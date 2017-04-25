Тарханов: Негатив от судейства в Петербурге сказался на игре «Урала» со «Спартаком»

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В субботу в матче 24-го тура чемпионата страны «Урал» проиграл на выезде «Зениту» со счетом 0:2. Главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбуржцев. Во вторник команда Тарханова в игре 25-го тура уступила на выезде лидеру чемпионата «Спартаку» (0:1).

«Возможно, какой-то негатив остался после судейства в прошлом туре, судья нас там прибил. Если бы судья в Питере ошибался в обе стороны — это ошибки, а если в одну — это уже негатив», — рассказал Тарханов. «Мы видоизменили состав, особенно это коснулось опорной зоны. Не было основных игроков, которых несправедливо удалили в Питере», — также отметил специалист.

По словам Тарханова, игра со «Спартаком» далась команде сложнее, чем с «Зенитом». «Если говорить об играх против “Зенита” и “Спартака”, вторая встреча была сложнее. У “Спартака” более сбалансированная игра, а “Зенит” сильнее в индивидуальном плане», — считает тренер.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Спартак» продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА, который свой матч тура проведет в среду против московского «Локомотива». «Урал» с 29 очками идет 10-м. В следующем туре «Спартак» 30 апреля в гостях сыграет с ЦСКА, «Урал» днем ранее также на выезде встретится с грозненским «Тереком».