Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29563167/
26 апреля 2017, 18:45 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Ионов и Витиньо выйдут в нападении ЦСКА на матч 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом»

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Алексей Ионов и Витиньо выйдут в нападении московского ЦСКА на матч 25-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом», сообщается в официальном аккаунте «красно-синих» в Twitter.

Алексей Ионов и <span class=error>Витиньо</span> выйдут в нападении московского ЦСКА на матч 25-го тура чемпионата России по футболу со столичным Локомотивом сообщается в официальном аккаунте красно-синих в Twitter. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдет в среду на «Арене ЦСКА» и начнется в 19:30 мск. В стартовый состав армейцев также вошли защитник Марио Фернандес и полузащитник Понтус Вернблум, которые в случае получения желтой карточки не смогут принять участие в матче 26-го тура чемпионата России с московским «Спартаком».

Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь, капитан), Алексей Березуцкий, Виктор Васин, Сергей Игнашевич, Александр Головин, Понтус Вернблум, Марио Фернандес, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев, Алексей Ионов, Витиньо.

Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме (вратарь), Виталий Денисов, Неманья Пейчинович, Соломон Кверквелия, Ренат Янбаев, Игорь Денисов, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Маркес Майкон, Алексей Миранчук, Ари.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
26 апреля

Наши 13-летние фигуристки делают то, что в мире удавалось только раз. Видео

Фигурист, которого называли до травмы «вторым Плющенко», вернулся

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч