«Спартак»: три победы до золота

Поклонники «Спартака» имеют право шумно выдохнуть: самое сложное препятствие на пути к дерби — неуступчивый по весне «Урал», снискавший всеобщее уважение проявленными в Санкт-Петербурге мужеством и отвагой, — преодолено. Лидерский жезл, вознамерившийся выскользнуть из рук, удалось удержать, и на главный матч сезона красно-белые смогут выйти без пугливой трясучки, что еще одна неудача, еще один срыв — и догоняющие их настигнут. До этого по-прежнему далеко. Возможно, столь же далеко, как и самому «Спартаку» — до уровня игры, какой он хочет и стремится демонстрировать. Но за такие победы, как над «Уралом», — пусть натужные, пусть корявые, с голом после рикошета, но зато трудовые и предельно честные, — не судят.

После матча в Ростове, проигранного спартаковцами, что называется, в одни ворота, по всем статьям, мигом оживились все их недоброжелатели и оппоненты, загрустившие было после выигрыша красно-белых у «Зенита». «Спартак», конечно, сам подкинул повод для насмешек, выступив невыразительно, беззубо, но травили его за это столь же нелепо, рассуждая чуть ли не о неумении лидера премьер-лиги играть в футбол. Кто-то и вовсе договорился до того, что «Спартак» не показывает чемпионской игры на дистанции, — как будто внушительный отрыв от преследователей, собранный успешными сериями, не считается испокон веков индикатором стабильности, присущей чемпионам. Среди которых не раз были замечены и такие, что весь сезон штампуют однообразные 1:0.

В действительности же «Спартак» столкнулся на Дону с самой организованной, систематизированной командой страны, командой европейского класса, и это столкновение обнажило все его недостатки, не подчеркнув ни одного из достоинств. Но мы и прежде понимали, что у москвичей слабая оборона, да и в целом рыхлый состав, проседающий на многих позициях, что игра команды пока еще не устроена, не поставлена настолько, чтоб не сбоить в критический момент, не внушает уверенности, — иначе и не возникало бы сомнений в том, что «Спартак» удержит лидерство, не подпустит конкурентов. Поэтому ничего особенного, вопиющего, в Ростове не случилось: растущая команда, уже добившаяся гораздо большего, чем изначально была способна, попала под отлаженный механизм, под пресс, под коллектив, который вполне мог сейчас представлять Россию в полуфинале Лиги Европы. Так за что же над ней глумиться?

Спартаковцы, судя по всему, тоже сделали правильный вывод из ростовского фиаско: работы впереди — вагон и маленькая тележка, но раскисать и думать, что они ни на что не годятся, незачем. Золото по-прежнему на расстоянии нескольких шагов — надо собраться и проделать их. А потом уже смеяться — последними. А к Лиге чемпионов подойти, учтя все уроки сезона и донской в первую очередь.

Спору нет, «Спартаку» невольно подсобил судья Еськов, лишив уральцев взмахами раскрасневшихся рук двух ключевых игроков центральной оси и опытнейшего форварда. Кто знает, как сложилась бы игра, прими в ней участие трое дисквалифицированных. Ведь и в их отсутствие гости, нечасто, но все же создавали моменты, и мяч несколько раз, в худших традициях нынешней спартаковской обороны, опускался ей за шиворот прямо посреди штрафной площади, где его вполне могли поймать на голову Бикфалви с Павлюченко, или выскакивал в полупустой полукруг, где любит дежурить Емельянов. Но уж кто-кто, а «Спартак» в происшествиях «Урала» не виноват. И очередные 3 очка, ценность которых после 0:3 в Ростове была крайне высока, добыл законно и праведно. Потому-то, еще не стих в воздухе свист финальной трели, Александр Тарханов и Григорий Иванов, очень не любящие проигрывать, уже спешили к Массимо Каррере с поздравлениями. «Спартак» их заслужил.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ «СПАРТАКА»

30 апреля. ЦСКА (г)

6 мая. Томь (д)

13 мая. Амкар (г)

17 мая. Терек (д)

21 мая. Арсенал (г).