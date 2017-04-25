Каррера: «Спартак» в матче с «Уралом» правильно отреагировал на поражение от «Ростова»

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В субботу в матче 24-го тура чемпионата России красно-белые проиграли в Ростове-на-Дону со счетом 0:3. Во вторник «Спартак» взял верх дома над «Уралом» (1:0).

«Такие ситуации, как у нас в Ростове или Самаре (поражение 0:4 в матче 16-го тура — прим. ТАСС) не должны происходить, но я сам был игроком и знаю, что порой такое случается. Позитивный момент — в моментальной реакции на такие провалы, и мы смогли среагировать после “Ростова”. Трудно побеждать в два-три мяча, тем более мы и так не часто это делаем, был важен боевой дух, который мы продемонстрировали», — отметил Каррера.

«Зобнин станет выдающимся футболистом»

Каррера считает, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вырастет в выдающегося футболиста.

«Зобнин проводит отличный сезон. Он является универсалом, где бы он ни играл, делает это отлично. Я думаю, что он станет выдающимся игроком», — заявил итальянский специалист.

Зобнин перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона из «Динамо». На счету 23-летнего полузащитника 26 игр за красно-белых. В текущем сезоне он также регулярно вызывается в сборную России.