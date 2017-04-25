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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29551369/
25 апреля 2017, 22:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Фернанду — 6,5 за гол в ворота «Урала»

«СЭ» по персоналиям разобрал матч лидера чемпионата с уральцами.

Спартак — Урал. Оценки СЭ. Увеличить
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СПАРТАК

РЕБРОВ — 6,0. Суперсэйвов не совершал, зато в первом тайме дважды правильно выбирал позицию — и мяч после слабых ударов в упор попадал ему в руки. После перерыва здорово действовал на выходах. Главное — не допустил ошибок.

ЕЩЕНКО — 5,5. Грамотно и цепко противодействовал Лунгу и, по большому счету, не дал техничному сопернику развернуться. Из минусов можно назвать несколько фолов во втором тайме на ровном месте — нельзя придумывать «стандарты» в момент, когда один из них может оказаться роковым.

ТАСКИ — 5,5. Допустил только одну оплошность — на 30-й минуте после углового упустил Табиде и позволил пробить в упор. В дальнейшем упреков не заслужил.

ДЖИКИЯ — 6,0. Как и партнер по центру обороны, допустил одну ошибку — потерял Балажица после подачи с фланга. Но в остальном играл надежно, выполнил несколько классных перехватов, один из них привел к прорыву Джано и опасному моменту.

КОМБАРОВ — 6,0. Много подключался к атакам, часто подавал — но ни один из навесов так и не дошел до адресата. Зато отличным пасом через все поле во втором тайме вывел один на один Мельгарехо. Отметился одним ненужным фолом в концовке, но в остальном доиграл спокойно и помог команде отодвинуть игру от своих ворот на самых последних минутах.

ЗОБНИН — 6,5. В очередной раз проявил себя с лучшей стороны. Активно подключался к атакам, прекрасно боролся в опорной зоне, как внизу, так и вверху. До перерыва выполнил мягкий навес на Попова, после которого болгарин должен был забивать. Предпринял и еще ряд хороших смещений. Здорово держал мяч на последних минутах, не позволяя «Уралу» претендовать на перехваты.

ФЕРНАНДУ — 6,5. Как-то нервно начал встречу, ошибался в передачах, причем порой в не самых сложных по исполнению. Но всецело исправился победным голом, забитым при помощи рикошета. Бил по воротам вообще очень часто, мог претендовать и на еще один мяч. После перерыва поймал ритм и стал отдавать только точные пасы.

САМЕДОВ — 5,5. До перерыва запомнился лишь перехватом в опорной зоне, после которого «Спартак» создал шикарный момент для Попова. После перерыва играл активнее, смещался в центр, но так и не смог обеспечить команде более комфортное преимущество. Впрочем, от борьбы не отлынивал, позицию не терял и вклад в победу внес.

ПОПОВ — 5,0. В старании болгарину не откажешь — перемещался по всей длине поля активно, вступал в прессинг, совершил несколько хороших отборов. Однако испортил несколько перспективных атак, принимая неверное решение. Не реализовал шикарный шанс на 6-й минуте, не попав в ближний угол. В середине первого тайма нанес первый точный удар в матче, но с ним справился Заболотный. После перерыва вновь был активен, только опять демонстрировал низкий КПД в завершающей стадии.

ПРОМЕС — 6,0. Очень часто оказывался с мячом на левом фланге и пытался ворваться в штрафную на скорости — но, обыгрывая первого соперника, тут же упирался во второго. Тем не менее, именно его смещение привело к забитому мячу, формально голландец записал на свой счет голевой пас. Во втором тайме стал уже играть большую роль в контрвыпадах — «Спартак» стал просто закидывать на Квинси мяч. Мог забить или еще раз выступить ассистентом в концовке, но в завершающей стадии не повезло.

МЕЛЬГАРЕХО — 5,5. В первом тайме не без толчка соперника врезался со всего размаху штангу и забил из мизерного офсайда. После перерыва испортил хороший момент после передачи Комбарова неточным ударом-«черпачком». Словом, был подвижен, но с завершающим или хотя бы предпоследним действием постоянно была беда.

АНАНИДЗЕ — 6,0. Вышел и почти тут же сам себе создал шикарный момент — сместился на скорости к штрафной и мощно пробил в дальний угол. В концовке раздавал передачи на всю ширину поля, помогая команде растягивать оборону соперника.

ТИГИЕВ — б/о.

УРАЛ

ЗАБОЛОТНЫЙ — 6,0. Нисколько не виноват в пропущенном голе, поскольку вмешался рикошет. В других ситуациях действовал надежно, спас как минимум дважды во втором тайме при ударах Джано и Промеса.

КУЛАКОВ — 6,0. Предпринял несколько рейдов по правому флангу, но вышли они неопасными. В обороне противостоял Промесу, справлялся, насколько это возможно, совершил шесть отборов, и просочиться в штрафную позволил голландцу лишь пару раз.

ДИНГА — 5,0. Играл правого центрального защитника и пытался оберегать свои ворота от набегов Промеса, выступая на подстраховке Кулакова. Не сказать, что с работой справился на отлично, — несколько очень опасных прорывов и у Квинси, и у Зобнина было. После перерыва на поле уже не вышел, поскольку «Урал» перестроился на схему с двумя центральными.

ТАБИДЗЕ — 5,5. Допустил грубую ошибку на 6-й минуте, упустив за спину Попова в собственной вратарской — болгарин должен был забивать. Имел отличный шанс сравнять счет, когда на исходе получаса после подачи послал мяч прямо в Реброва. Во втором тайме не смог помешать пробить со средней дистанции Джано. В остальном смотрелся более-менее надежно.

БАЛАЖИЦ — 5,0. Главный неудачник матча, поскольку именно рикошет от его ноги позволил «Спартаку» забить единственный гол. Мог исправиться на 31-й минуте, когда бил головой после навеса с хорошего расстояния, но несильно отправил мяч в руки Реброву.

ДАНЦЕВ — 5,5. Относительно качественно справлялся с подключениям Самедова и Ещенко, хотя во втором тайме, когда пришлось думать и об атаке, было уже потяжелее. В нападении толком себя не проявил.

ПАВЛЕНКО — 6,0. С большим желанием и воодушевлением провел встречу против родной команды, пусть и вышел играть глубоко в опорной зоне. Много и жестко боролся, достойно противостоял Фернанду и Зобнину, пытался даже отдавать обостряющие передачи. Опасно навесил на голову Балажицу на 31-й минуте.

КОРОБОВ — 5,5. Действовал цепко и дисциплинированно, пытался разгонять контрнаступления из опорной зоны за счет скорости. Правда, много времени проводил без мяча. Ближе к концу отправился на замену.

ЛУНГУ — 5,0. Пробовал обыгрывать соперников за счет своих быстрых ног и дриблинга, но не получилось это, кажется, ни разу. В концовке вообще начал пижонить, раздавая неточные передачи пятками и затягивая атаки. Словом, не справился с возложенной миссией, проиграл микродуэль Ещенко.

ДИМИТРОВ — 5,0. Ничем не запомнился, кроме парочки заработанных фолов.

ИЛЬИН — 5,0. Оказался отрезан от мяча, не смог зацепиться за несколько подач в его сторону. Отметился дальним ударом на 43-й минуте, после которого мяч пролетел выше ворот, и смещением на край штрафной в начале второго тайма — также неопасным.

МАНУЧАРЯН — 5,0. Игру «Урала» в созидании нисколько не усилил.

СЕРЧЕНКОВ — 5,0. Не успел внести вклад в атакующие действия команды.

ЛОМАКИН — 5,0. Сыграл чуть более 10 минут, запомнился безуспешными попытками закинуть мяч из опорной зоны за спину защитникам длинным переводом.

25.04.2017 19:30 Зрители 30823 основной раунд: 25-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Тарханов
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду (К. Промес) 11
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Лоренсо Мельгарехо 25
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
88′ Александр Самедов 19
Георгий Тигиев 17
51′ 71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
3 Джемал Табидзе
4 Грегор Балажиц 73′
8 Александр Павленко
10 Чисамба Лунгу
18 Владимир Ильин
5 Доминик Динга 46′
99 Эдгар Манучарян
17 Николай Димитров 82′
80 Александр Ломакин
77 Дмитрий Коробов 77′
85 Сергей Серченков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 2
5 Угловые 3
11 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Каррера: «Спартак» в матче с «Уралом» правильно отреагировал на поражение от «Ростова»

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты «Спартака» своей победой над «Уралом» правильно отреагировали на разгромное поражение от «Ростова». Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
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