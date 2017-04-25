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СПАРТАК

РЕБРОВ — 6,0. Суперсэйвов не совершал, зато в первом тайме дважды правильно выбирал позицию — и мяч после слабых ударов в упор попадал ему в руки. После перерыва здорово действовал на выходах. Главное — не допустил ошибок.

ЕЩЕНКО — 5,5. Грамотно и цепко противодействовал Лунгу и, по большому счету, не дал техничному сопернику развернуться. Из минусов можно назвать несколько фолов во втором тайме на ровном месте — нельзя придумывать «стандарты» в момент, когда один из них может оказаться роковым.

ТАСКИ — 5,5. Допустил только одну оплошность — на 30-й минуте после углового упустил Табиде и позволил пробить в упор. В дальнейшем упреков не заслужил.

ДЖИКИЯ — 6,0. Как и партнер по центру обороны, допустил одну ошибку — потерял Балажица после подачи с фланга. Но в остальном играл надежно, выполнил несколько классных перехватов, один из них привел к прорыву Джано и опасному моменту.

КОМБАРОВ — 6,0. Много подключался к атакам, часто подавал — но ни один из навесов так и не дошел до адресата. Зато отличным пасом через все поле во втором тайме вывел один на один Мельгарехо. Отметился одним ненужным фолом в концовке, но в остальном доиграл спокойно и помог команде отодвинуть игру от своих ворот на самых последних минутах.

ЗОБНИН — 6,5. В очередной раз проявил себя с лучшей стороны. Активно подключался к атакам, прекрасно боролся в опорной зоне, как внизу, так и вверху. До перерыва выполнил мягкий навес на Попова, после которого болгарин должен был забивать. Предпринял и еще ряд хороших смещений. Здорово держал мяч на последних минутах, не позволяя «Уралу» претендовать на перехваты.

ФЕРНАНДУ — 6,5. Как-то нервно начал встречу, ошибался в передачах, причем порой в не самых сложных по исполнению. Но всецело исправился победным голом, забитым при помощи рикошета. Бил по воротам вообще очень часто, мог претендовать и на еще один мяч. После перерыва поймал ритм и стал отдавать только точные пасы.

САМЕДОВ — 5,5. До перерыва запомнился лишь перехватом в опорной зоне, после которого «Спартак» создал шикарный момент для Попова. После перерыва играл активнее, смещался в центр, но так и не смог обеспечить команде более комфортное преимущество. Впрочем, от борьбы не отлынивал, позицию не терял и вклад в победу внес.

ПОПОВ — 5,0. В старании болгарину не откажешь — перемещался по всей длине поля активно, вступал в прессинг, совершил несколько хороших отборов. Однако испортил несколько перспективных атак, принимая неверное решение. Не реализовал шикарный шанс на 6-й минуте, не попав в ближний угол. В середине первого тайма нанес первый точный удар в матче, но с ним справился Заболотный. После перерыва вновь был активен, только опять демонстрировал низкий КПД в завершающей стадии.

ПРОМЕС — 6,0. Очень часто оказывался с мячом на левом фланге и пытался ворваться в штрафную на скорости — но, обыгрывая первого соперника, тут же упирался во второго. Тем не менее, именно его смещение привело к забитому мячу, формально голландец записал на свой счет голевой пас. Во втором тайме стал уже играть большую роль в контрвыпадах — «Спартак» стал просто закидывать на Квинси мяч. Мог забить или еще раз выступить ассистентом в концовке, но в завершающей стадии не повезло.

МЕЛЬГАРЕХО — 5,5. В первом тайме не без толчка соперника врезался со всего размаху штангу и забил из мизерного офсайда. После перерыва испортил хороший момент после передачи Комбарова неточным ударом-«черпачком». Словом, был подвижен, но с завершающим или хотя бы предпоследним действием постоянно была беда.

АНАНИДЗЕ — 6,0. Вышел и почти тут же сам себе создал шикарный момент — сместился на скорости к штрафной и мощно пробил в дальний угол. В концовке раздавал передачи на всю ширину поля, помогая команде растягивать оборону соперника.

ТИГИЕВ — б/о.

УРАЛ

ЗАБОЛОТНЫЙ — 6,0. Нисколько не виноват в пропущенном голе, поскольку вмешался рикошет. В других ситуациях действовал надежно, спас как минимум дважды во втором тайме при ударах Джано и Промеса.

КУЛАКОВ — 6,0. Предпринял несколько рейдов по правому флангу, но вышли они неопасными. В обороне противостоял Промесу, справлялся, насколько это возможно, совершил шесть отборов, и просочиться в штрафную позволил голландцу лишь пару раз.

ДИНГА — 5,0. Играл правого центрального защитника и пытался оберегать свои ворота от набегов Промеса, выступая на подстраховке Кулакова. Не сказать, что с работой справился на отлично, — несколько очень опасных прорывов и у Квинси, и у Зобнина было. После перерыва на поле уже не вышел, поскольку «Урал» перестроился на схему с двумя центральными.

ТАБИДЗЕ — 5,5. Допустил грубую ошибку на 6-й минуте, упустив за спину Попова в собственной вратарской — болгарин должен был забивать. Имел отличный шанс сравнять счет, когда на исходе получаса после подачи послал мяч прямо в Реброва. Во втором тайме не смог помешать пробить со средней дистанции Джано. В остальном смотрелся более-менее надежно.

БАЛАЖИЦ — 5,0. Главный неудачник матча, поскольку именно рикошет от его ноги позволил «Спартаку» забить единственный гол. Мог исправиться на 31-й минуте, когда бил головой после навеса с хорошего расстояния, но несильно отправил мяч в руки Реброву.

ДАНЦЕВ — 5,5. Относительно качественно справлялся с подключениям Самедова и Ещенко, хотя во втором тайме, когда пришлось думать и об атаке, было уже потяжелее. В нападении толком себя не проявил.

ПАВЛЕНКО — 6,0. С большим желанием и воодушевлением провел встречу против родной команды, пусть и вышел играть глубоко в опорной зоне. Много и жестко боролся, достойно противостоял Фернанду и Зобнину, пытался даже отдавать обостряющие передачи. Опасно навесил на голову Балажицу на 31-й минуте.

КОРОБОВ — 5,5. Действовал цепко и дисциплинированно, пытался разгонять контрнаступления из опорной зоны за счет скорости. Правда, много времени проводил без мяча. Ближе к концу отправился на замену.

ЛУНГУ — 5,0. Пробовал обыгрывать соперников за счет своих быстрых ног и дриблинга, но не получилось это, кажется, ни разу. В концовке вообще начал пижонить, раздавая неточные передачи пятками и затягивая атаки. Словом, не справился с возложенной миссией, проиграл микродуэль Ещенко.

ДИМИТРОВ — 5,0. Ничем не запомнился, кроме парочки заработанных фолов.

ИЛЬИН — 5,0. Оказался отрезан от мяча, не смог зацепиться за несколько подач в его сторону. Отметился дальним ударом на 43-й минуте, после которого мяч пролетел выше ворот, и смещением на край штрафной в начале второго тайма — также неопасным.

МАНУЧАРЯН — 5,0. Игру «Урала» в созидании нисколько не усилил.

СЕРЧЕНКОВ — 5,0. Не успел внести вклад в атакующие действия команды.

ЛОМАКИН — 5,0. Сыграл чуть более 10 минут, запомнился безуспешными попытками закинуть мяч из опорной зоны за спину защитникам длинным переводом.