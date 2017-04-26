Капитан «Рубина» Кузьмин впервые в сезоне появится на поле в матче с «Тереком»
Объявлен стартовый состав «Рубина» на домашний матч 25-го тура РФПЛ с «Тереком».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Примечательно, что в список попал капитан казанцев Олег Кузьмин, который в этом сезоне ещё ни разу не появлялся на поле
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Самбрано, Санчес, Кузьмин, Сонг, Цакташ, Лестьенн, Жемалетдинов, Канунников, Жонатас.
Запасные: Нестеренко, Устинов, Махатадзе, Ткачук, Рочина, Карадениз, Ахметов.
Поединок «Рубин» — «Терек» состоится сегодня, 26 апреля, на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 19:30 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter