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26 апреля 2017, 16:49 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Джорджевич выйдет в основном составе «Зенита» на матч с «Оренбургом»

«Зенит» назвал состав на выездной матч 25-го тура Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоится сегодня.

Зенит назвал состав на выездной матч 25-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с Оренбургом который состоится сегодня. Увеличить
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Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени. В составе петербургской команды в стартовом составе выйдет нападающий Лука Джорджевич в отсутствии травмированного Александра Кокорина и дисквалифицированного Артёма Дзюбы.

«Зенит»: Лунёв, Жирков, Иванович, Нету, Смольников, Цаллагов, Хави Гарсия, Жулиано, Данни, Джорджевич, Шатов.
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