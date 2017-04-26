Кечинов: Чемпионству «Спартака» в этом сезоне уже ничего не должно помешать

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«Спартак» с 57 очками после 25 матчей возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий вторым московский ЦСКА на 10 очков. Армейцы в среду в 25-м туре сыграют со столичным «Локомотивом».

«Буду говорить как болельщик: уже ничего не должно помешать “Спартаку” стать чемпионом, — сказал Кечинов по телефону. — Я верю, что “Спартак” в этой золотой гонке придет первым. Сейчас и календарь благоволит команде. Если разобраться, то у “Спартака” осталась одна серьезная игра — с ЦСКА. На данный момент “Спартак” играет более стабильно, чем армейцы».

«Даже если будет ничья в матче ЦСКА — “Спартак”, ничего такого не произойдет в дальнейшем. У “Спартака” есть хороший (очковый) запас в таблице. ЦСКА сегодня предстоит тяжелейшая игра с “Локомотивом”. Я не уверен, что ЦСКА обыграет “Локомотив”. Думаю, это больше ничейная игра. Запас очков дает “Спартаку” спокойствие», — добавил собеседник агентства.

«Спартак» во вторник победил екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура. «Сейчас вообще не стоит ждать “Спартаку” легких игр, — отметил Кечинов. — Все команды обученные, никто просто так не будет приезжать в Москву и сдаваться. Чемпионский путь не бывает слишком гладким. Таким победы, как над “Уралом”, тоже нужны — они закаляют. Очень сложная победа получилась — здорово, что выиграли! “Урал” — очень приличная команда, они доказали это и в матче с “Зенитом”. У “Урала” не было трех лидеров, но все равно они выглядели прилично».