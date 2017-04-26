Оренбургские страдания «Зенита»

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ХОРОШИЕ МАНЕРЫ ОТ ЛУЧЕСКУ

Какого приема ждать от Оренбурга? По пути на Южный Урал «Зениту» это было абсолютно неизвестно. Ведь сюда сине-бело-голубые ехали впервые. Однако волной тепла гостей захлестнуло уже в аэропорту им. Гагарина. Плюс 14 после апрельских снегопадов на берегах Невы показались курортом. Но и в переносном смысле гостей встретили тепло. Самой желанной фигурой для местных любителей футбола оказался Данни. В аэропорту португалец минут 10 не покидал живой круг, пока не сфотографировался со всеми желающими.

Впрочем, это по прилету. А на стадионе у оренбургских мальчишек нашелся другой герой — Иван Новосельцев. Возможно, потому что именно он забил первый гол «Оренбургу» в премьер-лиге, еще будучи игроком «Ростова». А сейчас юные зрители несколько раз хором прокричали имя и фамилию защитника, пока тот гулял по искусственной траве. И в итоге были вознаграждены пятиминутным общением.

После чего переключились на… Мирчу Луческу. «Потом», — пообещал главный тренер «Зенита». И вскоре уже раздавал автографы, не забыв преподать небольшой урок хороших манер. «Надо «пожалуйста» добавлять, а не просто кричать «Мирча, Мирча», — по-отечески улыбался румын ребятам.

Пытались они взять в оборот и главного тренера «Оренбурга» Роберта Евдокимова, обращаясь к нему почтительно «Роберт Геннадьевич». Но рулевой хозяев отложил общение на после игры.

ДЖОРДЖЕВИЧ НА МЕСТЕ ДЗЮБЫ

Как известно, перед встречей с «Оренбургом» Луческу лишился сразу двух нападающих: Дзюба остался дома из-за дисквалификации, Кокорин — из-за травмы. Выбирая между Кержаковым и Джорджевичем в качестве замены Дзюбе на позиции центрфорварда, тренер остановился на черногорце. Что ж, герой осенних матчей с «Ростовом» в Петербурге и «Маккаби» в Тель-Авиве долго ждал своего шанса. Четыре минуты в недавней встрече со «Спартаком», когда уже все по большому счету было ясно, вряд ли можно считать таковым. До этого же Джорджевич появлялся на поле аж в ноябре прошлого года против «Крыльев».

Компанию балканцу на острие атаки периодически составлял Шатов, который то и дело смещался с правого края в центр. Однако беда для «Оренбурга» пришла с другого фланга. Подключение Жиркова к атаке и его вход в штрафную привели к столкновению защитника с Георгиевым. Вернее — с его бедром. Вилков сразу указал на точку. В отсутствии Кришито исполнять 11-метровый отправился Жулиану. Пробил он не сильно, но Руденко перехитрил.

Довольно быстрый гол успокоил «Зенит». Петербуржцы стали играть куда осмысленнее, чем в предыдущей встрече с «Уралом». Однако, как только «Оренбургу» стало нечего терять, тут же появилась работа и у Лунева.

На последней минуте первого тайма голкипер «Зенита» едва не довел стадион «Газовик» до нервного срыва, когда после удара головой Дюриша накрыл мяч на линии, на мгновение приотпустил и снова зафиксировал.

И СНОВА МОЛЛО

Не знаю, чем угощали болельщиков «Оренбурга» в перерыве, однако стоило начаться второму тайму, как стадион начал совершенно по-другому поддерживать свою команду. Под рев трибун другие скорости включили и хозяева поля. Так что «Зениту» пришлось уйти пусть не в глухую, но оборону. Более того, гости были вынуждены держать ее минут 25.

Тогда Луческу решил передернуть ситуацию и выпустил Молло, как и в прошлой игре с «Уралом». Француз заменил Джорджевича. Так легионер стал центральным нападающим. К слову, на поле Молло вышел одновременно с Воробьевым. «Рома, спасай», — кричали с трибун воспитаннику петербургского футбола.

Однако сразу после этого едва не забил Молло. Но поскольку убежать от Малых ему не удалось, интрига в матче сохранилась — и страсти разгорелись с новой силой.

Впрочем, «Зенит» в концовке отодвинул игру от своих ворот. К тому же, благодаря еще одной замене, в центре атаки появился «профильный специалист» — Александр Кержаков. Фанаты «Зенита» по традиции встретили его «ламбадой». Однако и «Оренбург» нашел в себе силы на последний штурм. Участие в нем принял даже Руденко. Но петербуржцы этот натиск выдержали, во втором мачте подряд набрали бы три очка и продолжил борьбу если не за золото, то за серебро.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Оренбурга.