Джон Брэдли: «Спартак» одержал «уродливую» победу
Комментатор российской
премьер-лиги на канале ESPN — об изменениях в чемпионской гонке.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Что видно с того конца Европы? «Спартак» можно короновать?
— Пока нет, но команда сделала важный шаг к этому. После разгрома в Ростове и слабой игры в том матче «Спартак» обязан был побеждать «Урал». Думаю, потеряй москвичи очки, они оказались бы под мощным давлением. Теперь игрокам намного легче — в том числе, в предстоящем дерби с ЦСКА.
— Национальная русская забава — определять чемпионскую игру. «Спартак» показал таковую во вторник?
— Я бы описал ее нечемпионским эпитетом — «нервная». В Ростове «Спартак» был просто ужасен, а в этом матче выглядел чуть лучше. Но это объяснимо: 16 лет все, кто выступают за клуб, находятся под давлением. Сейчас у «Спартака» рваный стиль. В начале сезона он выглядел намного лучше, было приятнее смотреть на команду, но по ходу чемпионата «Спартак» научился одерживать «уродливые» победы, как говорят у нас в Англии. Это одна из таких.
— Массимо Каррера научил «Спартак» легко переключаться с одной схемы на другую. Видите итальянца в числе сильнейших тренеров мира в ближайшие годы?
— Он многое почерпнул у маэстро Конте. Каррера заслуживает огромного уважения за то, что сделал со «Спартаком». Главное — он заставил разочаровавшихся игроков заново поверить в себя, а это огромный подвиг.
— Мельгарехо попал в основу впервые с декабря. Удивлены?
— Нет, спартаковцы в Ростове очень слабо выглядели без Зе Луиша и Луиза Адриану, так что им было необходимо снять нагрузку с Промеса — он явно теряет в качестве, когда выходит на месте центрфорварда. Мельгарехо давно заслужил шанс проявить себя после переезда из «Кубани». Главное, что он сбалансировал команду.
— Сыграй все трое дисквалифицированных за «Урал», гости отобрали бы очки у «Спартака»?
— Шансов было бы намного больше. Но и «Спартак» недосчитался дисквалифицированного Глушакова, а он стоит нескольких футболистов. «Урала» фантастически играл в последние недели, но в гостях у «Спартака» сложно приходится всем.
— Полутравмированный Фернанду не только вычистил опорную зону, но и забил. Может, это он лучший в «Спартаке», а не Промес?
— Согласен. Фернанду — это человек, который превращает «Спартак» в чемпиона. Он развязал руки Глушакову и позволил ему выразить себя в качестве
— Фернанду подошел бы английским клубам?
— Думаю, да. Причем многим. «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» — все они этим летом будут искать центральных полузащитников. Возможно, Фернанду пока не дорос до клубов подобного калибра, но в середняке
— Интересен взгляд из Англии: Промес созрел для лондонского «Арсенала»?
— За ним следят многие
— Представьте картину. Август. Лондон. Промес забивает на «Эмирейтс» в дебютной игре Леонида Слуцкого в качестве тренера «Арсенала». Реально?
— (Смеется.) Знаю, что Леонид усердно учит английский и, надеюсь, получит шанс в
— В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА. Ничья завершит чемпионскую гонку?
— «Спартаку» необходимо девять очков, так что, видимо, ничьей
— Как сложится дерби?
— Атака ЦСКА сейчас не представляет существенную угрозу для соперников, да и «Спартак» вряд ли раскроется. Думаю, нерезультативной ничьей все и завершится.
— Есть мнение, что дерби должен судить иностранный арбитр. Мартин Аткинсон или Марк Клаттенбург и правда лучше Сергея Карасева?
— (Смеется.) Нет! В этом сезоне в Англии творятся вещи, которые доказывают: вам не нужен судья из Англии! Да, российские судьи ошибаются, но вы должны уважать своих. Российские арбитры работают в Лиге чемпионов и Лиге Европы — это отличная характеристика для них. А что касается просчетов, то все судьи ошибаются, но никто не делает это сознательно.
|25.04.2017 19:30
|Зрители 30823
|основной раунд: 25-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Александр Тарханов
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
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