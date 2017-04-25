Каррера: Вопрос с участием Зе Луиша и Луиса Адриано в матче с ЦСКА прояснится в среду
МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Вопрос с участием травмированных футболистов «Спартака» Зе Луиша и Луиса Адриано в матче чемпионата России с ЦСКА прояснится в среду. Об этом сообщил журналистам главный тренер
красно-белых Массимо Каррера.
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Во вторник «Спартак» в матче 25-го тура чемпионата России переиграл дома «Урал» — 1:0. В следующем туре 30 апреля
«Что касается Зе Луиша и Адриано, завтра на тренировке посмотрим и определим, готовы ли они будут к ЦСКА», — заявил Каррера.
В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Спартак» продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА, который свой матч тура проведет в среду против «Локомотива».
|25.04.2017 19:30
|Зрители 30823
|основной раунд: 25-й тур
|Открытие Арена
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Александр Тарханов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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