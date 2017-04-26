«Спартак» пытается удержать Промеса еще на сезон

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Лучший бомбардир московского «Спартака» Квинси Промес вызывает повышенный интерес у многих клубов ведущих европейских чемпионатов. 25-летний полузащитник сборной Нидерландов проводит выдающийся сезон в российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), в каждом матче принося пользу красно-белым своими результативными действиями. Очевидно, что летом у Промеса будет достаточно предложений из-за рубежа, чего с нетерпением ждет и сам футболист, мечтающий попробовать силы в топовой европейской лиге. Однако, по информации «Известий», руководство «Спартака» и главный тренер красно-белых Массимо Каррера намерены удержать голландца в клубе еще на один сезон.

Встреча Квинси Промеса с руководством «Спартака», на которой стороны обсудят будущее полузащитника, состоится сразу после завершения нынешнего сезона. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.

— Красно-белые намерены выслушать пожелания самого Промеса. В случае если клубу поступит выгодное трансферное предложение и Квинси захочет уйти из команды, препятствовать его уходу никто не станет, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — То есть переход Промеса в другую команду летом возможен только в том случае, если этого захочет сам футболист. Если же он примет решение продолжить карьеру в «Спартаке», то руководство клуба готово отклонить любое, даже очень выгодное с финансовой точки зрения предложение по его трансферу.

Что касается самого Квинси Промеса, то голландец также не исключает вероятности того, что следующий сезон он проведет в московском клубе. По сообщению источника «Известий», футболиста привлекает перспектива участия вместе со «Спартаком» в Лиге чемпионов, куда красно-белые с высокой вероятностью пробьются по итогам чемпионата России.

— Промес получает истинное удовольствие, выступая за «Спартак», — рассказал «Известиям» один из близких друзей игрока. — Он пользуется доверием тренерского штаба и руководства клуба, уважением среди партнеров по команде, у него хорошие условия контракта, высокие премиальные, а жизнь в Москве полностью устраивает его семью. Если вместе со «Спартаком» Квинси удастся в нынешнем сезоне выиграть чемпионат России и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, то существует вероятность, что он останется в московском клубе еще на один сезон.

Известный российский тренер, экс-футболист «Спартака» Сергей Юран считает, что красно-белым следует отпустить Промеса в другую команду только в случае, если за его переход предложат солидную компенсацию.

— Нужен ли Промес «Спартаку» для Лиги чемпионов, зависит от того, какие задачи клуб будет ставить перед командой на еврокубке, — заявил «Известиям» Сергей Юран. — Если они планируют просто поучаствовать в групповой стадии турнира, то Квинси можно продать и заработать на трансфере неплохие деньги. А если «Спартак» хочет бороться за выход в плей-офф, голландца надо непременно сохранить. Все-таки футболист сборной Нидерландов и один из лучших легионеров РФПЛ — слишком серьезный уровень, чтобы с ним расставаться, если только «Спартаку» не предложат за него €30−40 млн.

Квинси Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года (сумма трансфера, по неофициальным данным, составила €12 млн). Он стал настоящей звездой российской премьер-лиги. Это подтверждает статистика: голландец занял второе место в списке лучших бомбардиров прошлого сезона РФПЛ, забив 18 мячей. Квинси участвовал во всех 30 матчах первенства, играя практически без замен. В нынешнем сезоне голландец также является ключевым игроком красно-белых. Он принял участие в 19 из 23 матчей команды в РФПЛ, забив в них десять мячей и отдав восемь голевых передач.

Всего за «Спартак» в различных турнирах Промес провел 84 матча, забил 41 мяч и отдал 22 результативные передачи. Несколько раз полузащитник признавался лучшим футболистом месяца в РФПЛ. Дважды подряд (в сезонах-2014/15 и 2015/16) он становился лучшим игроком «Спартака» по версии болельщиков.

Минувшим летом Квинси Промес продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года, став одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Рыночная стоимость голландца, по данным экспертов, на сегодня составляет около €18 млн.