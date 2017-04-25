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25 апреля 2017, 22:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тарханов: Негатив от судейства в Петербурге сказался на игре «Урала» со «Спартаком»

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Негативные эмоции от работы судьи в матче с «Зенитом» сказались на игре «Урала» во встрече со «Спартаком». Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер екатеринбургского футбольного клуба Александр Тарханов.

Тарханов: Негатив от судейства в Петербурге сказался на игре Урала со Спартаком - Фото 1 Увеличить
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© ИТАР-ТАСС

В субботу в матче 24-го тура чемпионата страны «Урал» проиграл на выезде «Зениту» со счетом 0:2. Главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбуржцев. Во вторник команда Тарханова в игре 25-го тура уступила на выезде лидеру чемпионата «Спартаку» (0:1).

«Возможно, какой-то негатив остался после судейства в прошлом туре, судья нас там прибил. Если бы судья в Питере ошибался в обе стороны — это ошибки, а если в одну — это уже негатив», — рассказал Тарханов. «Мы видоизменили состав, особенно это коснулось опорной зоны. Не было основных игроков, которых несправедливо удалили в Питере», — также отметил специалист.

По словам Тарханова, игра со «Спартаком» далась команде сложнее, чем с «Зенитом». «Если говорить об играх против “Зенита” и “Спартака”, вторая встреча была сложнее. У “Спартака” более сбалансированная игра, а “Зенит” сильнее в индивидуальном плане», — считает тренер.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Спартак» продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА, который свой матч тура проведет в среду против московского «Локомотива». «Урал» с 29 очками идет 10-м. В следующем туре «Спартак» 30 апреля в гостях сыграет с ЦСКА, «Урал» днем ранее также на выезде встретится с грозненским «Тереком».

25.04.2017 19:30 Зрители 30823 основной раунд: 25-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Тарханов
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду (К. Промес) 11
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Лоренсо Мельгарехо 25
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
88′ Александр Самедов 19
Георгий Тигиев 17
51′ 71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
3 Джемал Табидзе
4 Грегор Балажиц 73′
8 Александр Павленко
10 Чисамба Лунгу
18 Владимир Ильин
5 Доминик Динга 46′
99 Эдгар Манучарян
17 Николай Димитров 82′
80 Александр Ломакин
77 Дмитрий Коробов 77′
85 Сергей Серченков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 2
5 Угловые 3
11 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Каррера: «Спартак» в матче с «Уралом» правильно отреагировал на поражение от «Ростова»

Каррера: «Спартак» в матче с «Уралом» правильно отреагировал на поражение от «Ростова»

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты «Спартака» своей победой над «Уралом» правильно отреагировали на разгромное поражение от «Ростова». Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
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