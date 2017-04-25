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25 апреля 2017, 22:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера: «Спартак» в матче с «Уралом» правильно отреагировал на поражение от «Ростова»

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты «Спартака» своей победой над «Уралом» правильно отреагировали на разгромное поражение от «Ростова». Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

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В субботу в матче 24-го тура чемпионата России красно-белые проиграли в Ростове-на-Дону со счетом 0:3. Во вторник «Спартак» взял верх дома над «Уралом» (1:0).

«Такие ситуации, как у нас в Ростове или Самаре (поражение 0:4 в матче 16-го тура — прим. ТАСС) не должны происходить, но я сам был игроком и знаю, что порой такое случается. Позитивный момент — в моментальной реакции на такие провалы, и мы смогли среагировать после “Ростова”. Трудно побеждать в два-три мяча, тем более мы и так не часто это делаем, был важен боевой дух, который мы продемонстрировали», — отметил Каррера.

«Зобнин станет выдающимся футболистом»

Каррера считает, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вырастет в выдающегося футболиста.

«Зобнин проводит отличный сезон. Он является универсалом, где бы он ни играл, делает это отлично. Я думаю, что он станет выдающимся игроком», — заявил итальянский специалист.

Зобнин перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона из «Динамо». На счету 23-летнего полузащитника 26 игр за красно-белых. В текущем сезоне он также регулярно вызывается в сборную России.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Спартак» продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА. В следующем туре красно-белые 30 апреля встретятся в гостях с армейцами.

25.04.2017 19:30 Зрители 30823 основной раунд: 25-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Тарханов
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду (К. Промес) 11
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Лоренсо Мельгарехо 25
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
88′ Александр Самедов 19
Георгий Тигиев 17
51′ 71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
3 Джемал Табидзе
4 Грегор Балажиц 73′
8 Александр Павленко
10 Чисамба Лунгу
18 Владимир Ильин
5 Доминик Динга 46′
99 Эдгар Манучарян
17 Николай Димитров 82′
80 Александр Ломакин
77 Дмитрий Коробов 77′
85 Сергей Серченков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 2
5 Угловые 3
11 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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