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26 апреля 2017, 0:21 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Джон Брэдли: «Спартак» одержал «уродливую» победу

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN — об изменениях в чемпионской гонке.

Комментатор <span class=error>РФПЛ</span> на канале <span class=error>ESPN</span> — об изменениях в чемпионской гонке. Увеличить
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— Что видно с того конца Европы? «Спартак» можно короновать?

— Пока нет, но команда сделала важный шаг к этому. После разгрома в Ростове и слабой игры в том матче «Спартак» обязан был побеждать «Урал». Думаю, потеряй москвичи очки, они оказались бы под мощным давлением. Теперь игрокам намного легче — в том числе, в предстоящем дерби с ЦСКА.

— Национальная русская забава — определять чемпионскую игру. «Спартак» показал таковую во вторник?

— Я бы описал ее нечемпионским эпитетом — «нервная». В Ростове «Спартак» был просто ужасен, а в этом матче выглядел чуть лучше. Но это объяснимо: 16 лет все, кто выступают за клуб, находятся под давлением. Сейчас у «Спартака» рваный стиль. В начале сезона он выглядел намного лучше, было приятнее смотреть на команду, но по ходу чемпионата «Спартак» научился одерживать «уродливые» победы, как говорят у нас в Англии. Это одна из таких.

— Массимо Каррера научил «Спартак» легко переключаться с одной схемы на другую. Видите итальянца в числе сильнейших тренеров мира в ближайшие годы?

— Он многое почерпнул у маэстро Конте. Каррера заслуживает огромного уважения за то, что сделал со «Спартаком». Главное — он заставил разочаровавшихся игроков заново поверить в себя, а это огромный подвиг.

— Мельгарехо попал в основу впервые с декабря. Удивлены?

— Нет, спартаковцы в Ростове очень слабо выглядели без Зе Луиша и Луиза Адриану, так что им было необходимо снять нагрузку с Промеса — он явно теряет в качестве, когда выходит на месте центрфорварда. Мельгарехо давно заслужил шанс проявить себя после переезда из «Кубани». Главное, что он сбалансировал команду.

— Сыграй все трое дисквалифицированных за «Урал», гости отобрали бы очки у «Спартака»?

— Шансов было бы намного больше. Но и «Спартак» недосчитался дисквалифицированного Глушакова, а он стоит нескольких футболистов. «Урала» фантастически играл в последние недели, но в гостях у «Спартака» сложно приходится всем.

— Полутравмированный Фернанду не только вычистил опорную зону, но и забил. Может, это он лучший в «Спартаке», а не Промес?

— Согласен. Фернанду — это человек, который превращает «Спартак» в чемпиона. Он развязал руки Глушакову и позволил ему выразить себя в качестве игрока-созидателя. Фернанду выполняет много черновой работы в полузащите, и он жизненно важен для команды. Очень хорошо для «Спартака», что бразилец избежал серьезной травмы в Ростове и желтой карточки в Тушине, а значит, сыграет в дерби.

— Фернанду подошел бы английским клубам?

— Думаю, да. Причем многим. «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» — все они этим летом будут искать центральных полузащитников. Возможно, Фернанду пока не дорос до клубов подобного калибра, но в середняке премьер-лиги он бы точно не затерялся. Канте тоже начал с команды поменьше, а сейчас стал лучшим игроком английского чемпионата. А Фернанду — это спартаковский Канте! Красно-белым важно его удержать.

— Интересен взгляд из Англии: Промес созрел для лондонского «Арсенала»?

— За ним следят многие топ-клубы Европы, не только «Арсенал». Если «Ливерпуль» не подпишет контракт с Брандтом из «Байера», то наверняка переключится на Промеса. Голландец заслужил шанс сыграть в одной сильнейших лиг Европы.

— Представьте картину. Август. Лондон. Промес забивает на «Эмирейтс» в дебютной игре Леонида Слуцкого в качестве тренера «Арсенала». Реально?

(Смеется.) Знаю, что Леонид усердно учит английский и, надеюсь, получит шанс в премьер-лиге. Но, полагаю, «Арсенал» — это наши завышенные надежды.

— В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА. Ничья завершит чемпионскую гонку?

— «Спартаку» необходимо девять очков, так что, видимо, ничьей красно-белым будет достаточно. ЦСКА придется труднее, ведь им надо атаковать ради победы.

— Как сложится дерби?

— Атака ЦСКА сейчас не представляет существенную угрозу для соперников, да и «Спартак» вряд ли раскроется. Думаю, нерезультативной ничьей все и завершится.

— Есть мнение, что дерби должен судить иностранный арбитр. Мартин Аткинсон или Марк Клаттенбург и правда лучше Сергея Карасева?

(Смеется.) Нет! В этом сезоне в Англии творятся вещи, которые доказывают: вам не нужен судья из Англии! Да, российские судьи ошибаются, но вы должны уважать своих. Российские арбитры работают в Лиге чемпионов и Лиге Европы — это отличная характеристика для них. А что касается просчетов, то все судьи ошибаются, но никто не делает это сознательно.

25.04.2017 19:30 Зрители 30823 основной раунд: 25-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Тарханов
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду (К. Промес) 11
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Лоренсо Мельгарехо 25
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
88′ Александр Самедов 19
Георгий Тигиев 17
51′ 71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
3 Джемал Табидзе
4 Грегор Балажиц 73′
8 Александр Павленко
10 Чисамба Лунгу
18 Владимир Ильин
5 Доминик Динга 46′
99 Эдгар Манучарян
17 Николай Димитров 82′
80 Александр Ломакин
77 Дмитрий Коробов 77′
85 Сергей Серченков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 2
5 Угловые 3
11 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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