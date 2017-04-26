«Спартак» и интриги: что нужно для медалей, еврокубков, чемпионства

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Победив «Урал», «Спартак» за пять туров до финиша обеспечил себе как минимум место в еврокубках. «СЭ» — о том, сколько очков нужно набрать красно-белым, чтобы….

…ВЫИГРАТЬ МЕДАЛИ?

ДВА. В этом случае красно-белые набирают 59 очков и становятся недосягаемыми для идущего четвертым «Краснодара». Даже если «быки» выиграют все матчи, а красно-белые ограничатся лишь двумя ничьими, подопечные Карреры будут выше краснодарцев за счет большего количества побед. Красно-белые могут обеспечить себе медали уже в этом туре, если команда Игоря Шалимова не привезет три очка из Перми.

ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ МЕСТО В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ…

СЕМЬ. В этом случае «Спартак» будет точно выше «Зенита», расположившегося сейчас на третьей строчке. Даже если питерцы выиграют все матчи, у обеих команд будет по 64 очка, и спартаковцы получат преимущество по большему количеству побед.

… И ЗАВОЕВАТЬ ЧЕМПИОНСТВО?

ВОСЕМЬ. В этом случае «Спартак» будет выше ЦСКА даже в случае стопроцентного результата армейцев — опять-таки, за счет большего количества побед. Стоит также заметить, что если красно-белые не проиграют ЦСКА, то для долгожданного чемпионства хватит и семи баллов.

КАКАЯ СТОЯЛА ЗАДАЧА?

В августе прошлого года, представляя на посту главного тренера команды Массимо Карреру, заместитель председателя Совета директоров «Спартака» Александр Жирков так высказался о целях на сезон:

— Задачи поставлены следующие: завоевание Кубка России и призового место в чемпионате страны.

Из Кубка России красно-белые вылетели на стадии 1/16 финала, уступив хабаровскому СКА.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ «СПАРТАКА»

30 апреля. ЦСКА (г)

6 мая. Томь (д)

13 мая. Амкар (г)

17 мая. Терек (д)

21 мая. Арсенал (г).