Президент ФК «Оренбург»: Судья изменил манеру работы после забитого «Зенитом» гола
МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный судья матча чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Зенитом» Михаил Вилков поменял манеру работы после забитого
сине-бело-голубыми гола. Такое мнение ТАСС высказал президент оренбургского клуба Василий Столыпин.
Встреча 26-го тура чемпионата страны, которая прошла в Оренбурге, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 17-й минуте с пенальти забил Жулиано. Однако видеоповтор позволяет усомниться в правильности назначенного Вилковым пенальти — защитник
«Сам посмотрел повтор и, кажется, момент был 50 на 50, — считает Столыпин. — Явного нарушения не видно, но вроде бы у Благоя была выставлена нога. Здесь, конечно, надо смотреть специалистам».
На вопрос, нет ли претензий к работе судей в целом по матчу, собеседник ТАСС ответил: «Ну как нет претензий? Как нам забили гол, все
Президент «Оренбурга» ушел от ответа на вопрос, считает ли он судейство предвзятым.
«Я никогда никого не подозреваю и своим ребятам говорю: бейте, забивайте, и вопросов никаких не будет. Обычно проигравшая команда начинает искать виноватых, и виноватыми оказываются все, кроме нее. Судьи тоже люди, ошибаются все; свое счастье надо искать у чужих ворот, и тогда никаких судей обвинять не надо будет. Моменты были, реализовали бы — выиграли», — сказал он.
«Игра была минимум ничейной»
После первого тайма был заменен центральный защитник оренбуржцев Адесойе Ойеволе. «Он играл на травме, и сам попросил замену. Когда он вернется, еще предстоит определить», — прокомментировал ситуацию собеседник ТАСС.
По мнению Столыпина, команда не заслуживала поражения. «Игра была ничейной, как минимум не проигрышной. Моментов у нас было не меньше, а голевых и побольше, мне кажется. А что касается команды, претензий ни к кому нет — сыграли отлично, несмотря на то, что проиграли», — сказал он.
«Оренбург» с 22 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре команда Роберта Евдокимова встретится на выезде с «Крыльями Советов» 1 мая.
|Роберт Евдокимов
|Мирча Луческу
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|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
- Вышел из игры
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- Капитан команды
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