Каррера: Вопрос с участием Зе Луиша и Луиса Адриано в матче с ЦСКА прояснится в среду

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Во вторник «Спартак» в матче 25-го тура чемпионата России переиграл дома «Урал» — 1:0. В следующем туре 30 апреля красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА. Зе Луиш и Адриано пропустили последние три встречи команды из-за повреждений.

«Что касается Зе Луиша и Адриано, завтра на тренировке посмотрим и определим, готовы ли они будут к ЦСКА», — заявил Каррера.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Спартак» продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА, который свой матч тура проведет в среду против «Локомотива».