«Спартак» и интриги: что нужно для медалей, еврокубков, чемпионства
Расклады финиша РФПЛ для
красно-белых.
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Победив «Урал», «Спартак» за пять туров до финиша обеспечил себе как минимум место в еврокубках. «СЭ» — о том, сколько очков нужно набрать
…ВЫИГРАТЬ МЕДАЛИ?
ДВА. В этом случае
ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ МЕСТО В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ…
СЕМЬ. В этом случае «Спартак» будет точно выше «Зенита», расположившегося сейчас на третьей строчке. Даже если питерцы выиграют все матчи, у обеих команд будет по 64 очка, и спартаковцы получат преимущество по большему количеству побед.
… И ЗАВОЕВАТЬ ЧЕМПИОНСТВО?
ВОСЕМЬ. В этом случае «Спартак» будет выше ЦСКА даже в случае стопроцентного результата армейцев —
КАКАЯ СТОЯЛА ЗАДАЧА?
В августе прошлого года, представляя на посту главного тренера команды Массимо Карреру, заместитель председателя Совета директоров «Спартака» Александр Жирков так высказался о целях на сезон:
— Задачи поставлены следующие: завоевание Кубка России и призового место в чемпионате страны.
Из Кубка России
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ «СПАРТАКА»
30 апреля. ЦСКА (г)
6 мая. Томь (д)
13 мая. Амкар (г)
17 мая. Терек (д)
21 мая. Арсенал (г).
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