Полоз всему голова: «Ростов» продолжает борьбу за Европу

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СНЕГ ПОЛЕ НЕ ИСПОРТИЛ

Весной погоду в южной столице лихорадит сильнее, чем «Ростов». Но если желто-синие, видимо, уже выздоровели, то в ночь перед матчем с «Уфой» пошел снег. Явление для апреля редчайшее. Даже вратарь Никита Медведев пропускает чаще.

К утру выглянуло солнце, но за местный газон, который зимой едва не погиб стало страшно. Все опасения развеял инженер-агроном «Олимпа-2» Альберт Ченибалаян.

— После зимы газон еще не восстановился полностью, но инспектор остался довольным увиденным. Но нужно понимать, что на картинке все выглядит нормально, а вот корневая система еще до конца не оправилась, — отметил работник стадиона.

— Ночной снег и дождь сильно испортили газон?

— Нет. Просто трава не растет так быстро, как хотелось бы. Все-таки холодновато. Обычно в конце апреля уже тепло, а тут беда. Но ничего страшного нет, дренаж работает, а мы двигаемся по нарастающей. Гостям из «Спартака» и вовсе все понравилось, но есть проблемные зоны: например, центр поля и участки у Западной трибуны.

БУХАРОВ НЕ ПОПАЛ В СТАРТОВЫЙ СОСТАВ

Если с газоном все в порядке, то в лазарете у «Ростова» все больше людей. К Джанаеву, Гранату и Кудряшову добавился Калачев, который во время матча со «Спартаком» получил травму колена. О сроках восстановления еще ничего неизвестно, но, скорее всего, лидер «Ростова» пропустит и игру с «Амкаром». Зато может восстановиться Кудряшов, который продолжает тренироваться после перелома носа в маске.

В итоге на флангах защиты вышел Байрамян, который здорово проявил себя в матче со «Спартаком» и Терентьев. Но самый большой сюрприз в атаке хозяев. Место Бухарова, который набрал отличную форму занял Азмун. По одной из версий, главный ростовский бомбардир не восстановился после прошлого тура, и выбор был сделан в пользу иранца.

СЕРИЯ МЕДВЕДЕВА ПРОДОЛЖИЛАСЬ

«Ростов» начал академично. Хозяева неторопливо перекатывали мяч в центре поля, а «Уфа» даже и не мыслила об атаке.

Калачев с трибуны погнал одноклубников вперед, и гол пришел именно с его фланга. Нобоа навесил в стиле белоруса и Полоз головой пробил точно в угол — 1:0.

После — у «Ростова» сломался еще один защитник. Мевлю унесли на носилках, а его место занял Гацкан. Оборона желто-синих приобрела слишком экспериментальный вид, и серия Медведева оказалась под угрозой. К счастью для хозяев, Никита не дрогнул и на 58-й минуте каким-то чудом спас после удара в упор. А в концовке за «Ростов» сыграла штанга.

Итог встречи — 1:0 в пользу хозяев. «Ростов» не проигрывает дома уже 29 матчей подряд, а «сухая» серия Медведева — вторая в истории чемпионатов России. Вратарь не пропускает уже 862 минуты.