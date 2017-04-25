Каррера: «Спартак» в матче с «Уралом» правильно отреагировал на поражение от «Ростова»
МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты «Спартака» своей победой над «Уралом» правильно отреагировали на разгромное поражение от «Ростова». Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
В субботу в матче 24-го тура чемпионата России красно-белые проиграли в Ростове-на-Дону со счетом 0:3. Во вторник «Спартак» взял верх дома над «Уралом» (1:0).
«Такие ситуации, как у нас в Ростове или Самаре (поражение 0:4 в матче 16-го тура — прим. ТАСС) не должны происходить, но я сам был игроком и знаю, что порой такое случается. Позитивный момент — в моментальной реакции на такие провалы, и мы смогли среагировать после “Ростова”. Трудно побеждать в два-три мяча, тем более мы и так не часто это делаем, был важен боевой дух, который мы продемонстрировали», — отметил Каррера.
«Зобнин станет выдающимся футболистом»
Каррера считает, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вырастет в выдающегося футболиста.
«Зобнин проводит отличный сезон. Он является универсалом, где бы он ни играл, делает это отлично. Я думаю, что он станет выдающимся игроком», — заявил итальянский специалист.
Зобнин перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона из «Динамо». На счету 23-летнего полузащитника 26 игр за красно-белых. В текущем сезоне он также регулярно вызывается в сборную России.
В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Спартак» продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА. В следующем туре красно-белые 30 апреля встретятся в гостях с армейцами.