Оренбургские страдания «Зенита»
Сине-бело-голубые одержали победу на выезде с помощью неоднозначного пенальти.
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ХОРОШИЕ МАНЕРЫ ОТ ЛУЧЕСКУ
Какого приема ждать от Оренбурга? По пути на Южный Урал «Зениту» это было абсолютно неизвестно. Ведь сюда
Впрочем, это по прилету. А на стадионе у оренбургских мальчишек нашелся другой герой — Иван Новосельцев. Возможно, потому что именно он забил первый гол «Оренбургу» в
После чего переключились на… Мирчу Луческу. «Потом», — пообещал главный тренер «Зенита». И вскоре уже раздавал автографы, не забыв преподать небольшой урок хороших манер. «Надо «пожалуйста» добавлять, а не просто кричать «Мирча, Мирча», —
Пытались они взять в оборот и главного тренера «Оренбурга» Роберта Евдокимова, обращаясь к нему почтительно «Роберт Геннадьевич». Но рулевой хозяев отложил общение на после игры.
ДЖОРДЖЕВИЧ НА МЕСТЕ ДЗЮБЫ
Как известно, перед встречей с «Оренбургом» Луческу лишился сразу двух нападающих: Дзюба остался дома
Компанию балканцу на острие атаки периодически составлял Шатов, который то и дело смещался с правого края в центр. Однако беда для «Оренбурга» пришла с другого фланга. Подключение Жиркова к атаке и его вход в штрафную привели к столкновению защитника с Георгиевым. Вернее — с его бедром. Вилков сразу указал на точку. В отсутствии Кришито исполнять 11-метровый отправился Жулиану. Пробил он не сильно, но Руденко перехитрил.
Довольно быстрый гол успокоил «Зенит». Петербуржцы стали играть куда осмысленнее, чем в предыдущей встрече с «Уралом». Однако, как только «Оренбургу» стало нечего терять, тут же появилась работа и у Лунева.
На последней минуте первого тайма голкипер «Зенита» едва не довел стадион «Газовик» до нервного срыва, когда после удара головой Дюриша накрыл мяч на линии, на мгновение приотпустил и снова зафиксировал.
И СНОВА МОЛЛО
Не знаю, чем угощали болельщиков «Оренбурга» в перерыве, однако стоило начаться второму тайму, как стадион начал совершенно
Тогда Луческу решил передернуть ситуацию и выпустил Молло, как и в прошлой игре с «Уралом». Француз заменил Джорджевича. Так легионер стал центральным нападающим. К слову, на поле Молло вышел одновременно с Воробьевым. «Рома, спасай», — кричали с трибун воспитаннику петербургского футбола.
Однако сразу после этого едва не забил Молло. Но поскольку убежать от Малых ему не удалось, интрига в матче сохранилась — и страсти разгорелись с новой силой.
Впрочем, «Зенит» в концовке отодвинул игру от своих ворот. К тому же, благодаря еще одной замене, в центре атаки появился «профильный специалист» — Александр Кержаков. Фанаты «Зенита» по традиции встретили его «ламбадой». Однако и «Оренбург» нашел в себе силы на последний штурм. Участие в нем принял даже Руденко. Но петербуржцы этот натиск выдержали, во втором мачте подряд набрали бы три очка и продолжил борьбу если не за золото, то за серебро.
Сергей ЦИММЕРМАН
из Оренбурга.
|Роберт Евдокимов
|Мирча Луческу
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|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Гол с пенальти
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