Бюджет «Рубина» в текущем сезоне составляет 7 миллиардов рублей

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По данным СМИ, этот бюджет сопоставим с расходами ведущих клубов чемпионата. При этом общие траты спонсоров на поддержку массового и профессионального спорта в регионе, из которых формируется в том числе бюджет «Рубина», составляют 10 миллиардов рублей.

«Рубин» в текущем сезоне после 24 матчей набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. Казанский клуб прекратил борьбу за Кубок России, уступив в полуфинале «Уралу» из Екатеринбурга.