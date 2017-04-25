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Это была встреча битого с битым, да еще и обиженным. Отсюда двойной психологический подтекст.

Отошел ли, с одной стороны, лидер от нокдауна на берегах Дона, и какой урок извлек? Сумеет ли он забыть и наплевать на разгром? «Барселона» ведь иногда тоже крупно проигрывает, и не только в Лиге чемпионов.

Как сказалось, с другой стороны, на «Урале» переваривание негативных эмоций, способное влиять на физическое состояние? Да и почти всеобщее сочувствие может расслаблять. Накрыл ли «шмелей» питерский скандал, как волной, или, наоборот, разбудил дополнительную злость для выплеска на другого фаворита?

ПОСЛЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ»

Напомним, что «Урал», несмотря на поражение от «Зенита», подошел к матчу на «Открытие Арене» с лучшим показателем — 15 очков, как и у ЦСКА, по итогам семи весенних туров, благодаря чему, наверняка, решил вопрос о сохранении места в премьер-лиге. Кроме того, «шмели» пробились в финал Кубка России, вытолкнув котировавшихся выше «Краснодар» и «Рубин».

Однако «красная суббота» в Петербурге аккурат в день рождения Ленина выкосила из рядов уральцев сразу трех человек. Причем, Емельянов и Бикфалви, пришедший зимой и забивший с учетом Кубка четыре гола — несомненно, ключевые фигуры команды. Павлюченко к ведущим игрокам «Урала» не относится, но в игре против бывшего клуба 35-летнего ветерана, как знать, могло озарить вдохновение. Впрочем, без бывших спартаковцев в составе не обошлось. Помимо Заболотного, это 32-летний Павленко, выигрывавший в 2001 году с красно-белыми их последнее золото. В самом «Спартаке» таких людей нет.

Москвичи, в свою очередь, лишились Глушакова, заработавшего удаление в родных краях. Под вопросом было участие в матче Фернанду, но спартаковский стратег на поле все-таки вышел. Да и скамейка у «Спартака» длиннее, так что замены подыскать проще. Нет Луиза Адриану, но он, если разобраться, и сыграл-то за столичный клуб в двух с половиной матчах. А без Зе Луиша команда провела концовку осенней части — и ничего, пришла к промежуточному финишу первой.

БЛЮДО ОТ ШЕФА ТАРХАНОВА

Александр Тарханов преподнес сюрприз, решив компенсировать отсутствие в опорной зоне Емельянова и травмированного Фидлера третьим центральным защитником. Для 21-летнего грузина Табидзе, приобретенного зимой у «Гента», состоялся дебют в чемпионате России. В свою очередь, Массимо Каррера, напротив, ожидаемо отказался от схемы, которую использовал, будто слепящее зеркало, но с разным результатом, против «Уфы» и «Ростова». Третьим «лишним» оказался наделавший в последнее время немало ошибок Кутепов. Оборонительная линия повторила вариант в матче с «Зенитом». Глушакова в центре заменил Зобнин, и это открыло вакансию на правом фланге для Самедова.

С первых минут начал играть Мельгарехо, что в нынешнем чемпионате до сих пор происходило лишь четыре раза, в том числе в Екатеринбурге, где парагваец забил единственный и победный гол. Именно он занял позицию на острие атаки. Промес расположился слева, Попов — в центре.

Болгарин и мог открывать счет на 6-й минуте, когда гости большими силами отодвинулись от своих ворот и пропустили быструю атаку. Попов аккуратно подставил «щечку», замыкая прострел на дальнюю штангу Зобнина, но попал в сетку с обратной стороны.

После этого до середины тайма был период тотального позиционного наступления «Спартака», не выпускавшего гостей с их половины поля. Москвичи бодренько перемещали мяч, в основном разыгрывая его низом. При малозаметном Самедове чаще атаки развивались слева через Промеса и Комбарова, сделавшего несколько навесов. Но соперники верх снимали, а Мельгарехо, потеряв в одном из эпизодов на мгновение ориентацию в пространстве, на бегу «поцеловался» со штангой. Хорошо, нос не сломал.

Известно, что оружием против массированной обороны служат удары с дальней и средней дистанции. К этому и прибег «Спартак». Били Джикия и Попов, после удара которого Заболотный перевел мяч через перекладину. Вода камень точит, и, в конце концов, после удара Фернанду хозяевам помог рикошет от ноги Балажица. Кто бы мог подумать, что это окажется все, благодаря чему «Спартак» справился с постростовским похмельем.

ПОД СОУСОМ РАЦИОНАЛИЗМА

Пропустив гол, «Урал» показал зубы. Он подал два подряд угловых — и Табидзе, выиграв верховую борьбу, едва не сравнял счет. Лидера выручила реакция Реброва.

В дальнейшем до перерыва «шмели» больше не держались исключительно в «гнезде», хозяева же рассчитывали этим воспользоваться. Мельгарехо даже затолкал мяч в ворота после подключения в атаку Зобнина и рикошета, но арбитр зафиксировал у нападающего офсайд.

О том, что «Урал» не собирался сдаваться на милость победителя, свидетельствовала замена, произведенная в перерыве. Тарханов снял с игры одного из центральных защитников и выпустил атакующего полузащитника Манучаряна.

Игра, впрочем, по-прежнему шла с преимуществом хозяев, но наступали они академичнее, чем до перерыва, не стеснялись пригнать мяч от чужих ворот к своим. После дальнего штрафного Фернанду оформить дубль бразильцу не позволил Заболотный, отбивший мяч в бровке.

Счет, между тем, оставался скользким. Спартаковских болельщиков нервировали навесы со штрафных у ворот Реброва, который, в частности, зарабатывал Ещенко. На поиски остроты Каррера отправил из резерва Ананидзе, и тот быстро создал для себя момент. Вратарь «Урала» здорово потащил мяч после его удара из пределов штрафной в дальний угол.

В последнюю четверть часа хозяева и вовсе играли на удержание счета. Как бы в подтверждение этого Самедова заменил защитник Тигиев. Но в итоге три очка, шаг на пути к золоту сделан, игроки, «висевшие» на карточках, к дерби с ЦСКА сохранены. На данном этапе для красно-белых это главное.

Александр ПРОСВЕТОВ

из Тушина.