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25 апреля 2017, 22:59 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Самедов: Футболистам «Спартака» было очень сложно настроиться на матч с «Уралом»

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболистам московского «Спартака» было очень тяжело настроиться на матч с «Уралом». Об этом сказал после встречи журналистам полузащитник красно-белых Александр Самедов.

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© ИТАР-ТАСС

Матч 25-го тура чемпионата страны завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Гол на 23-й минуте забил полузащитник Фернандо. В субботу в матче 24-го тура красно-белые проиграли на выезде «Ростову» со счетом 0:3.

«Было очень тяжело настроиться на матч как психологически, так и физически. Для нас игра получилась очень тяжелой, все очень счастливы, что удалось победить. Вышли на поле с большим желанием победить, удалось забить, жалко, что не получилось забить второй гол. В принципе было тревожно из-за того, что не удавалось забить второй, но самое главное — добились победы», — поделился впечатлениями Самедов.

Встречу из-за дисквалификации пропускал полузащитник и капитан команды Денис Глушаков. «Не могу сказать, что в команде есть незаменимые игроки», — признался Самедов.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Спартак» продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА. В следующем туре красно-белые 30 апреля встретятся в гостях с армейцами.

25.04.2017 19:30 Зрители 30823 основной раунд: 25-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Тарханов
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду (К. Промес) 11
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Лоренсо Мельгарехо 25
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
88′ Александр Самедов 19
Георгий Тигиев 17
51′ 71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
3 Джемал Табидзе
4 Грегор Балажиц 73′
8 Александр Павленко
10 Чисамба Лунгу
18 Владимир Ильин
5 Доминик Динга 46′
99 Эдгар Манучарян
17 Николай Димитров 82′
80 Александр Ломакин
77 Дмитрий Коробов 77′
85 Сергей Серченков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 2
5 Угловые 3
11 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Каррера: «Спартак» в матче с «Уралом» правильно отреагировал на поражение от «Ростова»

Каррера: «Спартак» в матче с «Уралом» правильно отреагировал на поражение от «Ростова»

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты «Спартака» своей победой над «Уралом» правильно отреагировали на разгромное поражение от «Ростова». Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
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