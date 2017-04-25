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25 апреля 2017, 22:04 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Полоз всему голова: «Ростов» продолжает борьбу за Европу

«Советский спорт» рассказывает о победе донской команды над «Уфой» (1:0).

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СНЕГ ПОЛЕ НЕ ИСПОРТИЛ

Весной погоду в южной столице лихорадит сильнее, чем «Ростов». Но если желто-синие, видимо, уже выздоровели, то в ночь перед матчем с «Уфой» пошел снег. Явление для апреля редчайшее. Даже вратарь Никита Медведев пропускает чаще.

К утру выглянуло солнце, но за местный газон, который зимой едва не погиб стало страшно. Все опасения развеял инженер-агроном «Олимпа-2» Альберт Ченибалаян.

— После зимы газон еще не восстановился полностью, но инспектор остался довольным увиденным. Но нужно понимать, что на картинке все выглядит нормально, а вот корневая система еще до конца не оправилась, — отметил работник стадиона.

— Ночной снег и дождь сильно испортили газон?
— Нет. Просто трава не растет так быстро, как хотелось бы. Все-таки холодновато. Обычно в конце апреля уже тепло, а тут беда. Но ничего страшного нет, дренаж работает, а мы двигаемся по нарастающей. Гостям из «Спартака» и вовсе все понравилось, но есть проблемные зоны: например, центр поля и участки у Западной трибуны.

БУХАРОВ НЕ ПОПАЛ В СТАРТОВЫЙ СОСТАВ

Если с газоном все в порядке, то в лазарете у «Ростова» все больше людей. К Джанаеву, Гранату и Кудряшову добавился Калачев, который во время матча со «Спартаком» получил травму колена. О сроках восстановления еще ничего неизвестно, но, скорее всего, лидер «Ростова» пропустит и игру с «Амкаром». Зато может восстановиться Кудряшов, который продолжает тренироваться после перелома носа в маске.

В итоге на флангах защиты вышел Байрамян, который здорово проявил себя в матче со «Спартаком» и Терентьев. Но самый большой сюрприз в атаке хозяев. Место Бухарова, который набрал отличную форму занял Азмун. По одной из версий, главный ростовский бомбардир не восстановился после прошлого тура, и выбор был сделан в пользу иранца.

СЕРИЯ МЕДВЕДЕВА ПРОДОЛЖИЛАСЬ

«Ростов» начал академично. Хозяева неторопливо перекатывали мяч в центре поля, а «Уфа» даже и не мыслила об атаке.

Калачев с трибуны погнал одноклубников вперед, и гол пришел именно с его фланга. Нобоа навесил в стиле белоруса и Полоз головой пробил точно в угол — 1:0.

После — у «Ростова» сломался еще один защитник. Мевлю унесли на носилках, а его место занял Гацкан. Оборона желто-синих приобрела слишком экспериментальный вид, и серия Медведева оказалась под угрозой. К счастью для хозяев, Никита не дрогнул и на 58-й минуте каким-то чудом спас после удара в упор. А в концовке за «Ростов» сыграла штанга.

Итог встречи — 1:0 в пользу хозяев. «Ростов» не проигрывает дома уже 29 матчей подряд, а «сухая» серия Медведева — вторая в истории чемпионатов России. Вратарь не пропускает уже 862 минуты.

25.04.2017 19:30 основной раунд: 25-й тур Олимп-2
Ростов 1:0 Уфа
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Сергей Семак
Голы
23′ Дмитрий Полоз (К. Нобоа, А. Гацкан) 7
Составы
Никита Медведев 77
Марко Симич 22
Гонсалес Сесар Навас 44
Денис Терентьев 5
Хорен Байрамян 19
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 89
Александр Гацкан (к) 84
27′ Миха Мевля 23
Павел Могилевец 18
76′ Дмитрий Полоз 7
Андрей Препелицэ 28
66′ Сердар Азмун 20
Марко Девич 33
31 Александр Беленов
33 Александр Сухов
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
4 Алексей Никитин 53′
19 Иван Пауревич
93 Кэтэлин Карп 29′
39 Дмитрий Стоцкий
13 Азамат Засеев 85′
7 Дмитрий Сысуев
87 Игорь Безденежных 70′ 21′
98 Иван Обляков
21 Кехинде Фатаи 37′
44 Силвестр Игбун
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
2 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 7
11 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
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