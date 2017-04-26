Дарко Бодул: Мы уже обыграли «Зенит» — «Спартак» на очереди!
Австрийский форвард «Амкара» — о ничьей с «Локомотивом», задачах на остаток сезона и скором матче с лидером РФПЛ.
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«Амкар» стал одним из открытий первой части Российской футбольной
Героем встречи стал австрийский форвард хорватского происхождения Дарко Бодул. 28-летний нападающий оформил дубль и поучаствовал в третьем голе своей команды, а после матча пообщался с корреспондентом «Известий».
— Как «Амкару» удалось вытащить практически мертвую игру с «Локомотивом»?
— Матч получился очень сложным, но мы понимали, что так и будет, ведь нам противостояла сильная команда. Мы сумели проделать хорошую работу в этой игре и увезти из Москвы ничью.
— Расскажите о ваших забитых мячах.
— Очень счастлив, что мне удалось отличиться, но это не только моя заслуга, а действия всей команды. Конечно, особенно приятно, что я поучаствовал во всех трех голах, которые забила наша команда.
— В весенней части сезона у вас лично улучшилась результативность. С чем это связано?
— Да, у меня стало лучше получаться, особенно в последнее время. До этого
— В связи с такой результативностью у вас не появились варианты перейти в другую команду?
— «Амкар» — это тот клуб, который в моем сердце. Он помог мне вновь получать удовольствие от футбола после сложного этапа в моей карьере. Очень благодарен «Амкару» за предоставленный шанс выступать в своих рядах, и каждый матч стараюсь биться за эмблему на груди. Я счастлив быть частью этой команды. И я буду выступать за «Амкар», пока буду полезен этому клубу. На данный момент мне не интересен переход в любой другой клуб. Я думаю только о том, как бы максимально удачно завершить сезон с «Амкаром», набрать как можно больше очков. А что будет дальше — посмотрим.
— С другой стороны, результаты «Амкара» в целом во второй части сезона ухудшились…
— Мы играем
— Зимой команду покинули два лидера: голкипер Александр Селихов и защитник Георгий Джикия перешли в «Спартак». Может быть, это тоже стало одной из причин регресса?
— Вне всяких сомнений, мы потеряли двух важнейших игроков. Но думаю, что и сейчас у нас замечательный состав, настоящая команда. Мы будем стараться добиться лучших результатов с тем подбором футболистов, который имеем сейчас. Я очень рад нашей нынешней «банде».
— В этом сезоне вам еще предстоит сыграть против «Спартака»…
— «Спартак» — хорошая команда с большим опытом, чем «Амкар». Но против
— Как думаете, у «Амкара» еще есть шанс попасть в Лигу Европы по итогам сезона?
— Будем очень счастливы попасть в еврокубки. Однако, даже если нам не удастся этого сделать, всё равно будем радоваться итогам этого сезона. Считаю, что он сложился удачно для нас. Но расслабляться пока нельзя: чемпионат еще продолжается, впереди шесть туров и посмотрим, что будет в конце сезона.
— Как оцените шансы «Амкара» в следующем матче против «Краснодара»?
— «Краснодар» является таким же серьезным клубом, что и «Зенит» со «Спартаком». Это очень сложный соперник. Но за нас должен сыграть фактор домашнего поля, где мы чувствуем себя сильнее. В этом матче реально добыть очки.
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