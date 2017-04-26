Бюджет «Рубина» в текущем сезоне составляет 7 миллиардов рублей
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Бюджет казанского «Рубина» в текущем сезоне чемпионата России по футболу составляет 7 миллиардов рублей, сообщает портал realnoevremya.
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По данным СМИ, этот бюджет сопоставим с расходами ведущих клубов чемпионата. При этом общие траты спонсоров на поддержку массового и профессионального спорта в регионе, из которых формируется в том числе бюджет «Рубина», составляют 10 миллиардов рублей.
«Рубин» в текущем сезоне после 24 матчей набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. Казанский клуб прекратил борьбу за Кубок России, уступив в полуфинале «Уралу» из Екатеринбурга.
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