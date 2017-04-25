Самедов: Футболистам «Спартака» было очень сложно настроиться на матч с «Уралом»
МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболистам московского «Спартака» было очень тяжело настроиться на матч с «Уралом». Об этом сказал после встречи журналистам полузащитник красно-белых Александр Самедов.
Матч 25-го тура чемпионата страны завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Гол на 23-й минуте забил полузащитник Фернандо. В субботу в матче 24-го тура красно-белые проиграли на выезде «Ростову» со счетом 0:3.
«Было очень тяжело настроиться на матч как психологически, так и физически. Для нас игра получилась очень тяжелой, все очень счастливы, что удалось победить. Вышли на поле с большим желанием победить, удалось забить, жалко, что не получилось забить второй гол. В принципе было тревожно из-за того, что не удавалось забить второй, но самое главное — добились победы», — поделился впечатлениями Самедов.
Встречу из-за дисквалификации пропускал полузащитник и капитан команды Денис Глушаков. «Не могу сказать, что в команде есть незаменимые игроки», — признался Самедов.
В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Спартак» продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА. В следующем туре красно-белые 30 апреля встретятся в гостях с армейцами.
МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты «Спартака» своей победой над «Уралом» правильно отреагировали на разгромное поражение от «Ростова». Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.