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«Амкар» стал одним из открытий первой части Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), но после перерыва результаты команды ухудшились. Пермяки всё чаще стали терять очки в матчах с не самыми грозными соперниками. Домашний триумф против самого богатого клуба лиги «Зенита» (1:0) был омрачен поражением от безнадежно застрявшей на последнем месте «Томи» (0:1), из-за финансовых проблем играющей почти полностью молодежным составом. Однако в минувшем туре пермяки добились ничьей, которая дороже многих побед. Проигрывая по ходу матча 1:3 московскому «Локомотиву», «Амкар» сумел сравнять счет и спасти игру (3:3).

Героем встречи стал австрийский форвард хорватского происхождения Дарко Бодул. 28-летний нападающий оформил дубль и поучаствовал в третьем голе своей команды, а после матча пообщался с корреспондентом «Известий».

— Как «Амкару» удалось вытащить практически мертвую игру с «Локомотивом»?

— Матч получился очень сложным, но мы понимали, что так и будет, ведь нам противостояла сильная команда. Мы сумели проделать хорошую работу в этой игре и увезти из Москвы ничью.

— Расскажите о ваших забитых мячах.

— Очень счастлив, что мне удалось отличиться, но это не только моя заслуга, а действия всей команды. Конечно, особенно приятно, что я поучаствовал во всех трех голах, которые забила наша команда.

— В весенней части сезона у вас лично улучшилась результативность. С чем это связано?

— Да, у меня стало лучше получаться, особенно в последнее время. До этого из-за травмы пришлось пропустить некоторые матчи. Очень жаль, что не удалось сыграть против «Зенита» и «Крыльев Советов». Однако сейчас чувствую себя отлично, радуюсь забитым голам и надеюсь еще прибавить.

— В связи с такой результативностью у вас не появились варианты перейти в другую команду?

— «Амкар» — это тот клуб, который в моем сердце. Он помог мне вновь получать удовольствие от футбола после сложного этапа в моей карьере. Очень благодарен «Амкару» за предоставленный шанс выступать в своих рядах, и каждый матч стараюсь биться за эмблему на груди. Я счастлив быть частью этой команды. И я буду выступать за «Амкар», пока буду полезен этому клубу. На данный момент мне не интересен переход в любой другой клуб. Я думаю только о том, как бы максимально удачно завершить сезон с «Амкаром», набрать как можно больше очков. А что будет дальше — посмотрим.

— С другой стороны, результаты «Амкара» в целом во второй части сезона ухудшились…

— Мы играем по-разному на выезде и на своем поле. В гостях мы больше внимания уделяем обороне и играем на контратаках, в то время как дома просто показываем свою игру, у нас лучше получается контролировать мяч. Матчи в Перми у нас выходят гораздо лучше, мы ведь не проиграли ни одной встречи на своем поле. В гостевых играх всегда тяжелее. Например, матч против «Локомотива» показал, что мы много оборонялись.

— Зимой команду покинули два лидера: голкипер Александр Селихов и защитник Георгий Джикия перешли в «Спартак». Может быть, это тоже стало одной из причин регресса?

— Вне всяких сомнений, мы потеряли двух важнейших игроков. Но думаю, что и сейчас у нас замечательный состав, настоящая команда. Мы будем стараться добиться лучших результатов с тем подбором футболистов, который имеем сейчас. Я очень рад нашей нынешней «банде».

— В этом сезоне вам еще предстоит сыграть против «Спартака»…

— «Спартак» — хорошая команда с большим опытом, чем «Амкар». Но против красно-белых мы сыграем дома. Думаю, у нас хорошие шансы добиться успеха на своем поле. Поскольку, как я уже говорил, дома мы не проиграли ни одного матча. Мы обыграли даже «Зенит» — теперь на очереди «Спартак». Постараемся обыграть и его. Если мы будем продолжать в том же духе, то можем стать одной из лучших команд в РФПЛ.

— Как думаете, у «Амкара» еще есть шанс попасть в Лигу Европы по итогам сезона?

— Будем очень счастливы попасть в еврокубки. Однако, даже если нам не удастся этого сделать, всё равно будем радоваться итогам этого сезона. Считаю, что он сложился удачно для нас. Но расслабляться пока нельзя: чемпионат еще продолжается, впереди шесть туров и посмотрим, что будет в конце сезона.

— Как оцените шансы «Амкара» в следующем матче против «Краснодара»?

— «Краснодар» является таким же серьезным клубом, что и «Зенит» со «Спартаком». Это очень сложный соперник. Но за нас должен сыграть фактор домашнего поля, где мы чувствуем себя сильнее. В этом матче реально добыть очки.