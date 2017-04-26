«Спартак» пытается удержать Промеса еще на сезон
Красно-белые рассчитывают сохранить в составе команды своего лидера.
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Лучший бомбардир московского «Спартака» Квинси Промес вызывает повышенный интерес у многих клубов ведущих европейских чемпионатов. 25-летний полузащитник сборной Нидерландов проводит выдающийся сезон в российской футбольной
Встреча Квинси Промеса с руководством «Спартака», на которой стороны обсудят будущее полузащитника, состоится сразу после завершения нынешнего сезона. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.
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Что касается самого Квинси Промеса, то голландец также не исключает вероятности того, что следующий сезон он проведет в московском клубе. По сообщению источника «Известий», футболиста привлекает перспектива участия вместе со «Спартаком» в Лиге чемпионов, куда
— Промес получает истинное удовольствие, выступая за «Спартак», — рассказал «Известиям» один из близких друзей игрока. — Он пользуется доверием тренерского штаба и руководства клуба, уважением среди партнеров по команде, у него хорошие условия контракта, высокие премиальные, а жизнь в Москве полностью устраивает его семью. Если вместе со «Спартаком» Квинси удастся в нынешнем сезоне выиграть чемпионат России и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, то существует вероятность, что он останется в московском клубе еще на один сезон.
Известный российский тренер,
— Нужен ли Промес «Спартаку» для Лиги чемпионов, зависит от того, какие задачи клуб будет ставить перед командой на еврокубке, — заявил «Известиям» Сергей Юран. — Если они планируют просто поучаствовать в групповой стадии турнира, то Квинси можно продать и заработать на трансфере неплохие деньги. А если «Спартак» хочет бороться за выход в
Квинси Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года (сумма трансфера, по неофициальным данным, составила €12 млн). Он стал настоящей звездой российской
Всего за «Спартак» в различных турнирах Промес провел 84 матча, забил 41 мяч и отдал 22 результативные передачи. Несколько раз полузащитник признавался лучшим футболистом месяца в РФПЛ. Дважды подряд (в сезонах-2014/15 и 2015/16) он становился лучшим игроком «Спартака» по версии болельщиков.
Минувшим летом Квинси Промес продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года, став одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Рыночная стоимость голландца, по данным экспертов, на сегодня составляет около €18 млн.
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