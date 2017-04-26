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26 апреля 2017, 20:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Оренбургские страдания «Зенита»

Сине-бело-голубые одержали победу на выезде с помощью неоднозначного пенальти.

<nobr>Сине-бело-голубые</nobr> одержали победу на выезде с помощью неоднозначного пенальти. Увеличить
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ХОРОШИЕ МАНЕРЫ ОТ ЛУЧЕСКУ

Какого приема ждать от Оренбурга? По пути на Южный Урал «Зениту» это было абсолютно неизвестно. Ведь сюда сине-бело-голубые ехали впервые. Однако волной тепла гостей захлестнуло уже в аэропорту им. Гагарина. Плюс 14 после апрельских снегопадов на берегах Невы показались курортом. Но и в переносном смысле гостей встретили тепло. Самой желанной фигурой для местных любителей футбола оказался Данни. В аэропорту португалец минут 10 не покидал живой круг, пока не сфотографировался со всеми желающими.

Впрочем, это по прилету. А на стадионе у оренбургских мальчишек нашелся другой герой — Иван Новосельцев. Возможно, потому что именно он забил первый гол «Оренбургу» в премьер-лиге, еще будучи игроком «Ростова». А сейчас юные зрители несколько раз хором прокричали имя и фамилию защитника, пока тот гулял по искусственной траве. И в итоге были вознаграждены пятиминутным общением.

После чего переключились на… Мирчу Луческу. «Потом», — пообещал главный тренер «Зенита». И вскоре уже раздавал автографы, не забыв преподать небольшой урок хороших манер. «Надо «пожалуйста» добавлять, а не просто кричать «Мирча, Мирча», — по-отечески улыбался румын ребятам.

Пытались они взять в оборот и главного тренера «Оренбурга» Роберта Евдокимова, обращаясь к нему почтительно «Роберт Геннадьевич». Но рулевой хозяев отложил общение на после игры.

ДЖОРДЖЕВИЧ НА МЕСТЕ ДЗЮБЫ

Как известно, перед встречей с «Оренбургом» Луческу лишился сразу двух нападающих: Дзюба остался дома из-за дисквалификации, Кокорин — из-за травмы. Выбирая между Кержаковым и Джорджевичем в качестве замены Дзюбе на позиции центрфорварда, тренер остановился на черногорце. Что ж, герой осенних матчей с «Ростовом» в Петербурге и «Маккаби» в Тель-Авиве долго ждал своего шанса. Четыре минуты в недавней встрече со «Спартаком», когда уже все по большому счету было ясно, вряд ли можно считать таковым. До этого же Джорджевич появлялся на поле аж в ноябре прошлого года против «Крыльев».

Компанию балканцу на острие атаки периодически составлял Шатов, который то и дело смещался с правого края в центр. Однако беда для «Оренбурга» пришла с другого фланга. Подключение Жиркова к атаке и его вход в штрафную привели к столкновению защитника с Георгиевым. Вернее — с его бедром. Вилков сразу указал на точку. В отсутствии Кришито исполнять 11-метровый отправился Жулиану. Пробил он не сильно, но Руденко перехитрил.

Довольно быстрый гол успокоил «Зенит». Петербуржцы стали играть куда осмысленнее, чем в предыдущей встрече с «Уралом». Однако, как только «Оренбургу» стало нечего терять, тут же появилась работа и у Лунева.

На последней минуте первого тайма голкипер «Зенита» едва не довел стадион «Газовик» до нервного срыва, когда после удара головой Дюриша накрыл мяч на линии, на мгновение приотпустил и снова зафиксировал.

И СНОВА МОЛЛО

Не знаю, чем угощали болельщиков «Оренбурга» в перерыве, однако стоило начаться второму тайму, как стадион начал совершенно по-другому поддерживать свою команду. Под рев трибун другие скорости включили и хозяева поля. Так что «Зениту» пришлось уйти пусть не в глухую, но оборону. Более того, гости были вынуждены держать ее минут 25.

Тогда Луческу решил передернуть ситуацию и выпустил Молло, как и в прошлой игре с «Уралом». Француз заменил Джорджевича. Так легионер стал центральным нападающим. К слову, на поле Молло вышел одновременно с Воробьевым. «Рома, спасай», — кричали с трибун воспитаннику петербургского футбола.

Однако сразу после этого едва не забил Молло. Но поскольку убежать от Малых ему не удалось, интрига в матче сохранилась — и страсти разгорелись с новой силой.

Впрочем, «Зенит» в концовке отодвинул игру от своих ворот. К тому же, благодаря еще одной замене, в центре атаки появился «профильный специалист» — Александр Кержаков. Фанаты «Зенита» по традиции встретили его «ламбадой». Однако и «Оренбург» нашел в себе силы на последний штурм. Участие в нем принял даже Руденко. Но петербуржцы этот натиск выдержали, во втором мачте подряд набрали бы три очка и продолжил борьбу если не за золото, то за серебро.

Сергей ЦИММЕРМАН
из Оренбурга.

26.04.2017 17:00 Зрители 5543 основной раунд: 25-й тур Газовик
Оренбург 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Мирча Луческу
Голы
7 Виктор де Паула Жулиану 17′
Составы
Александр Руденко 1
Андрей Малых 12
Владимир Полуяхтов 2
Михаил Сиваков 3
Максим Григорьев 48
Владимир Парняков 9
Благое Георгиев 40
Станислав Драгун 50
46′ Адессойе Ойеволе (к) 58
Дмитрий Андреев 15
75′ Денис Попович 32
Роман Воробьев 5
57′ Михал Дюриш 16
Элгуджа Лобжанидзе 45
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 66′
81 Юрий Жирков
13 Луиш Нету 43′
60 Бранислав Иванович
7 Виктор де Паула Жулиану
30 Ибрагим Цаллагов 81′
17 Олег Шатов 59′
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия 90′
77 Лука Джорджевич 75′
24 Йоан Молло
10 Мигел Алвеш Данни (к) 87′
11 Александр Кержаков
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 4
4 Угловые 2
17 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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