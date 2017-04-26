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26 апреля 2017, 0:26 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак»: три победы до золота

«Спартак» обыграл «Урал». И теперь, чтобы впервые за 16 лет стать чемпионом, ему хватит девяти очков в пяти оставшихся турах.

Спартак обыграл Урал. И теперь чтобы впервые за 16 лет стать чемпионом ему хватит девяти очков в пяти оставшихся турах. Увеличить
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Поклонники «Спартака» имеют право шумно выдохнуть: самое сложное препятствие на пути к дерби — неуступчивый по весне «Урал», снискавший всеобщее уважение проявленными в Санкт-Петербурге мужеством и отвагой, — преодолено. Лидерский жезл, вознамерившийся выскользнуть из рук, удалось удержать, и на главный матч сезона красно-белые смогут выйти без пугливой трясучки, что еще одна неудача, еще один срыв — и догоняющие их настигнут. До этого по-прежнему далеко. Возможно, столь же далеко, как и самому «Спартаку» — до уровня игры, какой он хочет и стремится демонстрировать. Но за такие победы, как над «Уралом», — пусть натужные, пусть корявые, с голом после рикошета, но зато трудовые и предельно честные, — не судят.

После матча в Ростове, проигранного спартаковцами, что называется, в одни ворота, по всем статьям, мигом оживились все их недоброжелатели и оппоненты, загрустившие было после выигрыша красно-белых у «Зенита». «Спартак», конечно, сам подкинул повод для насмешек, выступив невыразительно, беззубо, но травили его за это столь же нелепо, рассуждая чуть ли не о неумении лидера премьер-лиги играть в футбол. Кто-то и вовсе договорился до того, что «Спартак» не показывает чемпионской игры на дистанции, — как будто внушительный отрыв от преследователей, собранный успешными сериями, не считается испокон веков индикатором стабильности, присущей чемпионам. Среди которых не раз были замечены и такие, что весь сезон штампуют однообразные 1:0.

В действительности же «Спартак» столкнулся на Дону с самой организованной, систематизированной командой страны, командой европейского класса, и это столкновение обнажило все его недостатки, не подчеркнув ни одного из достоинств. Но мы и прежде понимали, что у москвичей слабая оборона, да и в целом рыхлый состав, проседающий на многих позициях, что игра команды пока еще не устроена, не поставлена настолько, чтоб не сбоить в критический момент, не внушает уверенности, — иначе и не возникало бы сомнений в том, что «Спартак» удержит лидерство, не подпустит конкурентов. Поэтому ничего особенного, вопиющего, в Ростове не случилось: растущая команда, уже добившаяся гораздо большего, чем изначально была способна, попала под отлаженный механизм, под пресс, под коллектив, который вполне мог сейчас представлять Россию в полуфинале Лиги Европы. Так за что же над ней глумиться?

Спартаковцы, судя по всему, тоже сделали правильный вывод из ростовского фиаско: работы впереди — вагон и маленькая тележка, но раскисать и думать, что они ни на что не годятся, незачем. Золото по-прежнему на расстоянии нескольких шагов — надо собраться и проделать их. А потом уже смеяться — последними. А к Лиге чемпионов подойти, учтя все уроки сезона и донской в первую очередь.

Спору нет, «Спартаку» невольно подсобил судья Еськов, лишив уральцев взмахами раскрасневшихся рук двух ключевых игроков центральной оси и опытнейшего форварда. Кто знает, как сложилась бы игра, прими в ней участие трое дисквалифицированных. Ведь и в их отсутствие гости, нечасто, но все же создавали моменты, и мяч несколько раз, в худших традициях нынешней спартаковской обороны, опускался ей за шиворот прямо посреди штрафной площади, где его вполне могли поймать на голову Бикфалви с Павлюченко, или выскакивал в полупустой полукруг, где любит дежурить Емельянов. Но уж кто-кто, а «Спартак» в происшествиях «Урала» не виноват. И очередные 3 очка, ценность которых после 0:3 в Ростове была крайне высока, добыл законно и праведно. Потому-то, еще не стих в воздухе свист финальной трели, Александр Тарханов и Григорий Иванов, очень не любящие проигрывать, уже спешили к Массимо Каррере с поздравлениями. «Спартак» их заслужил.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ «СПАРТАКА»
30 апреля. ЦСКА (г)
6 мая. Томь (д)
13 мая. Амкар (г)
17 мая. Терек (д)
21 мая. Арсенал (г).

25.04.2017 19:30 Зрители 30823 основной раунд: 25-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Тарханов
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду (К. Промес) 11
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Лоренсо Мельгарехо 25
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
88′ Александр Самедов 19
Георгий Тигиев 17
51′ 71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
3 Джемал Табидзе
4 Грегор Балажиц 73′
8 Александр Павленко
10 Чисамба Лунгу
18 Владимир Ильин
5 Доминик Динга 46′
99 Эдгар Манучарян
17 Николай Димитров 82′
80 Александр Ломакин
77 Дмитрий Коробов 77′
85 Сергей Серченков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 2
5 Угловые 3
11 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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