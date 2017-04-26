«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

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Мяч на 17-й минуте с пенальти забил Жулиано.

В турнирной таблице «Зенит» за пять туров до конца чемпионата вышел на второе место, набрав 49 очков и на восемь баллов отставая от лидирующего московского «Спартака». На два очка меньше, чем сине-бело-голубые, у занимающего третье место столичного ЦСКА, который свой матч против московского «Локомотива» проведет позднее в среду.

«Оренбург» с 22 очками идет на 13-й позиции. Команда набрала на четыре балла больше, чем идущий на 15-м месте тульский «Арсенал», и на пять очков отстает от расположившегося на 12-й строчке махачкалинского «Анжи». Команды, которые займут 15−16-е места, напрямую вылетят в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а финишировавшие на 13−14-й позициях проведут стыковые матчи с третьей и четвертой командой ФНЛ за право сыграть в премьер-лиге следующего сезона.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с «Томью», «Оренбург» также на выезде проведет матч против самарских «Крыльев Советов». Обе встречи пройдут 1 мая.