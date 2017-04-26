Президент ФК «Оренбург»: Судья изменил манеру работы после забитого «Зенитом» гола

Встреча 26-го тура чемпионата страны, которая прошла в Оренбурге, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 17-й минуте с пенальти забил Жулиано. Однако видеоповтор позволяет усомниться в правильности назначенного Вилковым пенальти — защитник сине-бело-голубых Юрий Жирков начал заваливаться до контакта с полузащитником оренбуржцев Благоем Георгиевым.

«Сам посмотрел повтор и, кажется, момент был 50 на 50, — считает Столыпин. — Явного нарушения не видно, но вроде бы у Благоя была выставлена нога. Здесь, конечно, надо смотреть специалистам».

На вопрос, нет ли претензий к работе судей в целом по матчу, собеседник ТАСС ответил: «Ну как нет претензий? Как нам забили гол, все по-другому пошло — где-то угловой не дали, где-то офсайд зафиксировали, которого, вроде, не было, такие нюансы были, но после гола отпустило. Но это просто моя субъективная точка зрения».

Президент «Оренбурга» ушел от ответа на вопрос, считает ли он судейство предвзятым.

«Я никогда никого не подозреваю и своим ребятам говорю: бейте, забивайте, и вопросов никаких не будет. Обычно проигравшая команда начинает искать виноватых, и виноватыми оказываются все, кроме нее. Судьи тоже люди, ошибаются все; свое счастье надо искать у чужих ворот, и тогда никаких судей обвинять не надо будет. Моменты были, реализовали бы — выиграли», — сказал он.

«Игра была минимум ничейной»

После первого тайма был заменен центральный защитник оренбуржцев Адесойе Ойеволе. «Он играл на травме, и сам попросил замену. Когда он вернется, еще предстоит определить», — прокомментировал ситуацию собеседник ТАСС.

По мнению Столыпина, команда не заслуживала поражения. «Игра была ничейной, как минимум не проигрышной. Моментов у нас было не меньше, а голевых и побольше, мне кажется. А что касается команды, претензий ни к кому нет — сыграли отлично, несмотря на то, что проиграли», — сказал он.

«Оренбург» с 22 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре команда Роберта Евдокимова встретится на выезде с «Крыльями Советов» 1 мая.