Джорджевич выйдет в основном составе «Зенита» на матч с «Оренбургом»
«Зенит» назвал состав на выездной матч 25-го тура
Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоится сегодня.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени. В составе петербургской команды в стартовом составе выйдет нападающий Лука Джорджевич в отсутствии травмированного Александра Кокорина и дисквалифицированного Артёма Дзюбы.
«Зенит»: Лунёв, Жирков, Иванович, Нету, Смольников, Цаллагов, Хави Гарсия, Жулиано, Данни, Джорджевич, Шатов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter