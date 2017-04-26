Ионов и Витиньо выйдут в нападении ЦСКА на матч 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом»
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Алексей Ионов и Витиньо выйдут в нападении московского ЦСКА на матч 25-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом», сообщается в официальном аккаунте «красно-синих» в Twitter.
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Встреча пройдет в среду на «Арене ЦСКА» и начнется в 19:30 мск. В стартовый состав армейцев также вошли защитник Марио Фернандес и полузащитник Понтус Вернблум, которые в случае получения желтой карточки не смогут принять участие в матче 26-го тура чемпионата России с московским «Спартаком».
Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь, капитан), Алексей Березуцкий, Виктор Васин, Сергей Игнашевич, Александр Головин, Понтус Вернблум, Марио Фернандес, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев, Алексей Ионов, Витиньо.
Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме (вратарь), Виталий Денисов, Неманья Пейчинович, Соломон Кверквелия, Ренат Янбаев, Игорь Денисов, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Маркес Майкон, Алексей Миранчук, Ари.
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