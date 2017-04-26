Джон Брэдли: «Спартак» одержал «уродливую» победу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Что видно с того конца Европы? «Спартак» можно короновать?

— Пока нет, но команда сделала важный шаг к этому. После разгрома в Ростове и слабой игры в том матче «Спартак» обязан был побеждать «Урал». Думаю, потеряй москвичи очки, они оказались бы под мощным давлением. Теперь игрокам намного легче — в том числе, в предстоящем дерби с ЦСКА.

— Национальная русская забава — определять чемпионскую игру. «Спартак» показал таковую во вторник?

— Я бы описал ее нечемпионским эпитетом — «нервная». В Ростове «Спартак» был просто ужасен, а в этом матче выглядел чуть лучше. Но это объяснимо: 16 лет все, кто выступают за клуб, находятся под давлением. Сейчас у «Спартака» рваный стиль. В начале сезона он выглядел намного лучше, было приятнее смотреть на команду, но по ходу чемпионата «Спартак» научился одерживать «уродливые» победы, как говорят у нас в Англии. Это одна из таких.

— Массимо Каррера научил «Спартак» легко переключаться с одной схемы на другую. Видите итальянца в числе сильнейших тренеров мира в ближайшие годы?

— Он многое почерпнул у маэстро Конте. Каррера заслуживает огромного уважения за то, что сделал со «Спартаком». Главное — он заставил разочаровавшихся игроков заново поверить в себя, а это огромный подвиг.

Цитата В этом сезоне пропал термин «типичный «Спартак» для описания вечно нестабильной команды — красно-белые заслуживают того, чтобы стать чемпионами. При этом очевидно, что у них не сильнейший состав в лиге. Отмечу и тот факт, что у ЦСКА и «Зенита» переходные сезоны — это тоже влияет на лидерство команды Карреры.

— Мельгарехо попал в основу впервые с декабря. Удивлены?

— Нет, спартаковцы в Ростове очень слабо выглядели без Зе Луиша и Луиза Адриану, так что им было необходимо снять нагрузку с Промеса — он явно теряет в качестве, когда выходит на месте центрфорварда. Мельгарехо давно заслужил шанс проявить себя после переезда из «Кубани». Главное, что он сбалансировал команду.

— Сыграй все трое дисквалифицированных за «Урал», гости отобрали бы очки у «Спартака»?

— Шансов было бы намного больше. Но и «Спартак» недосчитался дисквалифицированного Глушакова, а он стоит нескольких футболистов. «Урала» фантастически играл в последние недели, но в гостях у «Спартака» сложно приходится всем.

— Полутравмированный Фернанду не только вычистил опорную зону, но и забил. Может, это он лучший в «Спартаке», а не Промес?

— Согласен. Фернанду — это человек, который превращает «Спартак» в чемпиона. Он развязал руки Глушакову и позволил ему выразить себя в качестве игрока-созидателя. Фернанду выполняет много черновой работы в полузащите, и он жизненно важен для команды. Очень хорошо для «Спартака», что бразилец избежал серьезной травмы в Ростове и желтой карточки в Тушине, а значит, сыграет в дерби.

— Фернанду подошел бы английским клубам?

— Думаю, да. Причем многим. «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» — все они этим летом будут искать центральных полузащитников. Возможно, Фернанду пока не дорос до клубов подобного калибра, но в середняке премьер-лиги он бы точно не затерялся. Канте тоже начал с команды поменьше, а сейчас стал лучшим игроком английского чемпионата. А Фернанду — это спартаковский Канте! Красно-белым важно его удержать.

— Интересен взгляд из Англии: Промес созрел для лондонского «Арсенала»?

— За ним следят многие топ-клубы Европы, не только «Арсенал». Если «Ливерпуль» не подпишет контракт с Брандтом из «Байера», то наверняка переключится на Промеса. Голландец заслужил шанс сыграть в одной сильнейших лиг Европы.

— Представьте картину. Август. Лондон. Промес забивает на «Эмирейтс» в дебютной игре Леонида Слуцкого в качестве тренера «Арсенала». Реально?

— (Смеется.) Знаю, что Леонид усердно учит английский и, надеюсь, получит шанс в премьер-лиге. Но, полагаю, «Арсенал» — это наши завышенные надежды.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 26, 30.04.2017, 17:00 -:- ЦСКА Спартак М

— В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА. Ничья завершит чемпионскую гонку?

— «Спартаку» необходимо девять очков, так что, видимо, ничьей красно-белым будет достаточно. ЦСКА придется труднее, ведь им надо атаковать ради победы.

— Как сложится дерби?

— Атака ЦСКА сейчас не представляет существенную угрозу для соперников, да и «Спартак» вряд ли раскроется. Думаю, нерезультативной ничьей все и завершится.

— Есть мнение, что дерби должен судить иностранный арбитр. Мартин Аткинсон или Марк Клаттенбург и правда лучше Сергея Карасева?

— (Смеется.) Нет! В этом сезоне в Англии творятся вещи, которые доказывают: вам не нужен судья из Англии! Да, российские судьи ошибаются, но вы должны уважать своих. Российские арбитры работают в Лиге чемпионов и Лиге Европы — это отличная характеристика для них. А что касается просчетов, то все судьи ошибаются, но никто не делает это сознательно.