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25 апреля 2017, 22:15 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера: Вопрос с участием Зе Луиша и Луиса Адриано в матче с ЦСКА прояснится в среду

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Вопрос с участием травмированных футболистов «Спартака» Зе Луиша и Луиса Адриано в матче чемпионата России с ЦСКА прояснится в среду. Об этом сообщил журналистам главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Каррера: Вопрос с участием Зе Луиша и Луиса Адриано в матче с ЦСКА прояснится в среду - Фото Увеличить
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Во вторник «Спартак» в матче 25-го тура чемпионата России переиграл дома «Урал» — 1:0. В следующем туре 30 апреля красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА. Зе Луиш и Адриано пропустили последние три встречи команды из-за повреждений.

«Что касается Зе Луиша и Адриано, завтра на тренировке посмотрим и определим, готовы ли они будут к ЦСКА», — заявил Каррера.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата «Спартак» продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА, который свой матч тура проведет в среду против «Локомотива».

25.04.2017 19:30 Зрители 30823 основной раунд: 25-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Тарханов
Голы
23′ Лукас Мартинс Фернанду (К. Промес) 11
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Лоренсо Мельгарехо 25
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
88′ Александр Самедов 19
Георгий Тигиев 17
51′ 71′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев (к)
3 Джемал Табидзе
4 Грегор Балажиц 73′
8 Александр Павленко
10 Чисамба Лунгу
18 Владимир Ильин
5 Доминик Динга 46′
99 Эдгар Манучарян
17 Николай Димитров 82′
80 Александр Ломакин
77 Дмитрий Коробов 77′
85 Сергей Серченков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 2
5 Угловые 3
11 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Урал
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Каррера: «Спартак» в матче с «Уралом» правильно отреагировал на поражение от «Ростова»

Каррера: «Спартак» в матче с «Уралом» правильно отреагировал на поражение от «Ростова»

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты «Спартака» своей победой над «Уралом» правильно отреагировали на разгромное поражение от «Ростова». Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
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