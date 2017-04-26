Мирча Луческу: «Оренбург» прессинговал «Спартак» сильнее, чем «Зенит»

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— Как вам игра вашей команды? Насколько вы ей удовлетворены?

— Больше я доволен результатом чем в целом игрой. Мы ее контролировали с первой и до последней минуты — больше, конечно, в первом тайме, когда мы имели полное преимущество. Во втором тайме позволили сопернику проявить инициативу. В особенности «Оренбургу» удавалось исполнять опасные «стандарты». Крепкая, сильная команда. Они своим прессингом заставляли нас нервничать.

Хотя могли забить еще голы во второй половине встречи — Цаллагов, когда промахнулся по мячу, и, конечно, невероятный момент был у Данни, но голкипер выручил хозяев. Мы думали, что «Оренбург» прессингует еще жестче, поскольку анализировали игру «Оренбурга» со «Спартаком» — там был невероятный прессинг, который не позволял сопернику выходить из обороны. Вероятно, с нами они посчитали, что если мы уйдем из этого прессинга, будем иметь преимущество в атаке и сможем создать наши быстрые контратаки. Поэтому он был не такой активный.

— Как вам поле?

— Мы еще перед игрой вышли на поле, и я увидел, что это очень хороший газон, похожий на настоящий. Гораздо лучше, чем тот, на котором играли в Перми и в Уфе. Газон был очень приближен к натуральной зеленой траве. ​.