бы и на матчах чемпионата России».

«Футбол становится более динамичным, быстрым. Зрители смотрят его в комфортных условиях, особенно по телевизору, где повторы показывают десятки раз», — подчеркнул глава РФС.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Никита Симонян: Судейство Еськова в Санкт-Петербурге — это провал!

Никита Симонян: Судейство Еськова в Санкт-Петербурге — это провал!

Разговор корреспондента «СЭ» с первым вице-президентом РФС состоялся в среду днем до матчей «Оренбург» — «Зенит» и ЦСКА — «Локомотив». Поэтому новые спорные решения судей мы не затронули, зато удалось обсудить вторничную игру «Спартака» с «Уралом» (1:0) и скандальный прошлый тур.
Еще 7 новостей  Все новости
26 апреля

Мутко: РФС хочет ввести видеоповторы в чемпионате России

В расширенный список сборной России для участия в ОИ-2018 вошли 598 спортсменов

Книга о пути Квята в "Формулу-1" презентована в Сочи