Полоз всему голова: «Ростов» продолжает борьбу за Европу
«Советский спорт» рассказывает о победе донской команды над «Уфой» (1:0).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
СНЕГ ПОЛЕ НЕ ИСПОРТИЛ
Весной погоду в южной столице лихорадит сильнее, чем «Ростов». Но если
К утру выглянуло солнце, но за местный газон, который зимой едва не погиб стало страшно. Все опасения развеял
— После зимы газон еще не восстановился полностью, но инспектор остался довольным увиденным. Но нужно понимать, что на картинке все выглядит нормально, а вот корневая система еще до конца не оправилась, — отметил работник стадиона.
— Ночной снег и дождь сильно испортили газон?
— Нет. Просто трава не растет так быстро, как хотелось бы.
БУХАРОВ НЕ ПОПАЛ В СТАРТОВЫЙ СОСТАВ
Если с газоном все в порядке, то в лазарете у «Ростова» все больше людей. К Джанаеву, Гранату и Кудряшову добавился Калачев, который во время матча со «Спартаком» получил травму колена. О сроках восстановления еще ничего неизвестно, но, скорее всего, лидер «Ростова» пропустит и игру с «Амкаром». Зато может восстановиться Кудряшов, который продолжает тренироваться после перелома носа в маске.
В итоге на флангах защиты вышел Байрамян, который здорово проявил себя в матче со «Спартаком» и Терентьев. Но самый большой сюрприз в атаке хозяев. Место Бухарова, который набрал отличную форму занял Азмун. По одной из версий, главный ростовский бомбардир не восстановился после прошлого тура, и выбор был сделан в пользу иранца.
СЕРИЯ МЕДВЕДЕВА ПРОДОЛЖИЛАСЬ
«Ростов» начал академично. Хозяева неторопливо перекатывали мяч в центре поля, а «Уфа» даже и не мыслила об атаке.
Калачев с трибуны погнал одноклубников вперед, и гол пришел именно с его фланга. Нобоа навесил в стиле белоруса и Полоз головой пробил точно в угол — 1:0.
После — у «Ростова» сломался еще один защитник. Мевлю унесли на носилках, а его место занял Гацкан. Оборона
Итог встречи — 1:0 в пользу хозяев. «Ростов» не проигрывает дома уже 29 матчей подряд, а «сухая» серия Медведева — вторая в истории чемпионатов России. Вратарь не пропускает уже 862 минуты.
|Иван Данильянц
|Сергей Семак
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|2
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter