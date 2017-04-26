Джорджевич и Шатов заменили Дзюбу и Кокорина в стартовом составе «Зенита» на матч с «Оренбургом»

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С первых минут в составе питерцев появятся Олег Шатов и Лука Джорджевич, заменившие травмированного Александра Кокорина и дисквалифицированного за перебор желтых карточек Артема Дзюбу.

«Зенит»: Лунев — Смольников, Нету, Иванович, Жирков — Жулиану, Хави Гарсия, Цаллагов — Шатов, Джорджевич, Данни.

Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Эрнани, Маурисиу, Юсупов, Мак, Молло, Кержаков.

«Оренбург»: Руденко — Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов — Георгиев, Драгун — Григорьев, Попович, Парняков — Дюриш.

Запасные: Гутор, Андреев, Бордачев, Жунич, Бреев, Шогенов, Воробьев, Нехайчик, Ефремов, Саная, Лобжанидзе.

Матч «Оренбург» — «Зенит» состоится в среду, 26 апреля, начало — в 17.00 по московскому времени.