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26 апреля 2017, 20:01 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Мирча Луческу: «Оренбург» прессинговал «Спартак» сильнее, чем «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 25-го тура премьер-лиги с «Оренбургом» (1:0) выразил удовлетворение результатом, но не игрой, передает спецкор «СЭ» Сергей ЦИММЕРМАН.

Главный тренер Зенита выразил удовлетворение результатом но не игрой. Увеличить
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— Как вам игра вашей команды? Насколько вы ей удовлетворены?

— Больше я доволен результатом чем в целом игрой. Мы ее контролировали с первой и до последней минуты — больше, конечно, в первом тайме, когда мы имели полное преимущество. Во втором тайме позволили сопернику проявить инициативу. В особенности «Оренбургу» удавалось исполнять опасные «стандарты». Крепкая, сильная команда. Они своим прессингом заставляли нас нервничать.

Хотя могли забить еще голы во второй половине встречи — Цаллагов, когда промахнулся по мячу, и, конечно, невероятный момент был у Данни, но голкипер выручил хозяев. Мы думали, что «Оренбург» прессингует еще жестче, поскольку анализировали игру «Оренбурга» со «Спартаком» — там был невероятный прессинг, который не позволял сопернику выходить из обороны. Вероятно, с нами они посчитали, что если мы уйдем из этого прессинга, будем иметь преимущество в атаке и сможем создать наши быстрые контратаки. Поэтому он был не такой активный.

— Как вам поле?

— Мы еще перед игрой вышли на поле, и я увидел, что это очень хороший газон, похожий на настоящий. Гораздо лучше, чем тот, на котором играли в Перми и в Уфе. Газон был очень приближен к натуральной зеленой траве. ​.

26.04.2017 17:00 Зрители 5543 основной раунд: 25-й тур Газовик
Оренбург 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Мирча Луческу
Голы
7 Виктор де Паула Жулиану 17′
Составы
Александр Руденко 1
Андрей Малых 12
Владимир Полуяхтов 2
Михаил Сиваков 3
Максим Григорьев 48
Владимир Парняков 9
Благое Георгиев 40
Станислав Драгун 50
46′ Адессойе Ойеволе (к) 58
Дмитрий Андреев 15
75′ Денис Попович 32
Роман Воробьев 5
57′ Михал Дюриш 16
Элгуджа Лобжанидзе 45
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 66′
81 Юрий Жирков
13 Луиш Нету 43′
60 Бранислав Иванович
7 Виктор де Паула Жулиану
30 Ибрагим Цаллагов 81′
17 Олег Шатов 59′
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия 90′
77 Лука Джорджевич 75′
24 Йоан Молло
10 Мигел Алвеш Данни (к) 87′
11 Александр Кержаков
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 4
4 Угловые 2
17 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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