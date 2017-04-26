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26 апреля 2017, 20:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Президент ФК «Оренбург»: Судья изменил манеру работы после забитого «Зенитом» гола

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный судья матча чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Зенитом» Михаил Вилков поменял манеру работы после забитого сине-бело-голубыми гола. Такое мнение ТАСС высказал президент оренбургского клуба Василий Столыпин.

Встреча 26-го тура чемпионата страны, которая прошла в Оренбурге, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 17-й минуте с пенальти забил Жулиано. Однако видеоповтор позволяет усомниться в правильности назначенного Вилковым пенальти — защитник сине-бело-голубых Юрий Жирков начал заваливаться до контакта с полузащитником оренбуржцев Благоем Георгиевым.

«Сам посмотрел повтор и, кажется, момент был 50 на 50, — считает Столыпин. — Явного нарушения не видно, но вроде бы у Благоя была выставлена нога. Здесь, конечно, надо смотреть специалистам».

На вопрос, нет ли претензий к работе судей в целом по матчу, собеседник ТАСС ответил: «Ну как нет претензий? Как нам забили гол, все по-другому пошло — где-то угловой не дали, где-то офсайд зафиксировали, которого, вроде, не было, такие нюансы были, но после гола отпустило. Но это просто моя субъективная точка зрения».

Президент «Оренбурга» ушел от ответа на вопрос, считает ли он судейство предвзятым.

«Я никогда никого не подозреваю и своим ребятам говорю: бейте, забивайте, и вопросов никаких не будет. Обычно проигравшая команда начинает искать виноватых, и виноватыми оказываются все, кроме нее. Судьи тоже люди, ошибаются все; свое счастье надо искать у чужих ворот, и тогда никаких судей обвинять не надо будет. Моменты были, реализовали бы — выиграли», — сказал он.

«Игра была минимум ничейной»

После первого тайма был заменен центральный защитник оренбуржцев Адесойе Ойеволе. «Он играл на травме, и сам попросил замену. Когда он вернется, еще предстоит определить», — прокомментировал ситуацию собеседник ТАСС.

По мнению Столыпина, команда не заслуживала поражения. «Игра была ничейной, как минимум не проигрышной. Моментов у нас было не меньше, а голевых и побольше, мне кажется. А что касается команды, претензий ни к кому нет — сыграли отлично, несмотря на то, что проиграли», — сказал он.

«Оренбург» с 22 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре команда Роберта Евдокимова встретится на выезде с «Крыльями Советов» 1 мая.

26.04.2017 17:00 Зрители 5543 основной раунд: 25-й тур Газовик
Оренбург 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Мирча Луческу
Голы
7 Виктор де Паула Жулиану 17′
Составы
Александр Руденко 1
Андрей Малых 12
Владимир Полуяхтов 2
Михаил Сиваков 3
Максим Григорьев 48
Владимир Парняков 9
Благое Георгиев 40
Станислав Драгун 50
46′ Адессойе Ойеволе (к) 58
Дмитрий Андреев 15
75′ Денис Попович 32
Роман Воробьев 5
57′ Михал Дюриш 16
Элгуджа Лобжанидзе 45
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 66′
81 Юрий Жирков
13 Луиш Нету 43′
60 Бранислав Иванович
7 Виктор де Паула Жулиану
30 Ибрагим Цаллагов 81′
17 Олег Шатов 59′
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия 90′
77 Лука Джорджевич 75′
24 Йоан Молло
10 Мигел Алвеш Данни (к) 87′
11 Александр Кержаков
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 4
4 Угловые 2
17 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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