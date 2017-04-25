Самедов: Футболистам «Спартака» было очень сложно настроиться на матч с «Уралом»

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Матч 25-го тура чемпионата страны завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Гол на 23-й минуте забил полузащитник Фернандо. В субботу в матче 24-го тура красно-белые проиграли на выезде «Ростову» со счетом 0:3.

«Было очень тяжело настроиться на матч как психологически, так и физически. Для нас игра получилась очень тяжелой, все очень счастливы, что удалось победить. Вышли на поле с большим желанием победить, удалось забить, жалко, что не получилось забить второй гол. В принципе было тревожно из-за того, что не удавалось забить второй, но самое главное — добились победы», — поделился впечатлениями Самедов.

Встречу из-за дисквалификации пропускал полузащитник и капитан команды Денис Глушаков. «Не могу сказать, что в команде есть незаменимые игроки», — признался Самедов.