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26 апреля 2017, 19:19 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0 в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 17-й минуте с пенальти забил <span class=error>Жулиано</span>. Увеличить
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Мяч на 17-й минуте с пенальти забил Жулиано.

В турнирной таблице «Зенит» за пять туров до конца чемпионата вышел на второе место, набрав 49 очков и на восемь баллов отставая от лидирующего московского «Спартака». На два очка меньше, чем сине-бело-голубые, у занимающего третье место столичного ЦСКА, который свой матч против московского «Локомотива» проведет позднее в среду.

«Оренбург» с 22 очками идет на 13-й позиции. Команда набрала на четыре балла больше, чем идущий на 15-м месте тульский «Арсенал», и на пять очков отстает от расположившегося на 12-й строчке махачкалинского «Анжи». Команды, которые займут 15−16-е места, напрямую вылетят в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а финишировавшие на 13−14-й позициях проведут стыковые матчи с третьей и четвертой командой ФНЛ за право сыграть в премьер-лиге следующего сезона.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с «Томью», «Оренбург» также на выезде проведет матч против самарских «Крыльев Советов». Обе встречи пройдут 1 мая.

26.04.2017 17:00 основной раунд: 25-й тур Газовик
Оренбург 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Мирча Луческу
Голы
7 Виктор де Паула Жулиану 17′
Составы
Александр Руденко 1
Андрей Малых 12
Владимир Полуяхтов 2
Михаил Сиваков 3
Максим Григорьев 48
Владимир Парняков 9
Благое Георгиев 40
Станислав Драгун 50
46′ Адессойе Ойеволе (к) 58
Дмитрий Андреев 15
75′ Денис Попович 32
Роман Воробьев 5
57′ Михал Дюриш 16
Элгуджа Лобжанидзе 45
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 66′
81 Юрий Жирков
13 Луиш Нету 43′
60 Бранислав Иванович
7 Виктор де Паула Жулиану
30 Ибрагим Цаллагов 81′
17 Олег Шатов 60′
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия 90′
77 Лука Джорджевич 76′
24 Йоан Молло
10 Мигел Алвеш Данни (к) 88′
11 Александр Кержаков
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 4
4 Угловые 2
17 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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